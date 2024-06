Startseite Gesunde Tiernahrung aus regionalen Zutaten Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2024-06-07 16:10. Die Lakefields Manufaktur begeistert mit Qualität Gottmadingen im Juni 2024 - Die Lakefields Manufaktur setzt neue Maßstäbe im Bereich der Tiernahrung mit ihrem ehrlichen, nachhaltigen und regional produzierten Futter für Hunde und Katzen vom Bodensee. Mit einem großen Herz für Tiere und die Natur legt das Unternehmen den Fokus auf Wertschätzung und einen respektvollen Umgang gegenüber allen Lebewesen und der Umwelt. Das Unternehmen teilt die Ansicht, dass jeder Hund und jede Katze ein langes, gesundes und glückliches Leben verdient. Eine ausgewogene Ernährung bildet hierfür die beste Grundlage, weshalb die Manufaktur hochwertiges Hunde- und Katzenfutter herstellt, das höchsten Ansprüchen gerecht wird. Hier mehr erfahren.

Das Premium Hunde- und Katzenfutter von Lakefields erhält seine Qualität aus den besten regionalen Zutaten der Bodenseeregion. Unter Verwendung von frischem Fleisch aus artgerechter Tierhaltung sowie Obst, Gemüse und Kartoffeln aus nachhaltiger Landwirtschaft entsprechen die Zutaten Lebensmittelqualität und werden schonend und nährstofferhaltend verarbeitet. Die getreidefreien Rezepturen verzichteen auf synthetische Zusatzstoffe und auf Stoffe aus gentechnisch veränderten Organismen und die Futtermittel tragen so zu einer ausgewogenen und artgerechten Ernährung bei.

Die Lakefields Manufaktur legt besonderen Wert auf die Verwendung von Zutaten in Lebensmittelqualität. Der hohe Fleischanteil von mindestens 60% stammt ausschließlich von einheimischen Tieren aus regionaler, artgerechter Haltung, um Lebendtiertransporte unter qualvollen Bedingungen zu vermeiden. Hier mehr über hochwertiges Hunde- und Katzenfutter für artgerechte Ernährung erfahren.

Die Auswahl an Zutaten und die Verwendung von nur einer Fleischsorte - sog. Monoprotein - machen das Futter auch für ernährungssensible Hunde verträglicher und eignen sich hervorragend für eine Ausschlussdiät.

Die hochwertigen Hunde- und Katzenfuttersorten der Lakefields Manufaktur sind bekannt für ihre herausragende Qualität. Sie bieten eine ausgewogene und nährstoffreiche Ernährung für Hunde und Katzen ohne künstliche Zusätze, Zucker, Getreide, Soja oder minderwertige Inhaltsstoffe. Sowohl die Trockenfutter als auch die Nassfutter von Lakefields sind speziell auf die Bedürfnisse von Hunden und Katzen zugeschnitten und gewährleisten eine optimale Versorgung. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Lakefields GmbH

Frau Alessia Spiegel

Hauptstr. 99

78244 Gottmadingen

Deutschland fon ..: +49 (0) 77 31/91 24 72 8

fax ..: +49 (0) 77 31/91 24 72 9

web ..: https://www.lakefields.de/

