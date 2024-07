Startseite CHAPEAU im HEi - HEi Marcus Pressetext verfasst von SmartNett am So, 2024-07-21 17:49. Ein besonderer Musiker an einem besonderen Ort: Am Sonntag, den 28. Juli um 16:30 Uhr tritt Marcus Lipp im HEi in München-Haidhausen auf. Marcus Lipp spielt sich als Singer-Songwriter in die Herzen des Publikums. Er singt auf Deutsch und Englisch, begleitet sich mit seiner Gitarre. Da er zudem über ein riesiges Cover-Repertoire verfügt, kann er auch Wünsche aus dem Publikum erfüllen. Ein rundes kurzweiliges Programm – perfekt, um einen Sonntag ausklingen zu lassen. Nach einigen Singleproduktionen ist aktuell der Song „Belong to The One“ von Marcus Lipp erschienen, ein Album ist bereits in Planung. Der Künstler ist bei Smart & Nett für Veranstaltungen buchbar. Was bedeutet CHAPEAU? Smart & Nett ziehen mit dieser Veranstaltungsreihe den Hut vor der Kunst und bieten Musik verschiedener Genres, spannende Literatur, Tanz verschiedener Stile, überraschende Zauberei und vieles mehr. Vor allem aber unterhaltsamen Kunstgenuss und Künstler, die den Kontakt zum Publikum schätzen. Ein Einblick in das breite Künstlerspektrum, das Smart & Nett für Events vermitteln. Die Veranstaltungen im Foyer des HEi greifen die zwanglose kreative Atmosphäre des Ortes auf und ermöglichen eine besondere Nähe zwischen Publikum und Künstler. Besonderer Dank gilt dem Sponsor Record Your Music, dessen Unterstützung diese Veranstaltung möglich gemacht hat. Das Tonstudio produziert regelmäßig Songs, die im Label von Smart & Nett erscheinen, auch jene von Marcus Lipp. Geschäftsführer Stefan Göls selbst hat sich auf diesem Weg als Quiet Traffic bereits ebenfalls einen Namen gemacht. Wer steckt hinter Smart & Nett? In der Smart & Nett GbR haben Dirk Walter und Veronika Peschkes ihre Talente aus Marketing, Webdesign, Photoshop-Know-how, bildender Kunst und Organisation vereint. Daraus entstanden ist eine Künstleragentur, ein Verlag und ein Musiklabel, also ein Ganzes, das in sich Synergien schafft und sich stets weiter vernetzt. Tickets: https://www.muenchenticket.de/tickets/performances/ek7upc0m793n/CHAPEAU-... Anhang Größe HEi Marcus - MT.png 54.77 KB Über SmartNett Komplettes Benutzerprofil betrachten