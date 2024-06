Taiwan Excellence feiert Erfolg auf der ersten Taiwan Expo in Europa mit exzellenten Produkten, künstlerischer Kompetenz und kul

Berlin, 13. Juni 2024 - Taiwan Excellence, das Symbol für Taiwans hochwertigste und innovativste Produkte, ist stolz auf den großen Erfolg der Taiwan Expo in Europa. Die von der International Trade Administration des Wirtschaftsministeriums (TITA) und dem Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) organisierte Messe fand vom 10. bis 12. Juni in der historischen Telekom Hauptstadtrepräsentanz in Berlin statt. Zusätzlich wurde am 1. Juni im Alexa Shopping Center ein Fußball-Flashmob in Zusammenarbeit mit dem Berliner Verein SV Rot-Weiß Viktoria Mitte 08 veranstaltet. Diese Veranstaltung demonstrierte nicht nur die Unterstützung von Taiwan Excellence für die Jugendfußballmannschaft des Vereins, sondern auch die Präsenz von Taiwan Excellence in Berlin.

26 mit dem Taiwan Excellence Award ausgezeichnete Unternehmen präsentierten unter dem Motto „Work & Recreation + AI“ mehr als 70 Produkte aus den Bereichen Büroausstattung, Fitness, IKT, Elektronik und Esports, wobei der Schwerpunkt auf modernster KI-Technologie lag. Diese macht das tägliche Leben am Arbeitsplatz, zu Hause oder unterwegs bequemer und komfortabler.

Zu den Aktivitäten vor Ort gehörten eine VIP-Tour, die Produktshows „Tech-Show“, „Art Salon“ und „Sports Gala“ sowie spezielle Nebenveranstaltungen und unterhaltsame Aktivitäten wie der Papershoot-Camera-Painting-Workshop, moderiert von der Influencerin Samantha Abdul. Außerdem wurden Happy Hours sowie Musik- und Tanzaufführungen geboten.

Karolis Zemaitis, Vizeminister für Wirtschaft und Innovation aus Litauen, besuchte am letzten Tag der Taiwan Expo den Taiwan Excellence-Bereich. Dabei sah er sich einige der präsentierten Produkte an, unter anderem von IPEVO, Sauber und AUO. Besonders interessant fand er das drahtlose Audiosystem VOCAL HUB von IPEVO. Es entspricht den Anforderungen an einen modernen Arbeitsplatz und demonstriert hohe Qualität und Innovationsfähigkeit.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2017 hat sich die Taiwan Expo als wichtige Plattform für taiwanesische Unternehmen fest etabliert, um weltweit neue Chancen zu entdecken und Partnerschaften zu schließen. Insgesamt wurden 34 erfolgreiche Veranstaltungen in neun Hauptstädten der Welt abgehalten. Dabei wurden die innovativen Produkte von fast 5.000 taiwanesischen Unternehmen mehr als 750.000 Besuchern vorgestellt. Durch diese Beziehungen entstanden Geschäftsmöglichkeiten im Umfang von über 2 Milliarden US-Dollar.

Ein weiteres Highlight war das von der Künstlerin Anja Riese geschaffene Buddy-Bär-Kunstwerk. Es bringt das Image Taiwans durch Darstellungen von Tourismus, Kulinarik und Kultur zum Ausdruck und wurde auf dem Ausstellungsgelände ausgestellt. Besonders interessiert waren die Besucher der Taiwan Expo auch an der faszinierenden Geschichte des beliebten Berliner Ampelmännchens und seiner besonderen Verbindung zu Taiwan. Das ikonische Fußgängersignal „Xiaolüren“ gibt es seit 1999 in Taipeh und verbindet deutsches Design mit dem Verkehr auf taiwanesischen Straßen. Kulturinteressierte konnten im Taiwan Excellence-Bereich diese einzigartige kulturelle Verschmelzung erkunden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Veranstaltung in allen Bereichen mit bemerkenswerten geschäftlichen Erfolgen abgeschlossen wurde.

Schaukasten für Kunst und Innovation

Auf dem „Art Salon“ am zweiten Tag der Messe präsentierte Taiwan Excellence die Verschmelzung von IKT, Kreativität und Kunst. Zu den Highlights gehörten das FindARTs High Fidelity ART Display der AUO Corporation und der Luftreiniger von Sauber, der als Ölgemälde gestaltet ist. An der Veranstaltung nahmen namhafte Redner wie Eric Liu von AUO und Gary Yang von Sauber teil. Felix Chiu, Executive Vice President von TAITRA, war ebenfalls anwesend.

Fitness- und Technik-Highlights

Am letzten Tag der Taiwan Expo in Berlin wurden auf einer faszinierenden Sportgala die besten Fitness- und Freizeitprodukte vorgestellt. Marie von den Benken nahm an der Veranstaltung teil, bei der Julian Schubert von Acer das KI-gesteuerte Acer ebii Fahrrad vorstellte. Außerdem präsentierten Andrzej Obr?bowski von Gee Hoo den CYBO Cross Elliptical Trainer, Elaine Lin von ible den Airvida E1 Luftreiniger Kopfhörer, Pong Chang von YUANG HSIAN die AB65 Anti-Bakterien Socken und Lo Yu Chou von HSIN HE HSIN die BAW Luftkissenschuhe.

Kommende Veranstaltungen

Von Taiwan Excellence stehen weitere Veranstaltungen an, darunter der Wettbewerb „Go Green with Taiwan“ und Pavillons auf der REHACARE (25. bis 28. September) und der MEDICA (11. bis 14. November).

Diese Produkt- und Technologiepräsentationen sollten Sie nicht verpassen. Auf der Website von Taiwan Excellence (www.taiwanexcellence.org/en) bleiben Sie auf dem Laufenden.