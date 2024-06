Startseite Blue Star Gold und die Kitikmeot Inuit Association unterzeichnen Vereinbarung über erweiterte Explorationspacht Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2024-06-19 15:15. Vancouver, British Columbia - 19. Juni 2024 / IRW-Press / Blue Star Gold Corp. (TSXV: BAU) (OTCQB: BAUFF) FWB: 5WP0) (Blue Star oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass das Unternehmen mit der Kitikmeot Inuit Association (KIA) eine Vereinbarung über eine erweiterte Explorationspacht (Advanced Exploration Lease/AEL) für einen Teil des Projekts Ulu abgeschlossen hat. Damit erhält das Unternehmen für einen Zeitraum von 10 Jahren die exklusiven Oberflächenrechte und Zugang zu diesem Bereich der Ländereien im Besitz von Inuit (Inuit Owned Lands/IOL). Vor der AEL beantragte Blue Star eine jährliche Oberflächengenehmigung, die dem Unternehmen keine Exklusivrechte einräumte. Blue Star erkennt an, dass die Inuit gemäß dem Nunavut Agreement über Zugangsrechte verfügen, einschließlich des Zugangs zu den IOL, die von den erweiterten Explorations- und gewerblichen Pachten abgedeckt werden, vorbehaltlich etwaiger Einschränkungen dieses Rechts gemäß dem Nunavut Agreement. Blue Star verfügt über die Untergrundrechte im Bereich der AEL gemäß einer Bergbaupacht und einem Mineralexplorationsvertrag mit Nunavut Tunngavik Inc. Wichtigste Eckdaten - Die AEL bietet Blue Star Oberflächenrechte für verschiedene Explorations- und fortgeschrittene Explorationsarbeiten auf dem Projekt Ulu

- Die AEL bietet eine exklusive Garantie für den Zugang zur Geländenutzung zur Unterstützung der Arbeitsprogramme von Blue Star

- Gemäß der Vereinbarung wird Blue Star 2,46 Millionen Aktien an die KIA begeben, wodurch die Interessen beider Parteien im Zuge der Exploration und Erschließung des Projekts Ulu weiter aufeinander abgestimmt werden Wir freuen uns sehr über den Abschluss der AEL-Vereinbarung mit der KIA, so Grant Ewing, CEO von Blue Star Gold. Damit erhalten wir den exklusiven Zugang zu den IOL-Flächen, die über den unterirdischen Mineralrechten des Unternehmens liegen. Zudem festigt die Vereinbarung die Beziehung zwischen den Parteien weiter, während wir weiterhin das enorme Potenzial des High Lake Belt erschließen. Bobby Greenley, President der KIA, erklärt: Das Board der KIA ist erfreut über den Abschluss der AEL für das Projekt Ulu mit Blue Star. Die AEL gibt der KIA mehr Sicherheit in Bezug auf die Berichterstattung und Überwachung. Sollte Blue Star bei der Erschließung des Projekts Ulu weiterhin erfolgreich sein, wird dies auch den Kitikmeot-Inuit zugutekommen. Erweiterte Explorationspacht (Advanced Exploration Lease/AEL) Die AEL ist ein Zehnjahresvertrag, der exklusiven Zugang zu IOL mit rund 348 Hektar Grundfläche gewährt (Abbildung 1). Dieses Gebiet umfasst eine ca. 1.200 Meter lange Landebahn, etwa 6 Kilometer an Allwetterstraßen, einen Esker-Steinbruch, den Standort des derzeitigen Camps, eine Deponie für ungefährliche Abfälle, die historischen Portal- und Ablagerungsbereiche sowie eine geplante Ablagerungsfläche und den Standort des zukünftigen Camps. Blue Star wird Dritten die Nutzung des Geländes des Projekts Ulu gestatten, jedoch müssen Dritte, die Zugang zum Gelände erhalten, gewisse Sicherheits-, Regulierungs- und Umweltanforderungen erfüllen. Der Zugang darf die Aktivitäten von Blue Star vor Ort nicht beeinträchtigen und das Unternehmen wird von Drittnutzern angemessene kommerzielle Gebühren verlangen. Blue Star wird bei Unterzeichnung der AEL 2.460.000 Stammaktien an die KIA begeben. Die Aktienbeteiligung der KIA ist Gegenstand bestimmter Weiterverkaufsbeschränkungen. Darüber hinaus wird Blue Star der KIA eine jährliche Mietgebühr in bar zahlen. Die Kitikmeot Inuit Association Die Kitikmeot Inuit Association wurde 1976 gegründet, um die Interessen der Kitikmeot-Inuit zu vertreten und zu fördern. Die KIA ist eine demokratisch gewählte, gemeinnützige Gesellschaft. Der Auftrag der KIA besteht darin, das Land und die Ressourcen der Kitikmeot-Inuit zu verwalten und das soziale, kulturelle, politische, ökologische und wirtschaftliche Wohlergehen der Kitikmeot-Inuit zu schützen und zu fördern. Die KIA ist im Besitz von 92.619 km2 an Oberflächen-IOL in der Region Kitikmeot.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/75973/BluStar_190524_DEPRCOM... Abbildung 1: Gebiet der erweiterten Explorationspacht des Goldprojekts Ulu. Über Blue Star Gold Corp. Blue Star ist ein Mineralexplorations- und Erschließungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf das kanadische Territorium Nunavut gerichtet ist. Der Grundbesitz von Blue Star umfasst sehr aussichtsreiche und unzureichend erkundete Mineralkonzessionsgebiete mit insgesamt 270 Quadratkilometer Grundfläche im Grünsteingürtel High Lake. Das Unternehmen ist Eigentümer des Goldprojekts Ulu, das sich aus der Bergbaupacht Ulu und dem Konzessionsgebiete Hood River zusammensetzt, sowie des Projekts Roma. In der Lagerstätte Flood Zone (Bergbaupacht Ulu) wurde eine bedeutende hochgradige Goldressource abgegrenzt. Darüber hinaus gibt es zahlreiche vielversprechende Explorationsziele (Gold und kritische Minerale) auf der ausgedehnten Liegenschaft des Unternehmens, was Blue Star ein hervorragendes Potenzial für den Ausbau der Ressourcen bietet. Der Standort des zukünftigen Tiefseehafens in Grays Bay liegt 40 bis 100 km nördlich der Konzessionsgebiete, und der vorgeschlagene Korridor für die allwettertaugliche Grays Bay Road verläuft in der Nähe der Goldprojekte Roma und Ulu. Blue Star ist an der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel BAU, am OTCQB Venture Market in den USA unter dem Kürzel BAUFF und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel 5WP0 notiert. Nähere Informationen über das Unternehmen und seine Projekte erhalten Sie auf unserer Website unter www.bluestargold.ca . Nähere Informationen erhalten Sie über: Grant Ewing, P. Geo., CEO

