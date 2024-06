Startseite Analysten sehen Kurspotenzial: Wird NurExone das nächste BioNTech sein? Pressetext verfasst von connektar am Do, 2024-06-13 11:37. Analyst Theodore R. O'Neill, Litchfield Hills Research, nahm die fundamental positiven Entwicklungen und Q1-Zahlen von NurExone Biologic Inc. (ISIN: CA67059R1091) zum Anlass für eine erneute, sehr attraktive Kursprognose. Kaufempfehlung und 750% Kurspotenzial

Am 5. Juni 2024 veröffentlichte der Analyst und CEO von Litchfield Hills Research, Theodore R. O'Neil den neuesten Analystenbericht¹ zum Biotech-Hoffnungsträger NurExone. Darin bescheinigt der zweimalige Gewinner des Wall Street Journal All-Star Analyst mit mehr als 25 Jahre Erfahrung als Sell-Side-Analyst der Aktie einmal mehr ein enormes Kurspotenzial: Ausgehend von einem Schlusskurs von 0,47 CAD und einem Kursziel von 4,00 CAD liegt das Aufwärtspotenzial bei rund 750%! Im Mittelpunkt der Argumentation von Litchfield stehen positive Entwicklungserwartungen, die auf strategischen Partnerschaften im Bereich der bahnbrechenden Exosomen-Plattformtechnologie des Unternehmens (ExoTherapy) und der erwarteten Marktexpansion basieren. Bahnbrechende Plattformtechnologie

Mit Plattformen in der Pharmaindustrie ist beispielsweise auch der bekannte, deutsche Biotech-Konzern BioNTech bestens vertraut. Während der Coronavirus-Pandemie sorgte das Unternehmen für Aufsehen, weil sein innovativer Impfstoff auf der mRNA-Plattform basiert. Dieser Ansatz sorgt dafür, dass neue Wirkstoffe besonders schnell und skalierbar entwickelt werden können. NurExone konzentriert sich vor allem auf Exosomen, die natürliche therapeutischen Eigenschaften haben und mit anderen molekularen Ladungen beladen werden können. Diese Vesikel, die auch auf natürliche Weise im Körper produziert werden, haben immunregulatorische und entzündungshemmende Funktionen und sind daher ein vielversprechender neuer Ansatz für regenerative Therapien. Das erste Produkt von NurExone, ExoPTEN, ermöglicht zum Beispiel eine Therapie, die die Regeneration von Nervenzellen bei Patienten mit akuten Rückenmarksverletzungen fördert. Dies wurde in einer Studie mit Laborratten gezeigt, die ihre motorischen Funktionen wiedererlangt haben. Die Plattformtechnologie von NurExone wird nun auch anderen Pharmaunternehmen zugutekommen: Unsere ExoTherapy-Wirkstoffverabreichungsplattform ist bereit für Industriepartnerschaften, die auf klinische Indikationen jenseits akuter Rückenmarksverletzungen abzielen, sagt Dr. Lior Shaltiel, CEO von NurExone Biologic. Teva-Führungskraft berät NurExone

Es wird erwartet, dass die NurExone-Plattformtechnologie neue Lösungen für Pharmaunternehmen bietet, die an einer nicht-invasiven, gezielten Medikamentenverabreichung für andere Indikationen interessiert sind. In diesem Zusammenhang hebt Litchfield Hills Research die jüngste Einstellung von NurExone hervor: Dr. Ram Petter, Ph.D., MBA, ein erfahrener Manager von Teva Pharmaceuticals, wird das Unternehmen als Berater² unterstützen, um strategische Kooperationen und Lizenzvereinbarungen voranzutreiben. ---------- Lassen Sie sich in den Verteiler für NurExone Biologic oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: Verteiler NurExone oder Nebenwerte. NurExone Biologic Inc.

ISIN: CA67059R1091

nurexone.com

Land: Israel & Kanada Quellen:

¹ hillsresearch.com/current-research/

² www.wallstreet-online.de/nachricht/18116482-nurexone-begruesst-biopharma... Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit der NurExone Biologic existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der NurExone Biologic. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von NurExone Biologic können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden. Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken von NurExone können dem Prospekt entnommen werden, der auf nurexone.com/investors/ heruntergeladen werden kann. Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes. Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet. Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung der NurExone Biologic vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen. Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: NurExone Biologic Inc.

Dr. Lior Shaltiel

9 Mezada Street, BSR 3 Tower, 30 Fl.

5120109 Bnei-Brak

Israel email : info@nurexone.com Pressekontakt: NurExone Biologic Inc.

Dr. Lior Shaltiel

9 Mezada Street, BSR 3 Tower, 30 Fl.

5120109 Bnei-Brak email : info@nurexone.com Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten