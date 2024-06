Startseite Heston Capital schließt Defensive Growth Fund Pressetext verfasst von connektar am Do, 2024-06-13 19:14. Heston Capital schließt den Defensive Growth Fund nach herausragenden Erträgen für neue Investoren LONDON, UK / ACCESSWIRE / 13. Juni 2024 / Heston Capital Pty Ltd, eine führende Investmentgesellschaft, die für ihre innovativen Strategien und beständige Performance bekannt ist, gibt bekannt, dass ihr Defensive Growth Fund mit sofortiger Wirkung für neue Investoren geschlossen wird. Diese Entscheidung ist eine Reaktion auf die überwältigende Nachfrage, die durch die außergewöhnlichen Renditen des Fonds in den letzten zwölf Monaten ausgelöst wurde. Der Defensive Growth Fund, der von einem Team erfahrener Experten von Heston Capital verwaltet wird, hat die Marktbenchmarks durchweg übertroffen und in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld beeindruckende Ergebnisse erzielt. Der Erfolg des Fonds ist auf seine robuste Anlagestrategie zurückzuführen, die dem Kapitalerhalt Vorrang einräumt und gleichzeitig nach Wachstumschancen in verschiedenen Marktsektoren sucht. Angesichts des beispiellosen Interesses und der beträchtlichen Zuflüsse von bestehenden Investoren haben wir die strategische Entscheidung getroffen, den Defensive Growth Fund für neue Investoren zu schließen, sagte Oliver Hart, Fondsmanager bei Heston Capital. Diese Maßnahme steht im Einklang mit unserer Verpflichtung, die Interessen unserer derzeitigen Anleger zu wahren und die Integrität und die Performanceziele des Fonds zu erhalten. Trotz der Schließung für neue Investoren werden die bestehenden Aktionäre weiterhin von dem unermüdlichen Engagement von Heston Capital profitieren, starke risikogewichtete Renditen zu erzielen. Das Unternehmen bleibt seiner Mission treu, die höchsten Standards in Bezug auf Transparenz, Sorgfalt und treuhänderische Verantwortung einzuhalten. Heston Capital versichert seinen bestehenden Investoren, dass die Schließung keine Auswirkungen auf das laufende Management oder die Performance des Defensive Growth Fund haben wird. Das Unternehmen wird weiterhin sein Fachwissen und seine Ressourcen einsetzen, um die sich verändernden Marktbedingungen zu meistern und lukrative Gelegenheiten im Namen seiner Kunden zu identifizieren. Über Heston Capital: Heston Capital ist ein führendes Vermögensverwaltungsunternehmen, das sich auf innovative Strategien spezialisiert hat, um für seine Kunden beständige, langfristige Erträge zu erzielen. Mit dem Fokus auf Kapitalerhalt und Risikomanagement verfolgt Heston Capital einen disziplinierten Ansatz für das Investmentmanagement und nutzt umfangreiche Marktexpertise und rigoroses Research, um überzeugende Chancen auf den globalen Märkten zu identifizieren. Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: Hr. Patrick Fay (Public Relations Officer)

