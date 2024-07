Startseite CULT Food Science gibt Marketing-Partnerschaft mit Pilothouse zur Steigerung der Umsatzzahlen von Noochies! bekannt Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2024-07-17 15:34. Pilothouse ist eine erfahrene Performance-Marketing-Agentur, die ihren Partnern bereits Direktumsätze von über 500 Millionen Dollar beschert hat Toronto, Ontario, 14. Mai 2024 / IRW-Press / CULT Food Science Corp. (CULT oder das Unternehmen) (CSE: CULT) (OTC: CULTF) (FWB: LN00), eine bahnbrechende Plattform für Lebensmitteltechnologie, die Pionierarbeit bei der Vermarktung von im Labor gezüchtetem Fleisch und zellulärer Landwirtschaft leistet, um die globale Lebensmittelindustrie umzugestalten, freut sich bekannt zu geben, dass Noochies! ein Partnerschaftsabkommen mit der führenden Digital-Marketing-Agentur Pilothouse ( www.pilothouse.co/) unterzeichnet hat, die für ihre herausragenden Performance-Marketing-Strategien bekannt ist. Mit dieser Kooperation soll das Consumer-Marketing von Noochies! optimiert und der Direktkontakt mit den Konsumenten deutlich verbessert werden. Wichtigste Fakten - Noochies! hat Pilothouse mit der Durchführung einer dynamischen Verbrauchermarketing-Kampagne beauftragt, bei der das Know-how der Agentur im Bereich Performance-Marketing zum Tragen kommt. - Mit diesem strategischen Schritt soll die Marktpräsenz von Noochies! optimiert und ein beträchtliches Umsatzwachstum erzielt werden. Dabei kommt dem Unternehmen die Erfolgsbilanz von Pilothouse zugute, das seinen Partnern bereits Direktumsätze von mehr als 500 Mio. $ beschert hat. - Nachdem die Produkte von Noochies! aktuell in den Vereinigten Staaten vertrieben werden, liegt der Fokus der Marketing-Partnerschaft mit Pilothouse zunächst darauf, Konsumenten in den Vereinigten Staaten zu erreichen. Das gesamte Pilothouse-Team brennt schon darauf, Noochies! als Partner mit Marketingmaßnahmen direkt bei den Konsumenten zu unterstützen. Aus unserer Sicht ist Noochies! im Segment Tiergesundheit und Haustiernahrung ideal aufgestellt, um sich eine große Klientel aufzubauen, ist Dan Norcia, Director of Partnerships bei Pilothouse Digital, überzeugt. Pilothouse - bekannt für seine maßgeschneiderten Digital-Marketing-Lösungen - ist auf die Skalierung von Direktvertriebsmarken spezialisiert. Der Ansatz der Firma ist nicht nur auf die Erstkundenakquise gerichtet, sondern sorgt auch für nachhaltiges Wachstum und für die Skalierbarkeit der Marketingmaßnahmen. Dies macht Pilothouse zu einem idealen Partner für das innovative Noochies!-Produktangebot. Pilothouse hat bereits mit führenden Marken und Unternehmen wie Four Sigmatic, Songfinch, Tru Earth und Unilever zusammengearbeitet. Die Partnerschaft ist darauf ausgerichtet, die umfassende Erfahrung von Pilothouse im Bereich Performance-Marketing dahingehend zu nutzen, dass nicht nur der Bekanntheitsgrad der CULT-Marke Noochies! bei den Konsumenten erhöht wird, sondern auch Engagement und Umsätze massiv gesteigert werden. Mit dieser strategischen Ausrichtung hofft man, die Marktposition von Noochies! zu stärken und neue Verbrauchersegmente anzusprechen, die besonders an nachhaltigen und innovativen Nahrungslösungen interessiert sind. Kommentar der Unternehmensführung Mitchell Scott, CEO von CULT Food Science, bringt seine Begeisterung für die neue Partnerschaft mit folgenden Worten zum Ausdruck: Wir sind über den Ausbau unserer Kooperation mit Pilothouse hocherfreut. Die Erfolgsbilanz der Firma bei der Skalierung von Marketingmaßnahmen fügt sich nahtlos in unsere Wachstumsziele ein. Wir gehen davon aus, schon bald eindrucksvolle Ergebnisse präsentieren und unsere Stakeholder mit einer entsprechenden Wertsteigerung überzeugen zu können. Über CULT Food Science CULT Food Science ist eine bahnbrechende Plattform für Lebensmitteltechnologie, die Pionierarbeit bei der Vermarktung von im Labor gezüchtetem Fleisch und zellulärer Landwirtschaft leistet, um die globale Lebensmittelindustrie umzugestalten. Das solide Portfolio von CULT mit Investitionen in innovative, von Risikokapitalgebern unterstützte Unternehmen im Bereich zellulären Landwirtschaft und im Labor gezüchtetes Fleisch verschafft Investoren einen breiten Zugang zur Zukunft der Lebensmittel. Unterstützt von einem Expertenteam mit umfassender Erfahrung in der Lebensmitteltechnologie und der Markteinführung von Konsumgütern ist CULT bestrebt, sich an der Spitze der Lebensmittelrevolution zu etablieren. Über Further Foods Further Foods revolutioniert die Ernährung von Haustieren durch seine innovative Marke Noochies! Noochies! nutzt fortschrittliche Technologien der zellulären Landwirtschaft, um Tiernahrungsprodukte mit hervorragenden Nährwertprofilen und ethischen Standards herzustellen. Noochies! hat kürzlich die weltweit ersten gefriergetrockneten, protein- und nährstoffreichen Leckerbissen für Haustiere eingeführt, die ohne Massentierhaltung hergestellt werden. Die Produkte von Noochies! sind derzeit in den Vereinigten Staaten bei ausgewählten Einzelhändlern und im Internet unter www.noochies.co/ erhältlich. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Unternehmens unter cultfoodscience.com oder in den behördlichen Berichten unter sedar.com. Für das Board of Directors des Unternehmens CULT FOOD SCIENCE CORP.

Mitchell Scott

Mitchell Scott, Chief Executive Officer Nähere Informationen über CULT Food Science Corp. erhalten Sie über:

Tel: + 1 (888) 733 - 8581

E-Mail: IR@CULTFoodScience.com

Web: CULTFoodScience.com

Twitter: @CULTFoodScience Zukunftsgerichtete Informationen: Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die sich auf zukünftige, nicht auf vergangene Ereignisse beziehen. In diesem Zusammenhang beziehen sich zukunftsgerichtete Aussagen häufig auf die erwartete künftige Geschäfts- und Finanzleistung eines Unternehmens und enthalten häufig Wörter wie antizipieren, glauben, planen, schätzen, erwarten und beabsichtigen bzw. Aussagen, wonach eine Maßnahme oder ein Ereignis ergriffen werden oder eintreten kann, könnte, dürfte, sollte oder wird, oder andere ähnliche Ausdrücke. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften oder andere zukünftige Ereignisse erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem die folgenden Risiken: Risiken im Zusammenhang mit der Vermarktung und dem Verkauf von Wertpapieren, die Notwendigkeit zusätzlicher Finanzierungen, die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal, die Möglichkeit von Interessenkonflikten bestimmter leitender Angestellter oder Board-Mitglieder mit bestimmten anderen Projekten sowie die Volatilität des Preises und des Volumens der Stammaktien. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen des Managements zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, falls sich diese Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen oder andere Umstände ändern sollten, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Die Anleger werden davor gewarnt, sich nicht auf unangemessene Weise auf zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Für weitere Informationen über Risiken wird den Anlegern empfohlen, den Lagebericht (MD&A) und andere öffentliche Bekanntmachungen des Unternehmens bei den Aufsichtsbehörden einzusehen, die unter sedar.com zu finden sind. QUELLE: CULT Food Science Corp. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: CULT Food Science Corp.

Francis Rowe

82 Richmond St. E

M5C 1P1 Toronto, ON

Kanada email : fr@cultfoodscience.com Pressekontakt: CULT Food Science Corp.

Francis Rowe

82 Richmond St. E

M5C 1P1 Toronto, ON email : fr@cultfoodscience.com Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten