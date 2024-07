Startseite SachsenGold: Leibrente als Altersvorsorgemodell der Zukunft Pressetext verfasst von connektar am Do, 2024-07-25 12:04. London/ Dresden, 23. Juli 2024 - SachsenGold, ein aufstrebender Anbieter für Baufinanzierung und Leibrente, präsentiert heute seine neuen Leibrente-Modelle, die als innovative Lösung. Angesichts des demografischen Wandels und der wachsenden Unsicherheiten in der staatlichen Rentenversorgung bietet SachsenGold flexible und attraktive Alternativen, um den Lebensabend finanziell abzusichern. Die Leibrente, auch bekannt als Immobilienverrentung, ermöglicht es Eigentümern, ihr Immobilieneigentum in eine monatliche Rente umzuwandeln, ohne dabei das Wohnrecht aufgeben zu müssen. Diese Finanzierungsform gewinnt zunehmend an Bedeutung, da sie eine verlässliche Einkommensquelle im Ruhestand bietet und gleichzeitig das lebenslange Wohnrecht garantiert. Leibrente auf Mietbasis: Eine weitere innovative Option, die SachsenGold anbietet, ist die Leibrente auf Mietbasis. Bei diesem Modell verkaufen die Eigentümer ihre Immobilie und zahlen anschließend eine festgelegte Miete, um weiterhin in ihrem Zuhause wohnen zu können. Diese Lösung bietet zusätzliche Flexibilität und eröffnet neue finanzielle Möglichkeiten. Vorteile der Leibrente auf Mietbasis für Verkäufer: Sofortige Liquidität: Der Verkauf der Immobilie bringt eine sofortige Geldsumme, die für größere Anschaffungen, Reisen oder zur Erfüllung langgehegter Träume genutzt werden kann.

Weiterhin im eigenen Zuhause: Trotz des Verkaufs bleibt das vertraute Wohnumfeld erhalten, da die Verkäufer als Mieter in ihrer Immobilie wohnen bleiben.

Kostentransparenz: Die festgelegte Miete sorgt für klare finanzielle Verhältnisse und schützt vor unvorhergesehenen Kosten.

Finanzielle Sicherheit: Der Verkaufserlös kann zur Absicherung des Ruhestands verwendet werden und schafft somit eine zusätzliche finanzielle Basis neben der monatlichen Rente.

Vorteile der SachsenGold-Leibrente: Lebenslange finanzielle Sicherheit: Eigentümer erhalten eine monatliche Rentenzahlung, die ihnen eine stabile und verlässliche Einkommensquelle im Ruhestand bietet.

Flexibilität und Unabhängigkeit: Die Modelle von SachsenGold ermöglichen es, individuelle Bedürfnisse und Lebenssituationen zu berücksichtigen, um maßgeschneiderte Lösungen anzubieten.

Steuervorteile: Die Leibrente bietet potenzielle steuerliche Vorteile, da ein Teil der Rentenzahlungen steuerfrei sein kann.

Keine Veräußerung der Immobilie: Das Wohnrecht bleibt für die Eigentümer erhalten, sodass sie in ihrer gewohnten Umgebung weiterleben können.

"Unsere neuen Leibrente-Modelle sind darauf ausgelegt, den steigenden Bedarf nach sicheren und flexiblen Altersvorsorgemöglichkeiten zu decken", sagt Yves , Director von SachsenGold. "Mit der Leibrente bieten wir eine Lösung, die es Senioren ermöglicht, den Wert ihrer Immobilie zu nutzen, ohne ihr Zuhause aufgeben zu müssen. Dies schafft nicht nur finanzielle Sicherheit, sondern auch ein hohes Maß an Lebensqualität im Alter." Über SachsenGold:

SachsenGold steht für meisterhaftes Handwerk in der Finanzwelt. Wir sind ein renommiertes Unternehmen, das sich auf die Finanzierung von Privatkunden und Unternehmen spezialisiert hat. Mit Standorten in Dresden, Leipzig und Chemnitz sowie einer bundesweiten Präsenz bieten wir maßgeschneiderte Finanzlösungen, die exakt auf Ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmt sind.

Unser erfahrenes Team vereint traditionelles Wissen mit modernen Ansätzen, um Ihre finanziellen Ziele zu verwirklichen. Bei SachsenGold verbinden wir Tradition und Innovation, um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten und Ihre finanzielle Zukunft sicher und erfolgreich zu gestalten. SACHSENGOLD LTD

Herr Allan Noir

Regent Street 207

W1B 3HH London

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Herr Allan Noir

Regent Street 207

W1B 3HH London

Großbritannien fon ..: 0044 1865 52 22 45

web ..: https://sachsengold.com

email : info@sachsengold.com Über SachsenGold:

