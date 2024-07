Startseite Aurania bestätigt die Bedingungen der zuvor gewährten Aktienoptionen Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2024-07-17 19:15. Toronto, Ontario, 16. Juli 2024 - Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU) (OTCQB: AUIAF) (Frankfurt: 20Q) (Aurania oder das Unternehmen - www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/aurania-resources-ltd/) gibt bekannt, dass das Unternehmen im Anschluss an seine Pressemitteilungen vom 28. März 2024 und vom 2. Juli 2024 bestimmte Bedingungen im Zusammenhang mit der Gewährung von Optionen an Direktoren anstelle von Bargeldhonoraren klarstellen möchte. Bestimmte Direktoren (die Optionsinhaber) des Unternehmens haben zugestimmt, ihre vierteljährlichen Direktorenhonorare für 2024 in Form von Aktienoptionen anstelle von Bargeld zu erhalten. Wie am 28. März 2024 bekannt gegeben, wurden bestimmten Optionsinhabern insgesamt 94.000 Aktienoptionen zu einem Ausübungspreis von 0,25 $ anstelle ihres Direktorenhonorars für das erste Finanzquartal 2024 gewährt, und wie am 2. Juli 2024 bekannt gegeben, wurden bestimmten Optionsinhabern insgesamt 54.000 Aktienoptionen zu einem Ausübungspreis von 0,46 $ anstelle ihres Direktorenhonorars für das zweite Finanzquartal 2024 gewährt. Alle diese Optionen sind für einen Zeitraum von drei Jahren ab dem Tag der Gewährung ausübbar und werden sofort nach der Gewährung übertragen. Sollte ein Optionsinhaber beabsichtigen, diese Optionen auszuüben, so ist er allein für die Zahlung des gesamten Ausübungspreises verantwortlich. Über Aurania Aurania ist ein Explorationsunternehmen, das sich mit der Identifizierung, Bewertung, dem Erwerb und der Exploration von Mineralliegenschaften beschäftigt, wobei der Schwerpunkt auf Edelmetallen und Kupfer in Südamerika liegt. Sein Vorzeigeprojekt, das Projekt The Lost Cities - Cutucu, befindet sich im jurassischen metallogenetischen Gürtel in den östlichen Ausläufern der Anden im Südosten Ecuadors. Informationen über Aurania und die technischen Berichte erhalten Sie unter www.aurania.com und www.sedar.com sowie auf Facebook unter www.facebook.com/auranialtd/ auf Twitter unter twitter.com/auranialtd und auf LinkedIn unter www.linkedin.com/company/aurania-resources-ltd- . Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Carolyn Muir

VP Corporate Development & Investor Relations

Aurania Resources Ltd.

Tel.: (416) 367-3200

carolyn.muir@aurania.com In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, wie dieser Begriff in den geltenden Wertpapiergesetzen definiert ist, die sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen beziehen und die aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements widerspiegeln. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören die Zielsetzungen, Ziele oder Zukunftspläne von Aurania, Aussagen, Explorationsergebnisse, potenzielle Mineralisierungen, das Portfolio des Unternehmens, die Finanzlage, das Managementteam und das verbesserte Kapitalmarktprofil, die Schätzung der Mineralressourcen, die Exploration, der Zeitplan für die Aufnahme des Betriebs, die Tatsache, dass die Teams des Unternehmens vor einem Bohrprogramm auf Kurs sind, der Beginn eines Bohrprogramms und die Einschätzung der Marktbedingungen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Annahmen und Informationen, die Aurania derzeit zur Verfügung stehen, einschließlich der Annahme, dass es keine wesentlichen nachteiligen Veränderungen bei den Metallpreisen geben wird, dass alle erforderlichen Zustimmungen, Lizenzen, Genehmigungen und Zulassungen erhalten werden, einschließlich verschiedener lokaler Regierungslizenzen und des Marktes. Investoren werden darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen weder Versprechen noch Garantien darstellen und Risiken und Unsicherheiten unterliegen, die dazu führen können, dass die zukünftigen Ergebnisse erheblich von den erwarteten abweichen. Zu den Risikofaktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, gehören unter anderem Rohstoffpreise, Unterbrechungen der Lieferkette, Beschränkungen der Arbeitskräfte und der Anwesenheit am Arbeitsplatz sowie lokaler und internationaler Reiseverkehr; das Versäumnis, die erforderlichen behördlichen Lizenzen, Erlaubnisse, Genehmigungen und Zustimmungen zu erhalten, oder Verzögerungen beim Erhalt dieser Lizenzen; die Unfähigkeit, die erforderlichen Finanzmittel zu beschaffen; ein allgemeiner wirtschaftlicher Abschwung, ein volatiler Aktienkurs, Streiks, politische Unruhen, Änderungen der für Aurania geltenden Bergbauregelungen; die Nichteinhaltung von Umweltvorschriften; eine Abschwächung der Abhängigkeit des Marktes und der Industrie von Edelmetallen und Kupfer; sowie die Risiken, die in den auf SEDAR hinterlegten öffentlichen Dokumenten des Unternehmens aufgeführt sind. Aurania weist den Leser darauf hin, dass die obige Liste der Risikofaktoren nicht erschöpfend ist. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht zu sehr auf diese Informationen verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung gelten, und es kann nicht zugesichert werden, dass diese Ereignisse innerhalb der angegebenen Zeiträume oder überhaupt eintreten werden. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Aurania Resources

