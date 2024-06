Startseite Safion GmbH revolutioniert die Batteriediagnostik mit Impedanzspektroskopie Pressetext verfasst von prmaximus am Mo, 2024-06-24 13:13. Durch die Anwendung der Impedanzspektroskopie können potenzielle Probleme frühzeitig identifiziert und behoben werden, was zu einer höheren Zuverlässigkeit und Effizienz der Energiespeichersysteme führt. Safion bietet damit entscheidende Vorteile für Kunden in den Bereichen Elektrofahrzeuge und stationäre Energiespeicher. Die Technologie ermöglicht nicht nur eine verbesserte Batterieleistung, sondern auch signifikante Kosteneinsparungen durch eine längere Batterielebensdauer und reduzierte Ausfallzeiten. Die Safion GmbH, bekannt für ihre Pionierarbeit in der elektrochemischen Diagnostik, stärkt mit dieser Entwicklung ihre Position als führendes Unternehmen in der Branche. Durch kontinuierliche Forschung und Entwicklung setzt Safion neue Standards in der Batterietechnologie und trägt maßgeblich zur Weiterentwicklung nachhaltiger Energiespeicherlösungen bei. Die Impedanzspektroskopie ist eine elektrochemische Impedanzspektroskopie, die eine detaillierte Analyse der inneren Eigenschaften von Batterien ermöglicht. Durch die Messung der Wechselstromimpedanz über einen breiten Frequenzbereich kann Safion präzise Aussagen über die Kapazität, den Ladezustand, die Alterung und mögliche Defekte von Batteriezellen treffen.

Safion festigt damit seine Position als Pionier in der Batteriediagnostik und bleibt weiterhin führend in der Entwicklung zukunftsweisender Lösungen für die Energiespeicherung. Safion GmbH

