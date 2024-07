Startseite Adcore führt eine neue Website ein und baut sein Angebot an Marketinglösungen aus Pressetext verfasst von connektar am Do, 2024-07-04 15:52. TORONTO, ON / 3. Juli 2024 / Adcore Inc. (das "Unternehmen" oder "Adcore") (TSX:ADCO)(OTCQX:ADCOF)(FSE:ADQ), eine führende E-Commerce-Plattform für Werbemanagement und Automatisierung, um digitales Marketing auf einfache und zugängliche Weise zu nutzen ("Effortless Marketing"), gab heute bekannt, dass es eine neue Version seiner Unternehmenswebsite, www.adcore.com , gestartet hat. Die neue Version der Website wurde entwickelt, um eine umfassende Präsentation der innovativen Produkte und Marketinglösungen, vereinfachte Navigation und ein verbessertes Benutzererlebnis zu bieten. Omri Brill, Gründer und CEO von Adcore, kommentierte: "Wir freuen uns, unsere neu verbesserte Website vorzustellen, die das umfangreiche Angebot innovativer Marketinglösungen und modernster Technologie von Adcore brillant präsentiert. Mit einem erweiterten Serviceangebot, das auf die vielfältigen Anforderungen verschiedener Branchen zugeschnitten ist, sind wir gut gerüstet, um das breite Spektrum an Anforderungen im Bereich des digitalen Marketings zu begegnen. Unsere überarbeitete Website bietet ein intuitives und nahtloses Erlebnis, das es den Kunden ermöglicht, mühelos unsere umfassenden Marketinglösungen, Marketing-Cloud-Apps und aufschlussreichen Fallstudien zu erkunden. Es war noch nie einfacher für Kunden, ihren Weg mit Adcore zu beginnen." Herr Brill fuhr fort: "Wir freuen uns, die Einführung von zwei wichtigen Marketinglösungen von Adcore bekannt zu geben: Marketing Data & Analytics und Brand Awareness Marketing. Unsere Marketing Data & Analytics-Lösung deckt den wachsenden Bedarf der Kunden ab, Daten zu sammeln und zu analysieren, um effektivere Marketingstrategien zu entwickeln. Darüber hinaus bietet unsere Brand Awareness Marketing-Lösung, jetzt erweitert um CTV, Programmatic Advertising und Digital Billboards, leistungsstarke Tools für digitales Branding, die auf Unternehmen zugeschnitten sind. Diese Lösungen sind eine direkte Antwort auf die steigende Nachfrage unserer Kunden, um sicherzustellen, dass wir ihren sich entwickelnden Bedürfnissen gerecht werden und ihnen helfen, ihre Marketingziele zu erreichen." Adcore lädt alle ein, die neue Website unter www.adcore.com zu erkunden und die verbesserten Funktionen und Lösungen aus erster Hand zu erleben. ÜBER ADCORE Adcore ist ein führendes AI-gestütztes Marketing-Technologieunternehmen. Durch die Kombination umfangreicher Branchenkenntnisse und Erfahrungen mit seiner proprietären künstlichen Intelligenz (AI) gestützten Technologie bietet Adcore eine einzigartige digitale Marketinglösung, die Unternehmer und Werbetreibende dabei unterstützt, ihre E-Commerce-Store-Werbung zu verwalten und zu automatisieren sowie die Leistung ihres Werbebudgets zu überwachen und zu analysieren, um eine maximale Rendite zu gewährleisten. Adcore ist zertifizierter Google Premier Partner, Elite Tier Microsoft Partner, Facebook Partner, Verifizierter Amazon Partner und TikTok Partner. Gegründet im Jahr 2006, beschäftigt das Unternehmen über fünfzig Mitarbeiter in seiner Zentrale in Tel Aviv, Israel, und in seinen Niederlassungen in Toronto, Kanada, Melbourne, Australien, Hongkong und Shanghai, China. Für weitere Informationen über Adcore besuchen Sie bitte www.adcore.com/investors/ , www.adcore.com/blog oder folgen Sie uns auf LinkedIn. ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN Diese Pressemitteilung enthält oder kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich wurden Wörter wie "könnte", "werden", "sollte", "könnte", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "erwarten", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potentiell" oder deren negative oder andere Variationen dieser Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf den zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung verfügbaren Informationen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten erhebliche Risiken, Unsicherheiten und Annahmen. Viele Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Leistung oder die Errungenschaften erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen diskutierten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Diese Faktoren sollten sorgfältig geprüft werden und die Leser sollten sich nicht übermäßig auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf vernünftigen Annahmen des Managements beruhen, kann das Unternehmen den Lesern nicht zusichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen wurden zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung erstellt, und das Unternehmen geht keine Verpflichtung ein, sie zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neue Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: ADCORE INC. www.adcore.com/investors/ Nick Campbell, CFA

Investor Relations

Telefon: 905-630-0148

Email: nickc@adcore.com Martijn van den Bemd,

Chief Partnerships Officer

Telefon: 647-497-5337

Email: martijn@adcore.com Investor Relations Europe

Dr. Eva Reuter

Dr. Reuter Investor Relations

Telefon: +49 (0) 69 1532 5857

Email: e.reuter@dr-reuter.eu Für die Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die englische Originalmeldung hier abrufen: www.accesswire.com/885008/adcore-launches-new-website-and-expands-market... Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Adcore Inc.

Omri Brill

100 King St W Suite 1600

M5X 1G5 Toronto, Ontario

Kanada email : info@adcore.com Pressekontakt: Adcore Inc.

Omri Brill

100 King St W Suite 1600

M5X 1G5 Toronto, Ontario email : info@adcore.com Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten