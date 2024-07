Startseite TerrAscend erweitert seine Präsenz: Neue Einzelhandelsstandorte in Detroit und Nottingham Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2024-07-10 11:08. TerrAscend Corp., ein führendes nordamerikanisches Cannabisunternehmen, hat kürzlich die Eröffnung zweier neuer Einzelhandelsstandorte gefeiert: Das Detroit-Dispensary GAGE 313 und The Apothecarium Nottingham in Maryland. Diese Eröffnungen markieren wichtige Meilensteine in der Expansionsstrategie des Unternehmens und unterstreichen sein Engagement für hochwertige Cannabisprodukte und ein erstklassiges Kundenerlebnis. GAGE 313: Ein neuer Stern am Cannabis-Himmel von Detroit Mit GAGE 313 hat TerrAscend seinen 20. Dispensary in Michigan eröffnet. GAGE 313 ist der dritte Standort des Unternehmens in Detroit und bietet das gleiche herausragende Einkaufserlebnis wie die anderen Dispensaries in Michigan. Die Kunden von GAGE 313 können sich auf ein vielfältiges Produktportfolio freuen, das renommierte Marken wie Cookies, GAGE, Kind Tree, Legend und Lemonnade umfasst. Darüber hinaus werden auch Produkte lokaler, von Minderheiten geführter Marken angeboten, was die Vielfalt und Inklusivität des Angebots unterstreicht. "Wir freuen uns sehr, GAGE 313 in unser Michigan-Dispensary-Netzwerk aufzunehmen", sagte Jason Wild, Executive Chairman von TerrAscend. "Die Eröffnung unseres 20. Geschäfts vertieft unser Engagement, den Markt in Michigan anzuführen. Wir investieren weiterhin in die Region des Mittleren Westens, um neue Kunden zu erreichen, wobei wir auf Effizienz und Rentabilität achten." The Apothecarium Nottingham: Ein neues Kapitel für Cannabis in Maryland Neben der Expansion in Michigan hat TerrAscend auch in Maryland Fuß gefasst. The Apothecarium Nottingham ist der vierte Einzelhandelsstandort des Unternehmens in Maryland und ersetzt das ehemalige Apothecarium Parkville. The Apothecarium Nottingham zeichnet sich durch seine erstklassige Lage aus. Mit einem praktischen Drive-Thru und einem erweiterten Raumangebot bietet der Dispensary ein komfortables und effizientes Einkaufserlebnis. Das Produktsortiment umfasst beliebte Marken wie Kind Tree, Legend, Cookies, Wana, Valhalla und GAGE Cannabis. "Nur wenige Wochen nach der Feier des ersten legalen 4/20 in Maryland freuen wir uns, die Dynamik beizubehalten und unsere bereits starke Einzelhandelspräsenz in diesem jungen und florierenden Cannabismarkt weiter auszubauen", sagte Jason Wild. "Wir investieren weiterhin in den Staat mit dem Ziel, unseren Marktanteil weiter auszubauen." Zusätzlich zu unserem neuen Standort in Nottingham haben wir kürzlich den Ausbau unserer Anbauanlage in Betrieb genommen und damit deren Kapazität verdoppelt. Wir können es kaum erwarten, dass unsere Kunden unsere erweiterte Vielfalt und die innovativen hochwertigen Produkte erleben, die wir auf den Markt bringen werden. Fazit

Mit der Eröffnung von GAGE 313 in Detroit und The Apothecarium in Nottingham setzt TerrAscend seine Expansion erfolgreich fort und stärkt seine Position als führendes Cannabisunternehmen in Nordamerika. Beide Standorte bieten ein herausragendes Kundenerlebnis und ein vielfältiges Produktportfolio, das auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten ist. TerrAscend zeigt damit einmal mehr sein Engagement für Qualität und Kundenzufriedenheit in der aufstrebenden Cannabisindustrie. ------------- Möchten Sie regelmäßig zu Nebenwerten informiert werden? Dann lassen Sie sich auf unseren Nebenwerte-Verteiler eintrage. Einfach eine Email an Eva Reuter e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Stichwort Nebenwerte bzw. TerrAscend TerrAscend

