Startseite GoodData in den Gartner(R) Magic Quadrant(TM) 2024 für Analyse- und BI-Plattformen aufgenommen Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2024-06-24 23:16. SAN FRANCISCO, CA / ACCESSWIRE / 24. Juni 2024 / Das Cloud-basierte Daten- und Analyseunternehmen GoodData gab heute seine erneute Aufnahme in den Gartner® Magic Quadrant für Analyse- und BI-Plattformen bekannt. Wir sind der Meinung, dass die fortgesetzte Anerkennung von GoodData das Engagement des Unternehmens für Innovation und Kundenzufriedenheit in der Analytik- und BI-Branche unterstreicht. Wir freuen uns sehr, dass wir nun schon zum zweiten Jahr in Folge im Gartner Magic Quadrant vertreten sind, so Roman Stanek, CEO von GoodData. Diese Anerkennung bestätigt unsere Ansicht nach unsere Vision des Analytics-as-code-Ansatzes und unsere Fähigkeit, unseren Anwendern innovative Analyselösungen zu liefern. GoodData ist bekannt für seinen Analytics-as-code- und Developer-first-Ansatz, seine Schwerpunktlegung auf die semantische Ebene als universellen Speicher von Messgrößen und sein Engagement für Zusammensetzbarkeit: Analytics-as-code- & Developer-first-Ansatz: Als Pionier von Analytics-as-code ermöglicht GoodData es Entwicklern, ihre Datenwertschöpfungskette schnell und einfach zu skalieren, indem die automatische Bereitstellung, das Testen und die Anpassung von Analyseumgebungen erleichtert wird. Headless Vision & die semantische Schicht: Angesichts seines Engagements für Zusammensetzbarkeit kann eine semantische Schicht bei GoodData als zentralisierter Speicher von Messgrößen dienen, was zu konsistenten Definitionen von Messgrößen und einer klaren Ausrichtung auf die Geschäftsziele führt. Wir sind bestrebt, die Grenzen der analytischen Innovation zu verschieben, erklärt Ryan Dolley, VP of Product Strategy bei GoodData. Der Analytics-as-Code-Ansatz hat zusammen mit dem Analytics Lake Entwicklern Optimierungsmöglichkeiten eröffnet, die sie bisher nicht kannten. Und wir freuen uns darauf, unser Ziel weiterzuverfolgen, die beste Analytics-Erfahrung für Entwickler und Endanwender zu bieten. GoodDatas Headless Vision, Analytics-as-code-Ansatz und Developer-first-Mentalität setzen weiterhin neue Maßstäbe in der Analytik- und Business Intelligence-Landschaft. Eine vollständige Analyse der Stärken und Warnungen zu GoodData entnehmen Sie bitte dem vollständigen Gartner® Magic Quadrant-Bericht: gooddata.com/resources/gartner-magic-quadrant-for-analytics-and-business-intelligence-platforms/ Gartner unterstützt keine der in seinen Research-Berichten dargestellten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Die Research-Berichte von Gartner geben die Meinungen des Research-Arms von Gartner wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Research ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungszeichen von Gartner und Magic Quadrant ist eine eingetragene Marke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und auf internationaler Ebene und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten. Über GoodData GoodData ist die führende Cloud-basierte Daten- und Analytikplattform, die Unternehmen auf der ganzen Welt bei der datengestützten Entscheidungsfindung durch KI unterstützt. Mit einer Plattform, die das Potenzial von Automatisierung und KI nutzt, ermöglicht GoodData seinen Kunden, Datenanalysen für jeden einzelnen Endnutzer über Echtzeit-Self-Service-Dateneinblicke direkt am Arbeitsplatz verfügbar zu machen. Mehr als 140.000 der weltweit führenden Unternehmen und 3,2 Millionen Nutzer vertrauen auf GoodData, um sinnvolle Veränderungen zu bewirken und durch Daten mehr zu erreichen. GoodData hat seinen Hauptsitz in San Francisco und wird von Andreessen Horowitz, General Catalyst Partners, Intel Capital, TOTVS und anderen unterstützt. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Webseite von GoodData, und folgen Sie GoodData auf LinkedIn, YouTube, Medium und Twitter. Ansprechpartnerin GoodData Kristyna Vlckova,

VP, Growth Marketing

kristyna.vlckova@gooddata.com

+420721763890 ©2024, GoodData Corporation. Alle Rechte vorbehalten. GoodData ist eine eingetragene Marke der GoodData Corporation in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Andere hier verwendete Namen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein. QUELLE: GoodData Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: ACCESSWIRE News Network

Client Support

500 Perimeter Park Drive, Suite D

NC 27560 Morrisville

USA email : cs@accesswire.com Pressekontakt: ACCESSWIRE News Network

Client Support

500 Perimeter Park Drive, Suite D

NC 27560 Morrisville email : cs@accesswire.com Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten