Startseite Comming soon, neue Bücher vom Erfolgsautor Dantse Dantse ab August. Pressetext verfasst von indayi am Mo, 2024-07-29 11:02. Über Dantse Dantse: Dantse Dantse stammt aus Kamerun und ist Experte für Ernährung, menschliche Verhaltens- und Persönlichkeitsentwicklung. Zudem ist er ein mehrfacher Bestsellerautor mit über 120 Büchern. Er ist außerdem Verleger, Gründer sowie ein sehr erfolgreicher Lebens- und Gesundheitscoach. Er arbeitet und lebt in Darmstadt. Die Bücher von Dantse Dantse verändern das Leben tausender Menschen, indem sie helfen, den Horizont zu erweitern, die Welt ein Stück zu verbessern und Afrika zu ehren. Seine innovative und unnachahmliche afrikanisch inspirierte Wissens- und Lebenslehre „DantseLogik“, www.dantse-logik.com, hat ihn zu einem begehrten und gefragten Erfolgscoach gemacht. Mit ihr hilft er Menschen, ihre Ziele zu erreichen und nachhaltig ganzheitlich erfolgreich und glücklich zu sein. Außerdem lehrt er Krankheiten zu bekämpfen ohne Medikamente. Sein Motto ist Aktion und gleichzeitig Programm: „Allein dein Erfolg ist meine Messlatte, dafür stehe ich mit meinem guten Namen und Ruf.“ – Dantse Dantse Mehr Infos zu Dantse Dantse: https://www.youtube.com/watch?v=cZZk-EZAf10 Folge dem Link um schon mal die ersten Kostproben zu bekommen: https://indayi.de/neuerscheinungen-august-2024/ Über indayi Komplettes Benutzerprofil betrachten