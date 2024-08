Startseite Giant Mining schließt Bohrung MHB-30 in der Porphyr-Kupferlagerstätte Majuba Hill ab Pressetext verfasst von connektar am Di, 2024-08-06 11:22. Vancouver, British Columbia - 6. August 2024 / IRW-Press / Giant Mining Corp. (CSE: BFG | OTC: BFGFF | FWB: YW5) (Giant Mining oder das Unternehmen) freut sich, den erfolgreichen Abschluss der Bohrung MHB-30 (MHB-30) bis in eine Tiefe von 800 Fuß (244 Meter) bekannt zu geben. MHB-30 ist das erste Loch der Diamantbohrungen zur Gewinnung von Bohrkernen (das Kernprogramm), die in der Porphyr-Kupferlagerstätte Majuba Hill (Majuba Hill) im Pershing County in Nevada geplant sind. Die Firma Big Sky Exploration, LLC (Big Sky) aus Eureka (Nevada) führte die Bohrung MHB-30 durch. Die Bohrkernaufzeichnungen, Probenahmen und Kennzeichnung erfolgte vor Ort. Eine Messung im Loch hat bestätigt, dass bei der Bohrung MHB-30 der Azimut von 230 und der Neigungswinkel von -70 wie geplant beibehalten wurden. Big Sky hat nun die Bohrungen in Loch MHB-31 (MHB-31) (Abbildung 2) aufgenommen. Das Kernmaterial wurde zum Zersägen und Verarbeiten zur Firma Woods Process Services, LLC (Woods Process) verbracht, bevor es dem Labor von ALS Global Services (ALS Labs) in Elko (Nevada) zur umfassenden Laboranalyse überstellt wird.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76453/GiantMining_060824_DEP... Abbildung 1: Kernmaterial aus MHB-30 David Greenway, CEO von Giant Mining Corp., erklärt: Wir freuen uns sehr, die Fertigstellung der Bohrung MHB-30 - der ersten in unserem Kernbohrprogramm bei Majuba Hill im Jahr 2024 - bekannt geben zu können. Dieser Erfolg ist ein bedeutender Meilenstein im Rahmen unserer Explorationsaktivitäten. Die aus dieser Bohrung gewonnenen Daten sind für ein besseres Verständnis des Potenzials der Lagerstätte und für die Gestaltung unserer zukünftigen Explorationsstrategien von essentieller Bedeutung. Wie bereits erwähnt, ist diese Investition in Bohrungen von wesentlicher Bedeutung für die Verfeinerung des geologischen Modells von Majuba Hill, denn sie tragen zur Verstärkung der Bemühungen von Giant Mining zur Bewertung der Ressource bei. Ziel des Bohrprogramms ist es, umfassende und qualitativ hochwertige Daten zu erfassen, die ein detaillierteres Verständnis der Größe, der Struktur und der Mineralisierungsmuster der Lagerstätte ermöglichen werden. Durch die Einholung dieser wichtigen Informationen im Zuge der neuen Bohrungen kann das Unternehmen die Aktualisierung seiner Schätzungen des Mineralisierungsgrads und der Tonnagen mit größerer Präzision absolvieren, wodurch geologische Unsicherheiten verringert und das Vertrauen in das Potenzial des Projekts gestärkt werden.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76453/GiantMining_060824_DEP... Abbildung 2: Historische Bohrungen von Giant Mining in rot und geplante Bohrungen in grün (RC-Bohrungen) und blau (Kernbohrungen) Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle (QA/QC) und Produktkette Das Unternehmen führt im Projekt Majuba Hill Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollmaßnahmen unter Einhaltung der Guten Branchenpraxis durch. Die Proben werden in Stoff- oder Plastiksäcke gepackt und vom gesicherten Bohrkernlager von Giant Mining oder direkt von Woods Process zur Probenaufbereitungsanlage von ALS Labs in Elko (Nevada) gebracht. Anschließend bringt ALS Labs das aufbereitete Probenpulver zu seinem Analyselabor nach Nord-Vancouver (British Columbia). Die Proben aus dem Bohrkern werden der Länge nach in zwei Hälften zersägt; eine Hälfte wird in einen mit Etikett versehenen Probensack aus Gewebe gepackt. Alle Proben werden auf ihren Gehalt an Kupfer, Gold, Silber und 33 weiteren Elementen untersucht. Gold wird nach dem bei ALS Labs angewendeten Au-AA23-Verfahren ermittelt; eine eingewogene Teilprobe (30 Gramm) wird dabei einer Flammprobe mit abschließender Atomabsorption unterzogen. Kupfer, Silber sowie die übrigen 31 Elemente werden nach der von ALS Labs angewendeten ME-ICP61-Methode bestimmt; es handelt sich dabei um einen Aufschluss aus vier Säuren mit anschließender induktiv gekoppelter Plasma-Atomemissions-Spektroskopie (ICP-AES). Rund 10 % der übergebenen Proben sind Duplikate von Bohrkernen sowie standardmäßiges Referenzmaterial aus kupfer- und goldführendem Porphyr. Der Probenausschuss und das verbleibende Probenpulver werden von ALS Labs wieder eingesammelt. Qualifizierter Sachverständiger Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von E.L. Buster Hunsaker III, CPG 8137, einem nicht unabhängigen beratenden Geologen überprüft und genehmigt. Er ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43- 101). Über Giant Mining Corp. Giant Mining Corp. beschäftigt sich mit der Identifizierung, der Prüfung und dem Erwerb von Kupfer- und Kupfer-Silber-Gold-Aktiva im fortgeschrittenen Stadium. Das ist eine direkte Reaktion auf die weltweit steigende Nachfrage und das mangelnde Angebot an Edelmetallen, was durch den Green New Deal in den USA und den meisten anderen entwickelten Ländern mit ähnlichen Programmen gegen den Klimawandel hervorgerufen wird. Solche Programme sind stark abhängig von Silber, Gold und insbesondere Kupfer, um E-Fahrzeuge und andere erneuerbare Energiequellen zu produzieren und die für saubere und erschwingliche Elektrizität nötige Infrastruktur aufzubauen. Sein Vorzeigeprojekt ist der Kupfer-Silber-Gold-Distrikt Majuba Hill, der 156 Meilen (251 km) außerhalb von Reno (Nevada, USA) liegt. Der Auftrag des Managements besteht darin, sein Hauptaugenmerk auf sichere, bergbaufreundliche Rechtsprechungen zu richten, in denen die Regierungsbestimmungen Bergbaubetriebe unterstützen. Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Für das Board von Giant Mining Corp. David Greenway

David C. Greenway

President & CEO Weitere Informationen erhalten Sie über: Joel Warawa

VP of Corporate Communications

E: info@giantminingcorp.com

T: 1 (855) 475-0745 BESUCHEN SIE UNSERE WEBSITE FÜR WEITERE INFORMATIONEN

www.giantminingcorp.com

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76453/GiantMining_060824_DEP... LIKEN UND FOLGEN

Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn INFORMATIONEN FÜR INVESTOREN HERUNTERLADEN

Hier klicken

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76453/GiantMining_060824_DEP... Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten könnten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, mit Begriffen wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, schätzt, prognostiziert, potentiell und ähnlichen Ausdrücken dargestellt werden bzw. in denen zum Ausdruck gebracht wird, dass Ereignisse oder Umstände eintreten werden, würden, könnten oder sollten. Obwohl Giant Mining Corp. annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf zukünftige Leistungen zu. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Annahmen, Schätzungen und Meinungen der Firmenführung von Giant Mining Corp. zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen. Sollten sich die Annahmen, Schätzungen oder Meinungen der Firmenführung bzw. andere Faktoren ändern, ist Gian Mining Corp. nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen dem aktuellen Stand anzupassen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Giant Mining Corp.

Joel Warawa

1500-1055 W Georgia St, PO Box 11117

V6E 4N7 Vancouver, BC

Kanada email : info@giantminingcorp.com Pressekontakt: Giant Mining Corp.

Joel Warawa

1500-1055 W Georgia St, PO Box 11117

V6E 4N7 Vancouver, BC email : info@giantminingcorp.com Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten