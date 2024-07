Startseite Das Gourmetrestaurant JUWEL aus dem Hotel BEI SCHUMANN im sächsischen Kirschau lädt am 31.08.2024 zur großen Küchenparty ein Pressetext verfasst von RegineSchneider am Do, 2024-07-04 10:42. Kirschau, 1. Juli 2024. Der Name JUWEL des Gourmetrestaurants im sächsischen Hotel BEI SCHUMANN ist kein Zufall, schließlich strahlt das Restaurant mit seinem Michelin Stern über die Landesgrenzen hinaus. Der renommierte französische Guide bezeichnet die Küche von Chef de Cuisine Tobias Heldt als eine „modern-kreativ inspirierte Küche mit klassischen Einflüssen“ – Restaurantleiter Patrick Grunewald überzeugt mit einer kompetenten Weinberatung und einem beachtlichen Champagnerangebot. Am 31. August 2024 laden Heldt und Grunewald nun gemeinsam mit Gastgeberfamilie Schumann zur großen Küchenparty nach Kirschau ein. Mit dabei sind Spitzenköche wie Nils Henkel aus dem Bingener Restaurant Bootshaus, Sternekoch Björn Swanson aus dem Berliner Restaurant faelt und Martin Walther aus dem Restaurant Heiderand in Dresden. Aber auch Winzer aus nah und fern: die beiden VDP-Betriebe Schloss Proschwitz und Weingut Aldinger, Weinbau Frédéric Fourré aus Radebeul, Champagner Billecart-Salmon, das Weingut Castellari Bergaglio aus dem Piemont und Groszer Wein aus dem Südburgenland. Die Küchenparty beginnt um 19 Uhr und findet im großen Festsaal, auf der Terrasse der Weberstube, in der Küche und selbstverständlich auch im Fine Dining statt. Der Preis beträgt 250 Euro pro Person inklusive aller Speisen und Getränke. Buchungen können telefonisch unter +49 (0) 3592- 520 0 oder per E-Mail an info@bei-schumann.de getätigt werden.

Als kulinarischer Gastgeber präsentiert Tobias Heldt sein Restaurant mit einem ganz typischen JUWEL Gericht: Iberico Schweinebacke mit rotem Kimchi und Granny Smith. Damit zeigt der Sternekoch einen harmonischen Teller, der mit perfekten Akzenten von Süße und Säure aufwartet.

Nils Henkel gilt als Pionier der modernen Gemüseküche und ist aus der deutschen Gourmetlandschaft nicht mehr wegzudenken. Seine naturverbundenen, farbenfrohen und frischen Kreationen orientieren sich an den Jahreszeiten und sind ein absoluter Hochgenuss für die Sinne. So auch das Gericht, das Henkel bei der Küchenparty präsentiert: schottischer Lachs mit Buttermilch, Erbsen und Sanddorn.

Der Deutsch-Amerikaner Björn Swanson betreibt in Berlin-Schöneberg das Restaurant faelt, ausgezeichnet mit einem Michelin Stern. Das Menü dort besteht aus sechs vegetarischen Gängen, die um weitere drei Gänge mit Fisch und Fleisch erweitert werden können. Zur Küchenparty im Restaurant JUWEL bringt Swanson geeistes Kassler mit gebackenem Onsen-Ei und Bohnen-Dashi mit.

Martin Walther kocht im Dresdner Restaurant Heiderand und führt den Familienbetrieb bereits in zweiter Generation mit seinen Eltern Elzbieta und Joachim Walther. Auf der Speisekarte dort steht eine gehobene, internationale und saisonale Küche – mit Passion gekocht und serviert. Sein Gericht bei der Küchenparty: Kalbstatar mit geräuchertem Aal, Tomate und Soja.

Genießen können Gäste den gesamten Abend über an verschiedenen Gourmetstationen. Restaurantleiter Patrick Grunewald und sein Team schenken derweil feinste Tropfen der Gastwinzer aus – für musikalische Unterhaltung sorgen gleich drei DJs.

Das Hotel BEI SCHUMANN mit seinem Gourmetrestaurant JUWEL befindet sich in der Bautzener Straße 74 in 02681 Schirgiswalde-Kirschau. Weitere Informationen sind unter https://www.bei-schumann.de/ zu finden.