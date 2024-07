Startseite Dem guten Essen auf der Spur Pressetext verfasst von connektar am Do, 2024-07-11 15:42. Food-Autorin Monika Kellermann spürt regelmäßig für das Internetportal gardasee.de neue Restauranttipps für den Gardaseeurlaub auf und hat die Slow Food App unter die Lupe genommen. Zwei sommerliche Tipps für alle, die in der Gardaseeregion auf der Suche nach einem guten Restaurant sind. Bereits 1990 erschien der erste Restaurantführer von Slow Food: Osterie d'Italia. Der Guide ist ein Klassiker und ständiger Begleiter auf dem Italienurlaub für alle, die versteckte Gasthäuser mit herzlicher Gastfreundschaft entdecken wollen und authentische regionale Gerichte aus heimischen Produkten schätzen. Slow Food wurde vom Journalisten Carlo Petrini gegründet, nachdem an der Spanischen Treppe von Rom ein Schnellrestaurant eröffnete. Gemeinsam mit einigen Freunden hatte er entschieden, es sei an der Zeit, sich verstärkt für die Erhaltung regionaler Lebensmittel und deren kulinarischer Traditionen einzusetzen. Mittlerweile gibt es die Osterie d'Italia als App , immer zur Hand, und mit vielen Extrainformationen, für die Suche am Urlaubsort. Die Food-Autorin Monika Kellermann hat nicht nur diese App ausprobiert, sondern sie spürt auch regelmäßig für das Internetportal gardasee.de neue Restauranttipps auf. Ähnlich wie bei Slow Food sind vor allem hochwertige, möglichst regionale Produkte Voraussetzung, um in diese Auswahl besonderer Lokale aufgenommen zu werden. Hinzu kommt eine ansprechende Weinauswahl mit Weinen aus dem jeweiligen Anbaugebiet. Ein angenehmes Ambiente und natürlich ein profunder und sympathischer Service runden die Bewertungen ab. Bei gardasee.de sind die Tipps in der Rubrik Kulinarische Entdeckungen am Gardasee zu finden. 100 ausgewählte Lokale sind bereits online und werden kontinuierlich mit neuen Entdeckungen ergänzt. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: gardasee.de - Hubert Kiebler

Mit über 6 Millionen Besuchern ist gardasee.de Deutschlands größtes Reiseportal für den gesamten Gardasee und somit die erste zentrale Anlaufstelle für alle drei Seeregionen: Trentino-Südtirol, Venetien und der Lombardei.

