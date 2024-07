Startseite CULT Food Science-Tochter Further Foods unterzeichnet Partnerschaftsabkommen mit Pawmates Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2024-07-19 11:30. Partnerschaft soll für rasche Umsatzzuwächse für Noochies! bei der wachstumsstarken Pawmate-Community von 90.000 Haustierbesitzern sorgen Toronto, Ontario, 21. Mai 2024 / IRW-Press / CULT Food Science Corp. (CULT oder das Unternehmen) (CSE: CULT) (OTC: CULTF) (FWB: LN00), eine bahnbrechende Plattform für Lebensmitteltechnologie, die Pionierarbeit bei der Vermarktung von im Labor gezüchtetem Fleisch und zellulärer Landwirtschaft leistet, um die globale Lebensmittelindustrie umzugestalten, gibt mit Stolz bekannt, dass seine Tochtergesellschaft Further Foods Inc. eine strategische Partnerschaft mit Pawmates eingegangen ist. Pawmates ist eine dynamische App, die entwickelt wurde, um Hundeliebhaber und ihre Schützlinge mit Kontakten zu allen wichtigen Diensten sowie anderen Haustierbesitzern in der Nachbarschaft zu versorgen. Es wird erwartet, dass Noochies! - das Vorzeigeprodukt von Further Foods - von der Pawmates-Community sehr geschätzt und vermutlich auch in großem Umfang angenommen wird, da es eine Reihe von Inhaltsstoffen enthält, welche die Verdauung, das Immunsystem und die Gesundheit der Haustiere generell unterstützt und eine wesentliche Verbesserung gegenüber herkömmlichen Tierfutterprodukten darstellt. Wichtigste Fakten - Die Kooperation mit Pawmates passt für Further Foods perfekt zu seiner Strategie der direkten Kontaktaufnahme mit passionierten Haustierbesitzern. Die Strategie des Direktverkaufs gewinnt damit weiter an Dynamik. - Im Mittelpunkt der Partnerschaft steht Noochies!, dessen Vorteile direkt bei einer bereits sehr aktiven und ambitionierten Zielgruppe von Haustierbesitzern beworben werden. - Pawmates kann auf mehr als 60.000 App-Downloads und mehr als 30.000 Follower in sozialen Netzwerken verweisen. Es freut mich sehr, dass wir gemeinsam mit Noochies! als Partner unsere ambitionierte Pawmates-Community mit nachhaltigen Snacks für ihre Haustiere versorgen können, so Colin Jarvis-Gaum, Gründer & CEO von Pawmates. Pawmates ist bekannt für sein umfangreiches Branchenverzeichnis für den Haustierbedarf und seine sozialen Features und bietet den Nutzern die Möglichkeit, ein reichhaltiges Angebot von Diensten rund ums Haustier - einschließlich Tierärzte, Geschäfte für Tiernahrung und vieles mehr - zu entdecken und in Anspruch zu nehmen. Durch den Zusammenschluss mit Pawmates will sich Noochies! als erste Adresse für gesundheitsbewusste Haustierbesitzer positionieren, die ihre Lieblinge mit nachhaltigem und nahrhaftem Futter versorgen wollen. Im Mittelpunkt dieser Partnerschaft steht die Bewerbung von Noochies!, der weltweit ersten gefriergetrockneten, protein- und nährstoffreichen Tiernahrung, die vollständig ohne Massentierhaltung hergestellt wird. Noochies! beinhaltet innovative Inhaltsstoffe wie Bmmune® and Bflora®, welche die Verdauung und das Immunsystem ankurbeln und für Gesundheit und Wohlbefinden sorgen, und ist damit der herkömmlichen Tiernahrung weit voraus. Noochies! wird auf der Pawmates-App an prominenter Stelle beworben. Die Benutzer können das Produkt direkt über die Plattform entdecken und auch kaufen, was den Zugang zum Produkt für passionierte Hundebesitzer noch bequemer und einfacher gestaltet. Kommentar der Unternehmensführung Mitchell Scott, CEO von CULT Food Science, erklärt: Diese Partnerschaft mit Pawmates ist eine Riesenchance, um unser innovatives Produkt Noochies! direkt an eine hochambitionierte Zielgruppe heranzubringen. Im Zuge der Erweiterung unserer Marktpräsenz sind Kooperationen wie diese von unschätzbarem Wert, um das Wachstum voranzutreiben und den Unternehmenswert durch die strategische Interaktion mit der betreffenden Zielgruppe zu steigern. Über CULT Food Science CULT Food Science ist eine bahnbrechende Plattform für Lebensmitteltechnologie, die Pionierarbeit bei der Vermarktung von im Labor gezüchtetem Fleisch und zellulärer Landwirtschaft leistet, um die globale Lebensmittelindustrie umzugestalten. Das solide Portfolio von CULT mit Investitionen in innovative, von Risikokapitalgebern unterstützte Unternehmen im Bereich zellulären Landwirtschaft und im Labor gezüchtetes Fleisch verschafft Investoren einen breiten Zugang zur Zukunft der Lebensmittel. Unterstützt von einem Expertenteam mit umfassender Erfahrung in der Lebensmitteltechnologie und der Markteinführung von Konsumgütern ist CULT bestrebt, sich an der Spitze der Lebensmittelrevolution zu etablieren. Über Further Foods Further Foods revolutioniert die Ernährung von Haustieren durch seine innovative Marke Noochies! Noochies! nutzt fortschrittliche Technologien der zellulären Landwirtschaft, um Tiernahrungsprodukte mit hervorragenden Nährwertprofilen und ethischen Standards herzustellen. Noochies! hat kürzlich die weltweit ersten gefriergetrockneten, protein- und nährstoffreichen Leckerbissen für Haustiere eingeführt, die ohne Massentierhaltung hergestellt werden. Die Produkte von Noochies! sind derzeit in den Vereinigten Staaten bei ausgewählten Einzelhändlern und im Internet unter www.noochies.co/ erhältlich. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Unternehmens unter cultfoodscience.com oder in den behördlichen Berichten unter sedar.com. Für das Board of Directors des Unternehmens CULT FOOD SCIENCE CORP.

Mitchell Scott

Mitchell Scott, Chief Executive Officer Nähere Informationen über CULT Food Science Corp. erhalten Sie über: Tel: + 1 (888) 733 - 8581

E-Mail: IR@CULTFoodScience.com

Web: CULTFoodScience.com

Twitter: @CULTFoodScience Zukunftsgerichtete Informationen: Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die sich auf zukünftige, nicht auf vergangene Ereignisse beziehen. In diesem Zusammenhang beziehen sich zukunftsgerichtete Aussagen häufig auf die erwartete künftige Geschäfts- und Finanzleistung eines Unternehmens und enthalten häufig Wörter wie antizipieren, glauben, planen, schätzen, erwarten und beabsichtigen bzw. Aussagen, wonach eine Maßnahme oder ein Ereignis ergriffen werden oder eintreten kann, könnte, dürfte, sollte oder wird, oder andere ähnliche Ausdrücke. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften oder andere zukünftige Ereignisse erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem die folgenden Risiken: Risiken im Zusammenhang mit der Vermarktung und dem Verkauf von Wertpapieren, die Notwendigkeit zusätzlicher Finanzierungen, die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal, die Möglichkeit von Interessenkonflikten bestimmter leitender Angestellter oder Board-Mitglieder mit bestimmten anderen Projekten sowie die Volatilität des Preises und des Volumens der Stammaktien. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen des Managements zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, falls sich diese Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen oder andere Umstände ändern sollten, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Die Anleger werden davor gewarnt, sich nicht auf unangemessene Weise auf zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Für weitere Informationen über Risiken wird den Anlegern empfohlen, den Lagebericht (MD&A) und andere öffentliche Bekanntmachungen des Unternehmens bei den Aufsichtsbehörden einzusehen, die unter sedar.com zu finden sind. QUELLE: CULT Food Science Corp. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: CULT Food Science Corp.

Francis Rowe

82 Richmond St. E

M5C 1P1 Toronto, ON

Kanada email : fr@cultfoodscience.com Pressekontakt: CULT Food Science Corp.

Francis Rowe

82 Richmond St. E

M5C 1P1 Toronto, ON email : fr@cultfoodscience.com Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten