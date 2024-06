Startseite Verteilaktion des Büchleins "Der Weg zum Glücklichsein" fördert friedliche Wahlen in Südafrika 2024 Pressetext verfasst von Frank Busch am Di, 2024-06-11 16:00. Ein bunt gemischtes Team von Freiwilligen mobilisierte sich am Wahltag, dem 29. Mai 2024, auf Schloss Kyalami, dem Scientology Hauptsitz für Afrika. Mehr als 400 Leute schlossen sich der Initiative an, um eine faire und friedliche Wahl in Südafrika zu fördern. Die Initiative warb für die Grundsätze des Wegs zum Glücklichsein, des nichtreligiösen Leitfadens für ein besseres Leben, der von dem Autor, Menschenfreund und Scientology-Gründer L. Ron Hubbard geschrieben wurde. Sie wollten ihren Teil dazu beitragen, Beamte, Polizisten, Kirchen und andere gemeinnützige Organisationen zu unterstützen, die sich für eine friedliche Wahl und das Funktionieren des demokratischen Prozesses einsetzen. Leitfaden für ein besseres Leben Neben den Scientologen, die sich zur Durchführung des Projekts versammelten, gehörten zu den Teams auch Pastoren, Bischöfe, Erzbischöfe und Mitglieder verschiedener Konfessionen. Zu ihnen gesellten sich Influencer, prominente Gemeindevertreter, besorgte Geschäftsleute und internationale UN-Botschafter für den Frieden. Jeder Freiwillige nahm auf seinem Weg zu 80 Wahllokalen im ganzen Land "Weg zum Glücklichsein"-Hefte mit. Sie verteilten mehr als 66.000 Exemplare, überreichten jedes persönlich an Einzelpersonen und ermutigten sie, sie an andere weiterzugeben, um die Botschaft des Friedens und der Eigenverantwortung zu verbreiten. Die freiwilligen Helfer beschrieben die Reaktion auf den Weg zum Glücklichsein als "tiefgreifend " - sowohl für sie selbst als auch für die Empfänger der Hefte. Viele lasen die Hefte, während sie in der Schlange vor ihrem Wahllokal warteten, und kehrten zu den Freiwilligen zurück, um weitere Exemplare für Familie und Freunde zu erbitten. Einige erkannten das Potenzial des Buches und baten um die Gründung von Partnerschaften. Eine Führungskraft aus dem Bergbau bat um eine Präsentation darüber, wie er den Weg zum Glücklichsein in seinem Unternehmen einsetzen könnte. Lokale Geschäfte schlossen sich der Bewegung an, indem sie Kartons mit dem Weg zum Glücklichsein mitnahmen und die Hefte persönlich an Kunden und Mitarbeiter verteilten. Taxifahrer nahmen Exemplare für ihre Fahrgäste mit. Mehrere Personen, die an diesem Tag zum ersten Mal an dem Programm teilgenommen hatte, äußerten sich erfreut über die Wirkung des Heftes auf die Empfänger. Ein Fernsehsender interviewte einen der Organisatoren der Kampagne. Der Reporter war verblüfft, als er erfuhr, dass die Absicht der Freiwilligen darin bestand, glückliche und sichere Wahlen zu gewährleisten. Er erkannte, dass die Kampagne Menschenkenntnis, Toleranz, sozialen Zusammenhalt und eine positive persönliche Zukunftsperspektive fördert. Ein Pfarrer, der als externer Experte für die Gegenprüfung von Wahlergebnissen zuständig war, zeigte sich von dem Programm sehr bewegt. Das ist genau die Art von praktischer Initiative, die jede Kirche für ihre Gemeinde braucht, sagte er. Alle Beteiligten waren begeistert, als sie erfuhren, dass die Wahl trotz der Befürchtungen, es könnte zu Unruhen kommen, friedlich verlief. Es wurde kein einziger Gewaltakt gemeldet. Sie waren stolz darauf, ihren Teil dazu beigetragen zu haben, zusammen mit Menschen guten Willens in der ganzen Nation. Die Zukunft birgt noch viele Herausforderungen, unter anderem die Frage, wie Südafrika mit dem Wahlergebnis umgehen wird, bei dem keine Partei eine Mehrheit erlangte. Aber der Wahlkampf hat vielen vor Augen geführt, dass es allen Grund gibt, optimistisch zu sein - dass es in ihren Händen liegt, Mandelas Vision einer demokratischen und freien Gesellschaft zu verwirklichen, in der alle Menschen in Harmonie und mit gleichen Chancen zusammenleben können. Überkonfessionellen Moralkodex mit 21 Regeln Im ersten Kapitel des Wegs zum Glücklichsein schrieb L. Ron Hubbard: "Sie sind wichtig für andere Menschen. Man hört auf Sie. Sie können Einfluss auf andere ausüben. Das Glück oder Unglück anderer, die Sie nennen könnten, ist wichtig für Sie. Ihnen können Sie mit diesem Buch ohne allzu große Mühe helfen, zu überleben und ein glücklicheres Leben zu führen. Zwar kann niemand für das Glück anderer Menschen garantieren, aber ihre Chancen zu überleben und glücklich zu sein, lassen sich verbessern. Und damit werden sich gleichzeitig auch Ihre eigenen Chancen verbessern." Der Weg zum Glücklichsein füllt das moralische Vakuum in einer zunehmend materialistischen Gesellschaft. Er enthält 21 Grundprinzipien, die den Weg zu einem besseren, glücklicheren Leben weisen. Dieser Verhaltenskodex kann von jedem befolgt werden, egal welcher Rasse, Hautfarbe oder Religion er angehört, und soll die Bande wiederherstellen, die die Menschheit vereinen. Um mehr darüber zu erfahren, wie engagierte Menschen aller Nationalitäten und Glaubensrichtungen den Weg zum Glücklichsein nutzen, um die Gesellschaft zu verbessern, sehen Sie sich Episoden von Voices for Humanity auf dem Scientology Network an.

