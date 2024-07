Startseite Mitten im Sommer: Zusatzbeiträge steigen für Millionen Versicherte Pressetext verfasst von connektar am Do, 2024-07-18 14:34. Nicht nur die Temperaturen klettern in diesem Sommer, sondern auch die Beitragssätze der Krankenkassen. Zum 1. Juli oder 1. August haben bislang zwölf gesetzliche Kassen ihren Zusatzbeitrag erhöht. KKH, Knappschaft und IKK Classic ab August teurer Betroffen davon sind mehr als sechs Millionen Versicherte. Besonders hart trifft es die Mitglieder der Kaufmännischen Krankenkasse (KKH). Für deren Versicherte und Arbeitgeber gilt ab August ein Gesamtbeitrag von 17,88 %. Damit ist die KKH die teuerste gesetzliche Krankenkasse überhaupt. Aber auch die Knappschaft erhöht ihren bereits hohen Zusatzbeitrag noch einmal um ein halbes Prozent. Der gesamte Beitragssatz der Knappschaft klettert nun auf 17,3 %.

Ebenfalls ab August steigt der Zusatzbeitrag der IKK Classic. Knapp 2,5 Millionen Mitglieder und deren Arbeitgeber müssen ab dem 1.8. knapp ein halbes Prozent mehr vom Brutto für die Krankenversicherung abführen. Bereits im Juli hatten unter anderem die Vivida BKK, die BKK24 oder die IKK Innovationskasse ihre Zusatzbeiträge erhöht. Deutlich sparen mit Krankenkassenwechsel Bei solch drastischen Beitragssteigerungen wachsen die Einsparmöglichkeiten durch einen Krankenkassenwechsel . Derzeit sind mit einem Wechsel in eine günstige Kasse bis zu 60 Euro Ersparnis drin - bei Selbstständigen sogar bis zu 120 Euro. Wer wechseln möchte, braucht dafür keine Kündigung auszufüllen, sondern kann einfach einen Mitgliedsantrag stellen. Jürgen Kunze von krankenkasseninfo.de: "Viele Versicherte fragen sich sicherlich, ob ein Wechsel in dieser Situation lohnt, weil die neue Krankenkasse eventuell auch erhöhen könnte. Hier empfehlen wir Kassen mit einer Beitragsgarantie für 2024. Wir gehen davon aus, dass diese Kassen auch 2025 zu den günstigeren gehören werden. " Eine aktuelle Umfrage von krankenkasseninfo unter allen geöffneten gesetzlichen Krankenkassen vom 17. Juli hat ergeben, dass mindestens 18 Kassen ihren Zusatzbeitrag definitiv bis zum Jahresende stabil halten. Darunter befinden sich Kassen mit deutlich günstigeren Beitragssätzen. Zusatzbeitrag 2024 - Diese Kassen bleiben stabil >> Zur Liste Erhöhung zum 1. August KKH - Erhöhung um 1,3 Prozentpunkte auf 17,88 %

Knappschaft - Erhöhung um 0,5 Prozentpunkte auf 17,3 %

IKK Classic - Erhöhung um 0,49 Prozentpunkte auf 16,79 % Erhöhung seit 1. Juli BKK Textilgruppe Hof - Erhöhung um 0,9 Prozentpunkte auf 17,4 %

BKK Diakonie - Erhöhung um 0,89 Prozentpunkte auf 17,29 %

BKK 24 - Erhöhung um 0,66 Prozentpunkte auf 17,15 %

Vivida BKK - Erhöhung um 0,79 Prozentpunkte auf 17,09 %

BKK Pfalz - Erhöhung um 0,4 Prozentpunkte auf 16,98 %

IKK Innovationskasse - Erhöhung um 0,6 Prozentpunkte auf 16,9 %

Continentale BKK - Erhöhung um 0,6 Prozentpunkte auf 16,8 %

BKK Pfaff - Erhöhung um 0,4 Prozentpunkte auf 16,4 % Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Krankenkassennetz.de GmbH

Herr Jürgen Kunze

Waisenhausring 6

06108 Halle (Saale)

Deutschland fon ..: 0345 6826600

web ..: https://www.krankenkasseninfo.de

email : info@krankenkasseninfo.de krankenkasseninfo.de informiert seit 1999 über die Entwicklung bei den gesetzlichen

Krankenkassen. Beitrags- und Leistungsvergleiche der Krankenkassen bieten Verbrauchern auf

krankenkasseninfo.de die Möglichkeit sich vor der Wahl einer neuen Krankenkasse kostenfrei und

unverbindlich umfassend zu informieren. Das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) stützt

sich bei seinen Expertisen seit 2017 auf den Krankenkassentest von krankenkasseninfo.de Pressekontakt: Krankenkassennetz.de GmbH

Herr Karsten Leidloff

Waisenhausring 6

06108 Halle (Saale) fon ..: 0345 6826600

web ..: http://www.krankenkasseninfo.de

email : redaktion@krankenkasseninfo.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten