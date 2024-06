Startseite Kodiak veröffentlicht ESG-Jahresbericht und hält CO2-Neutralität aufrecht Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2024-06-26 16:01. 26. Juni 2024 - Vancouver (British Columbia) / IRW-Press / Kodiak Copper Corp. (das Unternehmen oder Kodiak) (TSX-V: KDK, OTCQB: KDKCF, Frankfurt: 5DD1) gibt die Veröffentlichung des jährlichen Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG)-Berichts des Unternehmens von Digbee ESGTM (Digbee), einer führenden unabhängigen Bewertungsplattform für die Bergbauindustrie, bekannt. Im Rahmen seiner ESG-Strategie hält das Unternehmen durch den jährlichen Kauf von Emissionszertifikaten seine CO2-Neutralität aufrecht und hat sich festgelegt, die CO2-Emissionen zu verringern. Claudia Tornquist, President und CEO von Kodiak, sagte: Eine exzellente ESG-Performance ist ein wesentlicher Bestandteil der Strategie von Kodiak, zumal wir durch verantwortungsvolle und nachhaltige Explorationen Werte schaffen. Die frühzeitige Umsetzung von besten Praktiken in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance in der Explorationsphase ist eine umsichtige Geschäftsentscheidung, um Risiken zu verringern und das Fundament dafür zu legen, dass unser Projekt MPD in Zukunft zu einer erstklassigen Mine entwickelt werden kann. Ich möchte dem Team von Kodiak dazu gratulieren, dass es die höchste ESG-Bewertung aller Explorationsunternehmen mit einem öffentlichen Rating auf Digbee erreicht hat. ESG-Bericht Der Bericht bietet eine umfassende Bewertung der Performance von Kodiak in einem breiten Spektrum von ESG-Kriterien und Kodiak erhielt vom unabhängigen Gremium qualifizierter Bergbau-ESG-Experten von Digbee den ESG-Gesamtscore AA. Die ESG-Performance von Kodiak verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr von A und stellt das beste Ergebnis dar, das bis dato von einem Explorationsunternehmen auf der Digbee-Plattform erzielt wurde. Details der ESG-Performance von Kodiak finden Sie auf der Website von Kodiak. CO2-Neutralität Kodiak hat seine CO2-Neutralität aufrechterhalten, indem es im Jahr 2023 vom Great Bear Forest Carbon Project Emissionszertifikate erworben hat. Darüber hinaus ist Kodiak bestrebt, seine CO2-Emissionen bis 2030 um 20 % pro Betriebstag gegenüber dem Referenzjahr 2023 durch die Umsetzung einer CO2-Reduktionsstrategie zu senken. Die jährliche Bewertung der Treibhausgasemissionen von Kodiak für das Jahr 2023 wurde von Synergy Enterprises auf unabhängige Weise durchgeführt. Eine Kopie des Berichts über den Treibhausgasbestand des Unternehmens finden Sie auf unserer Website. Das Great Bear Forest Carbon Project ist eine Initiative, die durch den Schutz von Waldgebieten in British Columbia, die zuvor für den kommerziellen Holzeinschlag ausgewiesen, sanktioniert oder genehmigt wurden, Emissionsreduktionen erzielt. Die Gelder aus dem Verkauf der Emissionszertifikate fließen in die Schaffung von Arbeitsplätzen in den Communitys der First Nations. Für das Board of Directors:

Über Kodiak Copper Corp. Kodiak richtet sein Hauptaugenmerk auf seine zu 100 % unternehmenseigenen Kupfer-Porphyr-Projekte in Kanada und den USA, die in der Vergangenheit bebohrt wurden und bekannte Mineralentdeckungen mit Potenzial für umfassende Lagerstätten darstellen. Das am weitesten fortgeschrittene Projekt des Unternehmens ist das Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt MPD im produktiven Terrain Quesnel im Süden der kanadischen Provinz British Columbia, einem Bergbaugebiet mit produzierenden Minen und hervorragender Infrastruktur. MPD weist alle Merkmale eines umfassenden, multizentrischen Porphyrsystems auf. Kodiak machte eine erste Entdeckung eines hochgradigen Porphyrzentrums von beträchtlicher Größe in der Zone Gate und hat seither erfolgreich mehrere kilometergroße mineralisierte Zonen im umfassenden Konzessionsgebiet MPD beschrieben. Da noch weitere Zielgebiete erprobt werden müssen, setzt Kodiak die systematische Erkundung des Projekts fort, um eine kritische Masse aufzubauen und das Potenzial von MPD auf regionaler Ebene aufzuzeigen. Das Unternehmen besitzt auch das Kupfer-Molybdän-Silber-Porphyr-Projekt Mohave im US-Bundesstaat Arizona, in der Nähe der erstklassigen Mine Bagdad. Als Gründer und Chairman von Kodiak zeichnet Chris Taylor verantwortlich, der für seine erfolgreichen Goldentdeckungen bei Great Bear Resources bekannt ist. Kodiak ist überdies Teil der Discovery Group, die von John Robins, einem der erfolgreichsten Bergbauunternehmer in Kanada, geleitet wird. Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Zukunftsgerichtete Aussage (Safe Harbor-Erklärung): Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Mit der Verwendung von Begriffen wie prognostizieren, planen, fortsetzen, erwarten, schätzen, Ziel, können, werden, prognostizieren, sollten, vorhersagen, Potenzial und ähnlichen Ausdrücken soll auf zukunftsgerichtete Aussagen hingewiesen werden. Insbesondere sind in dieser Pressemeldung zukunftsgerichtete Aussagen über die Explorationspläne des Unternehmens enthalten. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, angemessen sind, sollten solche zukunftsgerichteten Aussagen nicht überbewertet werden, da das Unternehmen nicht garantieren kann, dass sich diese als richtig erweisen werden. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf zukünftige Ereignisse und Umstände beziehen, basieren sie für gewöhnlich auf Annahmen und bergen sowohl Risiken als auch Unsicherheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse könnten aufgrund einer Reihe von Annahmen, Faktoren und Risiken erheblich von den aktuellen Erwartungen abweichen. Zu diesen Annahmen und Risiken zählen unter anderem auch Annahmen und Risiken in Verbindung mit der Lage an den Aktienmärkten sowie Annahmen und Risiken im Hinblick auf den Erhalt der Genehmigungen seitens der Behörden und Aktionäre. Die Unternehmensführung hat die oben zusammengefassten Risiken und Annahmen in Zusammenhang mit den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung angeführt, um den Lesern einen umfassenderen Einblick in die zukünftige Betriebstätigkeit des Unternehmens zu bieten. Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens könnten erheblich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Es kann daher nicht garantiert werden, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen angekündigten Ereignisse tatsächlich eintreten bzw. kann bei deren Eintreten nicht auf irgendwelche Vorteile für das Unternehmen geschlossen werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und das Unternehmen hat, sofern nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert, keine Absicht oder Verpflichtung zur öffentlichen Aktualisierung jeglicher zukunftsgerichteter Aussagen, sei es aufgrund von neuen Informationen, zukünftigen Ereignissen bzw. Ergebnissen oder anderen Faktoren. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

