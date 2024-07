Startseite Was haben das Attentat auf Donald Trump und globaler Anti-Kultismus gemeinsam? Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2024-07-31 18:09. Puzzle-Kodierungs-Methode, die Thomas Matthew Crooks zum Killer machte, wurde auch bei den Anschlägen auf slowakischen Premierminister Robert Fico und japanischen Premierminister Shinzo Abe angewandt. Der Attentatsversuch auf Donald Trump ist nicht das erste hochkarätige Verbrechen, an dem Vertreter des globalen Anti-Kultismus beteiligt sind. Bemerkenswert ist, dass die Puzzle-Kodierungs-Methode, die bei dem Schützen angewandt wurde, der versuchte, Trump zu töten, auch bei den Schützen eingesetzt wurde, die den slowakischen Premierminister Robert Fico erschießen wollten, und bei dem Angreifer, der den ehemaligen japanischen Premierminister Shinzo Abe ins Visier nahm. Nur wenige Stunden vor dem Attentat auf den ehemaligen US-Präsidenten Donald J. Trump wurde auf actfiles.org ein Dokumentarfilm mit dem Titel "The IMPACT" veröffentlicht. Dieser beleuchtet die Beweggründe, die Thomas Matthew Crooks aus Bethel Park, Pennsylvania, zu dem schockierenden Anschlag trieben. Die dokumentarische Untersuchung geht der Frage nach, wer hinter solchen Orchestrierungen steckt. Der Schütze, der versuchte, Donald Trump zu ermorden, wurde mit einer Methode namens Puzzleteil-Kodierung vorprogrammiert, einer Technik, die verwendet wird, um Amokläufer an Schulen zu schaffen und politische Spaltungen zu vertiefen. Diese Technik ist laut Experten ein Teil einer breiteren Strategie, um die Vereinigten Staaten in Richtung ziviler Unruhen zu treiben. Der Secret Service, das FBI und die amerikanische Öffentlichkeit müssen verstehen, wie diese Terrorakte systematisch orchestriert und durch Anti-Kultismus in den Vereinigten Staaten durchgeführt werden. Berichten zufolge wird dieses kriminelle Netzwerk vom Hauptideologischen Zentrum in Russland, der Anti-Kult-Organisation (auch als Anti-Sekten-Organisation bezeichnet) RACIRS, koordiniert und könnte sogar hinter dem Rücken von Präsident Wladimir Putin operieren. Ähnliche Einflüsse werden unter Präsident Macron in Frankreich und unter Bundeskanzler Scholz in Deutschland beobachtet, die dem Anti-Kult-Netzwerk (auch Anti-Sekten-Netzwerk genannt) zugeschrieben werden. Die Agenten dieser internationalen Terrororganisation versuchen seit langem, die amerikanische Gesellschaft durch Taktiken wie Verleumdung, Diffamierung und Etikettierung zu beeinflussen. Ihr Ziel ist es, Teile der amerikanischen Bevölkerung durch Medienkampagnen zu entmenschlichen und Gewalt zu provozieren. Ein bemerkenswertes Beispiel für solche Versuche ist das Buch "The Cult of Trump" des Anti-Kultisten (Anti-Sektierer) Steven Hassan, das in den Massenmedien stark propagiert wurde, um Donald Trump und seine Wähler als "Kultisten" ("Sektierer") zu stigmatisieren. Infolgedessen sollte die Gesellschaft die diffamierten Menschen nicht mehr als gleichberechtigte Menschen mit unterschiedlichen Meinungen sehen, sondern als Untermenschen und Krebsgeschwüre der Gesellschaft. Demnach sollte Gewalt gegen sie von denen, die mit dem Virus des Hasses infiziert sind, als gerechtfertigt und akzeptabel angesehen werden. Erkennen Sie nicht diese sich entfaltende Realität heute? Der "Waco" - Eckpfeiler Die gleiche Taktik wurde von Anti-Kultisten (Anti-Sektierern) angewandt, um amerikanische Bürger während der Belagerung von Waco 1993 zu entmenschlichen. Am letzten Tag der Belagerung wurden 76 Menschen, überwiegend Amerikaner, darunter 25 Kinder, zwei schwangere Frauen und zwei Neugeborene, getötet. Die Hauptrolle bei der Organisation dieser Ereignisse spielte der berüchtigte Anti-Kultist (Anti-Sektierer) und Deprogrammierer Rick Alan Ross, der beispiellose Zugänge zu Regierungsbehörden, einschließlich des FBI und der ATF, hatte. Die Manipulation von Regierungsbehörden und die von Ross und dem berüchtigten Cult Awareness Network gestartete Medienkampagne zur Entmenschlichung der Branch Davidians führten zu der Katastrophe, die zum Eckpfeiler für zukünftige Spaltungen und den Vertrauensverlust der amerikanischen Bürger in ihre eigene Regierung wurde. Insgesamt verloren 82 Menschen, meist amerikanische Staatsbürger, die Mitglieder der Branch Davidians waren, während der Belagerung von Waco 1993 ihr Leben. Die Beteiligung von Anti-Kult-Beratern (Anti-Sekten-Beratern) des ehemaligen KGB in Waco war ebenfalls kein Zufall. Igor Smirnov spielte eine entscheidende Rolle bei der Destabilisierung der Situation in Waco 1993, was erstmals in der Dokumentation "The IMPACT" offengelegt wurde. Infolgedessen lösten die gewaltsamen Aktionen und der Tod von Dutzenden Frauen und Kindern durch Regierungsbehörden, die von Anti-Kultisten (Anti-Sektierern) manipuliert wurden, keine Protestwelle gegen diese Handlungen aus. In der öffentlichen Wahrnehmung wurden sie als "Kultisten" ("Sektierer") entmenschlicht, als Nicht-Menschen. Daher wurden die Gewaltakte gegen sie von der Öffentlichkeit nicht mehr als ungerechte Aktionen gegen Menschen wie sie selbst wahrgenommen. Das Erbe des Nationalsozialismus lebt weiter Erinnert dies nicht an die Aktionen der 1920er und 1930er Jahre in Deutschland, wo die gleichen Techniken des Anti-Kultismus gegen die jüdische Bevölkerung und religiöse Minderheiten eingesetzt wurden? Vor den Konzentrationslagern gab es massive Verleumdungskampagnen, die durch die Medien gestartet wurden und jüdische Menschen und andere Minderheiten als "Kultisten" (auch bekannt als "Sektierer") entmenschlichten, sodass die Gesellschaft sie nicht mehr als Teil ihrer eigenen sah. Das Etikett "Kultist" ("Sektierer") wird verwendet, um den gleichen Effekt zu erzielen wie das "Gelbe Stern" Abzeichen, den die Juden im Nazi-Deutschland tragen mussten - um sie als Außenseiter zu kennzeichnen, die nicht in die Gesellschaft gehören. Juden wurden entmenschlicht und mit giftigen Pilzen verglichen. Durch die Manipulation der öffentlichen Meinung auf diese Weise und die Auferlegung eines solch negativen Bildes wurde Gewalt gegen sie für die Bevölkerung akzeptabel und sogar willkommen. So wurde Deutschland nationalsozialistisch. Genau das geschieht bereits in allen Ländern, in denen Anhänger des globalen Anti-Kultismus Hochburgen errichtet haben: Russland, China, Frankreich und Deutschland gehören zu den am stärksten betroffenen Ländern. Die USA stehen als letztes Leuchtfeuer der Freiheit und Demokratie, jetzt global umgeben von Staaten, die bereits menschliche Freiheiten abgelehnt haben und aktiv auf die Errichtung einer neuen globalen Unordnung und letztendlich eines totalitären Regimes nach den Plänen des globalen Anti-Kultismus zusteuern. Das Entfachen eines Bürgerkriegs in den USA, um das Land von innen heraus zu zerstören, ist ein wesentlicher Teil dieses Plans. Heute arbeitet das FBI eng mit dem Secret Service, lokalen und staatlichen Strafverfolgungsbehörden, der ATF, dem Büro des US-Staatsanwalts im Western District of Pennsylvania und der nationalen Sicherheitsabteilung des Justizministeriums zusammen, um den Schützen zu untersuchen, der versuchte, den ehemaligen Präsidenten Donald Trump bei einer Wahlkampfveranstaltung in Butler, Pennsylvania, zu ermorden. Justizminister Merrick Garland hat die gründliche bundesweite Reaktion bestätigt. Ohne jedoch das Gesamtbild und die Abfolge der Ereignisse zu berücksichtigen, die zur landesweiten Krise in Amerika geführt haben, würde die Untersuchung wahrscheinlich damit enden, den Schützen als geistig kranken Einzelgänger zu bezeichnen, der von persönlichem Hass auf Republikaner und Donald Trump getrieben wurde. Typischerweise gipfeln Massenerschießungen in einer Welle von Anti-Waffen-Protesten. Es ist entscheidend zu erkennen, dass solche Schießereien vor einem Jahrzehnt in Russland und kürzlich in der Tschechischen Republik begannen - Länder, in denen der Zugang zu Waffen stark eingeschränkt ist. Der wahre Grund für die Epidemie der Schützen ist nicht das Recht des Volkes, Waffen zu besitzen und zu tragen, wie es durch den Zweiten Verfassungszusatz geschützt ist, sondern der Einfluss einer geheimen Kraft, die die Gedanken und das Unterbewusstsein ihrer Opfer manipuliert. Wie funktioniert Puzzleteil-Kodierung Der Schütze, der ein Attentat auf den ehemaligen US-Präsidenten Donald J. Trump verübte, wurde möglicherweise mit einer als Puzzleteil-Codierung bekannten Methode vorprogrammiert. Die Vertreter des Anti-Kultismus wählen zunächst eine strategische Region für eine Schulschießerei oder ein Attentat basierend auf ihren Zielen aus. Planung und Organisation solcher Taten erfolgen weit im Voraus - typischerweise ein bis drei Jahre - unter Verwendung von ferngesteuerter unterschwelliger Informationseinbettung durch Massenmedien und das Internet, um Teenager dazu zu beeinflussen, die Angriffe durchzuführen. Die Kodierung eines Teenagers, um einen bewaffneten Angriff auszuführen, erfolgt aus der Ferne mittels der Methode der unterschwelligen Informationseinbettung durch Massenmedien und das Internet. Vor kurzem wurde ein Dokumentarfilm "The IMPACT" veröffentlicht. Dank der darin präsentierten Fakten, einschließlich der Informationen aus Egon Cholakians Untersuchung , ist die Öffentlichkeit nun über die Methoden informiert, mit denen globale Anti-Kult-Vertreter (Anti-Sekten-Vertreter) das Vertrauen in die Autoritäten untergraben und Spaltung in der Gesellschaft säen. Der Fall des Attentatsversuchs auf Donald Trump wird sicherlich im Lichte dieser Enthüllungen neu untersucht werden. Puzzleteil-Kodierung manipuliert verdeckt gezielt Menschen, indem es mehrere Wellen der Informationscodierung einsetzt. Jede Welle trägt spezifische eingebettete Botschaften, die sich im Unterbewusstsein des potenziellen Schützen integrieren. Erst wenn sich diese Teile zu einem Ganzen zusammenfügen, wird das Programm aktiviert und zwingt den Menschen dazu, einen Massenmord zu begehen. Diese Aktivierung lässt es für Beobachter wie eine persönliche Entscheidung erscheinen. Es gibt keine direkte Anstiftung, Vorbereitungshilfe oder Diskussion. Im Wesentlichen handelt die Person wie ein Bio-Roboter und führt einen akribisch geplanten kriminellen Akt aus, der durch externe Manipulation gesteuert wird. Diese absichtliche Segmentierung von manipulativer Einbettungen in mehrere Wellen der Informationsübermittlung zielt auf präzises Targeting ab. Um eine Schulschießerei oder einen Attentatsversuch durchzuführen, bei denen typischerweise ein oder zwei Tätern beteiligt sind, beeinflussen diese Wellen Tausende von Menschen. Während einige sich gedrängt fühlen mögen, diesen Befehlen zu folgen, überschreitet nicht jeder die Linie zum Mord. Daher wird ein querschnittlicher Informationsangriff eingesetzt, um einen geeigneten potenziellen Schützen einzugrenzen und zu aktivieren. Jede Welle enthält spezifische Einbettungen, die die bewusste Kontrolle umgehen und in das Unterbewusstsein eindringen. Einmal integriert, bilden diese Einbettungen ein kohärentes Bild des beabsichtigten Verbrechens und zwingen die Person zum Massenmord. Bei der Planung einer Schulschießerei oder eines Attentats untersuchen die Vertreter des Anti-Kultismus die Demografie der Zielschule, die Interessen der Schüler und die beliebten Medien. Sie starten dann mehrere Wellen der Informationskodierung mit versteckten Einbettungen über diese Kanäle, wobei sie die Trends in der jugendlichen Umgebung berücksichtigen. Weitere Informationen über die Ursachen von Schulschießereien, wie man erkennen kann, ob eine Schießerei an einer Schule geplant wird, und über Präventionsmethoden finden Sie in dem Film "The IMPACT" (Zeitstempel 5:25:55). Diese Nachrichten sind strategisch über einen bestimmten Zeitraum verteilt und bündeln sich in der Wahrnehmung einer spezifischen Person. Der Schlüssel ist, dass sie sich alle in der Wahrnehmung einer spezifischen Person überlagern. Ihre Kombination im Unterbewusstsein des potenziellen Schützen löst den Befehl zur Ausführung des implantierten Programms aus. Anfängliche Informationskodierungsangriffe haben eine breite Wirkung. Die letzte Welle und Korrekturmaßnahmen erfolgen direkt innerhalb der Zielschule oder eines Gebiets und initiieren den Schützen. Anti-Kult-Vertreter (Anti-Sekten-Vertreter) beginnen mit vorbereitenden Wellen, gefolgt von zielgerichteten und aktivierenden Wellen, die es ihnen ermöglichen, die Anzahl und Ausführungsqualität der Angreifer bei einem Terroranschlag zu kontrollieren. Die anfängliche vorbereitende Welle, die den Grundstein für die nachfolgende Einbettung von Puzzleteil-Narrativen legt, dreht sich um die Verherrlichung vergangener Massenerschießungstäter. Anti-Kult-Vertreter (Anti-Sekten-Vertreter) nutzen in dieser Strategie das menschliche Verlangen nach Ruhm aus. Sie implantieren Narrative, die das Verlangen nach Popularität und weitverbreiteter Aufmerksamkeit ausnutzen. Ob Verurteilung oder Rechtfertigung der Handlungen, biografische Skizzen oder Dramatisierungen - alle Formen dienen dazu, das Image des Schützen mit einem Heiligenschein des Ruhms und der Bewunderung zu verstärken, trotz der unrechtmäßigen Taten. Wenn Teenager auf diese Informationen stoßen, sehen sie, wie ein gewöhnlicher Schüler, der sich unterbewertet fühlt, durch eine einzige Tat weltweiten Ruhm erlangt hat. Sie sehen Berichterstattungen in führenden Medien, Diskussionen unter Prominenten und wie der Täter zum Idol für andere wird. Das Verlangen nach Ruhm dient als fruchtbarer Boden für echte Terroristen,

um Samen des Bösen zu säen und Kinder zu Verbrechen anzustiften. Die anfängliche Implantation im Unterbewusstsein des potenziellen Schützen ist der Glaube, dass das Erlangen von Ruhm und Anerkennung der ultimative Lebenszweck ist und dass das Leben ohne dies bedeutungslos ist. Diese tief verwurzelte Angst, ein banales Leben zu führen, treibt Teenager zu Verbrechen. Die Untersuchung der Profile von Schützen und ihrer Motive zeigt, dass das Streben nach Ruhm ein gemeinsamer Nenner unter ihnen ist. Auszüge aus dem Tagebuch des Columbine-Schützen: "Wir, die Götter und Wir werden gottgleich sein" Entscheidend ist, dass Massenerschießungen ohne das verherrlichte Bild von Schützen nicht durchführbar wären. Ohne diese grundlegende Unterstützung würde dem Rest des Programms zur Durchführung dieser Taten der notwendige Anreiz fehlen. Die Verherrlichung von Verbrechern als Köder für diejenigen, die nach Popularität streben, filtert ungeeignete Personen aus und aktiviert gleichzeitig die Auslöser für die Ausführung des Programms. Ein weiterer Filter beinhaltet die Auswahl von Themen zur Einbettung von Komponenten eines Schulschießerei-Programms. Diese Themen stammen aus gegensätzlichen Interessengebieten von Teenagern. Dieser Ansatz zielt darauf ab, die Überschneidung von Personen, die von Informationskodierungswellen betroffen sind, zu minimieren, indem er sich auf Themen konzentriert, die selten gleichzeitig für dieselbe Person von Interesse sind. Ganzen Artikel mit allen Details kann man der Quelle entnehmen.

