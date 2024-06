Startseite Besser kann man den Sommer nicht genießen Pressetext verfasst von Kummer am Mi, 2024-06-26 06:31. Füße hoch, ein kaltes Getränk und ein gutes Buch. Besser kann man den Sommer nicht genießen. Endstation Anatolien

Auswandern? Mit fast vierzig Jahren und zwei schulpflichtigen Töchtern? Und noch dazu in den Orient? Christine Erdic hat es gewagt! Das Morgenland lockt mit bunten Basaren, leuchtenden Farben, einem unvergleichlich blauen Himmel und geheimnisvollen mondbeschienenen Nächten. Doch wie ist das wirkliche Leben hinter dem Schleier der Illusionen? Ein Buch, das das Leben schrieb!

ISBN-13: 978-3752897111 Gedankenkarussell - Eine literarische Reise

Die Autorin nimmt Sie in "Gedankenkarussell - Eine literarische Reise" mit auf ein interessantes Lesevergnügen.

Erleben Sie Texte zum Nachdenken. Vielleicht finden Sie sich sogar in der einen oder anderen Geschichte sowie Situation wieder.

Erleben Sie Texte, die Mut machen wollen. Erzählungen, die zeigen: Man kann alles schaffen, wenn man es nur will und fest genug daran glaubt.

Und es gibt für diejenigen Geschichten, die das Kind in sich nie vergessen haben und im Herzen jung geblieben sind. Die sich gerne in fremde, märchenhafte und fantasievolle Welten entführen lassen, um damit für einen kurzen Moment dem Alltag entfliehen zu können.

ISBN-13: 978-739245539 Adrian Troy: Kämpfer des Lichts

Begleiten Sie Adrian Troy auf seiner rasanten und gefährlichen Reise im Namen des Lichts durch viele Epochen der Menschheitsgeschichte im Kampf gegen das absolute Böse.

ISBN-13: 978-3750247499 Im Schatten der Roten Mühle

Mit der Falschen angelegt – die Geschichte der fürchterlichen Rache!

„Die deutsche Unternehmerin Theres Wildings wird von der ‘Ndrangheta erpresst.

Als sie sich weigert, schickt man ihr den Kopf ihres Hundes.

Da sie trotzdem hart bleibt, wird Ihre wertvolle Stute Acola wird entführt und ein Karton mit einem Pferdeherz erreicht sie in ihrem Büro.

Ein weiterer "Gruß" des Paten der ‘Ndrangheta, Don Michele.

Theres Wilding ist die erste Frau im Leben des Paten, die sich seinen Wünschen widersetzt.

Siegessicher fährt Don Michele zum Urlaub in sein Haus auf Kunfunadhoo Island.

Doch dort ereilt ihn grausame Rache, in einer Art, die er niemals für möglich gehalten hätte.“

ISBN-13:? 978-1480077386 Liebeserklärung an eine Insel: Formentera

Eine Hommage an “das kleine Paradies im Mittelmeer“: Empfindungen und Erfahrungen, lustige und spannende Geschichten und liebevoll besinnliche Lyrik über und aus Formentera. Lesegenuss, nicht nur für Formentera-Fans

ISBN-13: 978-3738631258 Jagd nach dem Mörder: Vier Krimis in einem Band

Mord im Hexenturm

Ein makabrer Leichenfund im Hexenturm wirft Rätsel auf.

Lautlose Verbrechen

Eine ältere Dame wird in ihrem Haus in Biebrich von ihrer Betreuerin tot aufgefunden. Es geschieht ein weiterer Mord.

Blutende Wunden

Drei Frauen verschwinden, Lösegeldforderungen werden keine gestellt.

Gnadenloser Plan

Ein Filialleiter einer Großbank in Wiesbaden wird am nächsten Morgen vor seiner Garage tot im Schnee gefunden.

