Urlaubszeit ist auch Lesezeit. Für viele gehört zum Urlaubsglück auch ein gutes Buch. Wo sonst hat man die nötige Zeit, in eine interessante Geschichte einzutauchen. Fernab von Stress und Hektik.

Buchtipps:

Mystica Venezia

Eine verschwundene Braut, ein Sensenmann als Gondoliere, eine blinde Malerin, ein seltsames Zeichen an einer Mauer und ein geheimnisvoller Orden, Guido hat sich seine Hochzeitsreise nach Venedig dann doch etwas anders vorgestellt. Verzweifelt macht er sich gemeinsam mit seiner Schwägerin Ana Karina in den Wirren des Karnevals, der durch die engen Gassen der Lagunenstadt tobt, auf die fast aussichtslose Suche nach Christina Maria und stößt dabei auf eine uralte Legende.

Zopf oder Kahl – Märchen und Sagen

Wie schnell werden doch Mitgefühl und Hilfsbereitschaft zum Lebensretter, ein unbedachtes Wort zu großer Gefahr oder Vorurteile zur Lebensaufgabe. Auch Erlebtes erscheint oft rätselhaft wie Märchen oder Verwandlung und Traum. Die vielfältigen Abenteuer von Rittern und Prinzessinnen, Zauberern, Hexen, Nixen, Elfen, Teufeln und anderen märchenhaften Gestalten dieses Buches fand Freimund Pankow in der reizvollen Landschaft um seinen Wohnort an der Deutschen Märchenstraße.

Poetessa – Sehnsucht

"Sehnsucht lässt uns an Wunder glauben"

Was wären wir Menschen, wenn wir uns nicht mehr nach etwas sehnen könnten? Wir brauchen dieses Wünschen nach Ungreifbarem, nach Vergangenem und Zukünftigem. Diese Sehnsucht, die uns den Atem nimmt, aber auch den Mut gibt, um neue Wege zu beschreiten.

Die beiden Künstlerinnen Doreen Kirsche und Karina Pfolz - die verdient die Charts in "Frauen in der Kunst" wochenlang anführen - schreiben und zeichnen ihre Seele in die Poetessa Bücher, um sie, liebe Leserinnen und Leser, ein Stück zu begleiten.

Das Buch ist im größerem Format, Kunstdruck auf Fotopapier, Hardcover in Softtouchausführung.

Deine Lüge – Ein Wien-Thriller

3. Auflage mit abgeändertem Titel (Du lügst dich durch mein Leben)

Wien, Schauplatz der Handlung und Drehscheibe so mach fieser Machenschaft der Protagonisten. Hauptpersonen sind ein Arzt, der sehr gut verdient, aber zu Hause nichts zu melden hat. Seine Ehefrau, geldgierig und lasterhaft hat so eigene Ideen vom erfüllten Leben. Dann passiert ein Mordversuch an der Frau Gemahlin - so sieht es jedenfalls die Polizei. Aber ist das wirklich so?

Gier, Betrug, Leidenschaft und die Angst um das eigene Leben beginnen. Eine Jagd nach der Wahrheit führt über München und die Schweiz und wird begleitet von Kunstfälschung, Schwarzmarkthandel, Killerattentaten und der Suche nach erotischer Erfüllung. Spannend bis zur letzten Seite ist für den/die Leser/innen bis zum Ende nicht erkennbar, wer der oder die Böse wirklich ist.

