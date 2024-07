Canada Nickel gibt die Gründung der Tochtergesellschaft "ExploreCo" bekannt mit Ausgliederung der östlichen Explorationsliegensc

Wichtigste Punkte

- Konsolidierung des Canada Nickel-Noble-Joint-Ventures in Mann Township und anderer Explorationsprojekte von Canada Nickel östlich von Timmins in ein einziges privates Unternehmen, das sich zu 80 % im Besitz von Canada Nickel und zu 20 % im Besitz von Noble Mineral Exploration befindet.

- Die Konsolidierung aller Bergbau- und Oberflächenrechte in Crawford und den angrenzenden Townships erleichtert und vereinfacht den Erwerb der erforderlichen Oberflächenrechte, um mit dem Bau des Nickelsulfidprojekts Crawford zu beginnen.

TORONTO, 8. Juli 2024 - Canada Nickel Company Inc. (Canada Nickel oder das Unternehmen - www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/canada-nickel-company-inc...) (TSXV: CNC) (OTCQX: CNIKF) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine verbindliche Absichtserklärung (die LOI/Letter of Intent) mit Noble Mineral Exploration Inc. (Noble), datiert 5. Juli 2024, unterzeichnet hat, wonach Canada Nickel und Noble bestimmte Bergbaugliegenschaften, einschließlich des bestehenden Joint Ventures Mann, in ein neues Privatunternehmen (ExploreCo) einbringen werden, um ihre jeweiligen Beteiligungen am Portfolio der Nickelprojekte nordöstlich von Timmins, Ontario, zu konsolidieren.

Als Teil der Transaktion wird Canada Nickel den Anteilsbesitz an den Abbaurechten und den Zugang zu den Oberflächenrechten für bestimmte Schlüsselpatente in den Townships Aubin, Crawford, Carnegie, Dargavel, Kidd, Lennox, Lucas, Nesbitt, Prosser und Wark, die derzeit von Noble gehalten werden, konsolidieren, was die zukünftige Entwicklung von Crawford und anderen nahe gelegenen regionalen Liegenschaften, die sich im Besitz von Canada Nickel befinden, erleichtert und vereinfacht.

Mark Selby, CEO von Canada Nickel, kommentierte: Dies ist heute die erste einer Reihe von Transaktionen, die darauf abzielen, den Wert unseres bedeutenden Asset-Portfolios zu steigern. Die Gründung von ExploreCo wird es dem Unternehmen ermöglichen, den zukünftigen Wert dieser Liegenschaften zu realisieren, der derzeit nicht im Marktwert von Canada Nickel berücksichtigt ist. Diese Transaktion ermöglicht es dem Unternehmen auch, die Oberflächenrechte, die verbleibenden Claims und die Patente rund um das Nickelsulfidprojekt Crawford zu konsolidieren, um die Erschließung von Crawford und unserer zukünftigen Projekte zu vereinfachen.

Überblick über ExploreCo

ExploreCo, dessen Name zu gegebener Zeit bekannt gegeben wird, wird vom derzeitigen Vice President of Exploration von Canada Nickel, Steve Balch, geleitet werden. Canada Nickel wird ExploreCo auch weiterhin betreiben und administrative und technische Unterstützung leisten. Noble wird das Recht haben, einen Direktor für das Board of Directors von ExploreCo zu nominieren, Canada Nickel wird das Recht haben, zwei Direktoren zu ernennen, und zwei Direktoren werden einvernehmlich bestimmt. ExploreCo kann eine Börsennotierung anstreben, wenn die Marktbedingungen dies zulassen.

ExploreCo wird 1.989 Bergbau-Claims mit einer Gesamtfläche von etwa 42.000 Hektar kontrollieren, die Nickelliegenschaften in den Townships Mann, Newmarket und Reaume sowie Calder, Galna, McCool, Moody, Mortimer, Stimson und andere Liegenschaften, die sich derzeit im Besitz von Canada Nickel befinden, umfassen (siehe Abbildung 1).

Die ersten 5 Mio. Dollar der Finanzierung von ExploreCo werden aus den vorhandenen Mitteln von Canada Nickel bereitgestellt; danach werden die Kosten durch die anteilige Beteiligung von Canada Nickel (80 %) und Noble (20 %) finanziert. Canada Nickel und Noble werden ihre bestehenden Royalty-Rechte an den ExploreCo-Claims beibehalten, ebenso wie frühere Claim-Eigentümer, die ihre Claims an Noble verkauft hatten.

Konsolidierung der Bergbau- und Oberflächenrechte in der Region Crawford

Als Teil der Transaktion wird Noble auch 832 Bergbauansprüche (Mining Claim) und 291 Bergbaupatente in den Townships Calder, Duff, Jamieson, Jessop und MacDiarmid an Canada Nickel übertragen. Noble behält bestimmte Explorationsrechte für Nicht-Nickel-Möglichkeiten vorbehaltlich der Genehmigung von Canada Nickel auf den Liegenschaften, die es zuvor in den Townships Carnegie, Prosser, Kidd und Wark besaß. Canada Nickel wird außerdem 162.000 Stammaktien an Noble ausgeben, die zur Konsolidierung des Eigentums an einer Reihe von Liegenschaften verwendet werden sollen, die sich derzeit im Besitz einer dritten Partei befinden.

Die Transaktionen im Rahmen der Absichtserklärung unterliegen weiterhin der Aushandlung eines endgültigen Abkommens durch die Parteien sowie anderen üblichen Bedingungen und dem Erhalt aller behördlichen Genehmigungen und Genehmigungen Dritter, einschließlich der Genehmigung der TSX Venture Exchange. Aus diesem Grund werden Noble und Canada Nickel weitere Einzelheiten bekannt geben, sobald die Arbeiten an der Transaktion weiter fortgeschritten sind.

Abbildung 1 - Liegenschaften von ExploreCo, die in Magenta dargestellt sind, befinden sich östlich des Highway 655 und nördlich des Highway 101, alle östlich von Timmins. Die Liegenschaften von Canada Nickel sind in Rot dargestellt.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76168/CNC_070824_DE.001.jpeg

Erklärung bezüglich der TSX Venture

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Qualifizierte Person und Datenüberprüfung

Stephen J. Balch P.Geo. (ON), VP Exploration von Canada Nickel und eine qualifizierte Person im Sinne des National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Daten überprüft und die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung im Namen von Canada Nickel Company Inc. geprüft und genehmigt.

Über Canada Nickel

Canada Nickel Company Inc. treibt die nächste Generation von Nickelsulfidprojekten voran, um das für die Versorgung der stark wachsenden Märkte für Elektrofahrzeuge und Edelstahl erforderliche Nickel zu liefern. Canada Nickel hat in mehreren Gerichtsbarkeiten Markenrechte für die Begriffe NetZero Nickel, NetZero Cobalt und NetZero Iron beantragt und verfolgt die Entwicklung von Verfahren, die die Produktion von kohlenstofffreien Nickel-, Kobalt- und Eisenprodukten ermöglichen. Canada Nickel bietet Investoren eine Hebelwirkung auf Nickel in Ländern mit geringem politischem Risiko. Canada Nickel wird derzeit von seinem zu 100 % unternehmenseigenen Nickel-Cobalt-Sulfid-Vorzeigeprojekt Crawford im Zentrum des produktiven Bergbaureviers Timmins-Cochrane unterstützt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.canadanickel.com

