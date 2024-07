Startseite Unfälle mit dem iPad - wie man sie verhindern kann und was man im Falle eines Falles tun kann Pressetext verfasst von frankh am So, 2024-07-28 10:54. Es ist neben dem Handy das mit am häufigsten genutzte Utensil zur Nutzung der modernen Kommunikation von heute, das iPad. Es dient als Organisator für alle Bereiche und ist für viele Nutzer unverzichtbar geworden. Doch was ist, wenn es zu Boden fällt oder etwas aufs Display fällt? Wie verhält man sich, was kann man tun und ist der Schaden noch zu reparieren? Diese und andere Fragen gehen den Betroffenen durch den Kopf und dass es im Alltag viele Situationen gibt, in denen dem iPad unbewusst unabsichtlich an den Kragen gehen kann, wissen wir. Man kann aber auch einiges dazu beitragen, dass erst gar nicht der ein oder andere Unfall oder die Beschädigung erst stattfinden. Der Klassiker: Es fällt vom Tisch Der absolute Klassiker beim iPad Unfall ist das Herunterfallen vom Tisch. Schnell kann dies nämlich dann passieren, wenn man unabsichtlich beispielsweise ein Wischbewegung macht. Wenn man eine Wespe vom Tisch wegschlagen möchte oder Ähnliches dabei vergisst man im Eifer des Gefechtes, dass man auch durchaus bei dieser Bewegung das Pad erwischen kann und schon ist es passiert. Das Pad landet mit tüchtig Schwung auf dem Boden. Fällt es flach und rückwärts zu Boden, kann man Glück haben und nichts ist passiert. Fällt es aber mit einer Kante auf den Boden oder gar direkt aufs Display, sieht das Ganze meist nicht so rosig aus. Schäden am Display sind in beiden Situationen möglich und sorgen für ein völlig zerstörtes Display. Dieses lässt sich aber reparieren und stellt heutzutage kein Problem mehr dar. So kann man beispielsweise hier im Raum Stuttgart die iPad Reparatur Stuttgart in Anspruch nehmen und das Pad wird dann in der Regel entweder fachmännisch vor Ort repariert, oder zur Reparatur selbst nach Apple eingeschickt. Das kostet nicht wenig, ist aber effektiv und lohnenswert. Funktionieren aber die ein oder andere Funktion am Pad selbst nicht mehr und zeigen sich verzerrte Bilder, oder ist die Kamera beschädigt. Dann gilt es zu überlegen, ob man reparieren lässt, oder nicht. Denn die Kosten hierfür übersteigen je nach Modell auch gleich einmal die Kosten des Kaufs des Pads. Es fällt etwas von oben auf das iPad Auch der Fall, dass etwas von oben herabstürzt und ausgerechnet direkt aufs Display des iPads kann dazu führen, dass entweder das Display gleich hinüber ist, oder auch das Pad nicht mehr funktionstüchtig ist. der Sturz des jeweiligen Gegenstands kann so gravierend sein, dass auch das Inlay des Pads dahin ist. Auch hier muss man abwägen, ob man reparieren lässt oder nicht und auch hier ist es ratsam zuerst einen Fachmann vor Ort aufzusuchen und sich diesbezüglich beraten zu lassen. Daten abrufen und sichern Was viele nicht bedenken ist, dass wenn man keinerlei Sicherungskopien auf ein anderes Endgerät gespielt hat, können bei einer Beschädigung des iPads alle Daten zerstört sein und nicht mehr als Download zur Verfügung stehen. Denn nicht selten sind alle Funktionen der Nutzung nicht mehr in Ordnung und reagieren nicht mehr. Zudem kann es je nach Beschädigung vorkommen, dass auch die Daten selbst und die Datenträger und Speicher am Gerät beschädigt sind. Wasser - der Todfeind der Technik und Elektrik Beim Homeoffice und Schreiben am Pad mal eben eine Tasse Kaffee genießen und schon ist es passiert. Die Tasse kippt, der Kaffee landet auf dem Pad. Wer schnell reagiert und das Gerät schnell effektiv trocknet, kann unter Umständen Glück haben und das Gerät ist unbeschädigt. Aber nur selten findet die jeweilige Flüssigkeit nicht seinen Weg und gelangt ins Innere des Pads. Selbst wenn es zunächst unbeschädigt erscheint, heißt dies nicht, dass dies der Fall ist. Denn oftmals stellen sich erst Tage nach dem Unfall erste Schädigungen ein. Auch hier ist es wichtig, dass man schnell handelt und das Gerät reparieren und öffnen lässt. Denn sind Platinen beispielsweise einmal in Kontakt mit Wasser und Co. gekommen, sind sie schnell störungsanfällig. Wie kann man Unfälle verhindern? Eigentlich recht einfach. Denn man sollte das Pad in der Regel niemals in der Nähe von Flüssigkeiten stellen oder legen. Am besten die Tasse Kaffee so weit wie möglich vom Gerät entfernt aufstellen. Für einen sicheren Stand sorgen moderne Halterungen, die man in jedem Elektrogeschäft kaufen kann. Zudem sollte man das Pad niemals unbeaufsichtigt liegen lassen, wenn beispielsweise Kinder im Haushalt leben. Diese verfügen über eine enorme Fantasie und stellen Dinge mit dem Pad an, die man nie für möglich gehalten hätte. Über frankh Komplettes Benutzerprofil betrachten