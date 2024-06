Startseite Zauberhafter Summer Kamp im Kandima Maldives Pressetext verfasst von connektar am Do, 2024-06-06 16:38. Ein Zauber- und Magiekurs mit dem "echten Aladin" ist nur eines der Highlights des Sommerferien-Kamps 2024 im Kandima Maldives. Die Traum-Sommer-VaKaytion im Kandima Maldives bietet zu attraktiven Konditionen alles von "koolen" Familienaktivitäten bis hin zu atemberaubenden Erlebnissen für die Kids. Längst sind die Malediven eine Ganzjahresdestination und speziell im Sommer gibt es nicht nur herrlich leere Strände, sondern attraktive Familienangebote. Als Highlight wird das beliebte "Summer Kamp" im unkonventionellen 5-Sterne Resort Kandima Maldives in diesen Sommerferien sogar magisch:

Moein Al Bastaki, der bekannteste Zauberer und Illusionist aus den Emiraten und ein magischer Lehrmeister, zu dessen Fans u. a. Mike Tyson, John Travolta und Diego Maradona zählen, gibt vom 5. bis 9. August 2024 für Kinder, Teenager und Erwachsene Magiekurse. Auf dem "Unterrichtsprogramm" des zauberhaften Summer Kamps stehen Fächer wie Zauber- und Mentalismus-Tricks sowie Bühnen-Illusionen. In einer magischen Zeremonie gibt es Zauber-Zertifikate für die neuen Magier und zum Abschluss haben die Jungmagier den 1. Auftritt bei einer Magieshow.

Den gesamten Sommer lockt im Kandima das Kandiland, der größte Kidsclub der Malediven mit riesigem Abenteuerwasserspielplatz, Kletterwand und in den Spiel-, Bastel- und Kreativräumen gibt täglich ein mega Programm: Tattoos mit Henna, Lego-Contest, Schatzsuchen, Entdeckungsmissionen durch die Natur an Land und im Wasser, Sandburgenwettbewerbe, Pizzabacken, Malkurse, Tanzen und viele weitere Aktivitäten. Der 3-kilometerlange Sandstrand bietet viel Platz zum Abenteuer erleben, Erkunden und Spielen. Die Inseln sind umgeben von Korallenriffen, die bei Tauch- und Schnorcheltouren, auch für Kinder, erkundet bzw. das Tauchen oder Schnorcheln erlernt werden. Mit dem einzigartigen Korallen-Adoptionsprogramm des Kandimas können Kinder zu kleinen Meeresbiologen werden, das Riff neu bepflanzen und ganz nebenbei auch etwas über die Bedeutung von Umwelt- und Artenschutz lernen. Insgesamt geht es im Kandima sehr sportlich zu. Der längste Außenpool der Malediven mit 100 m Länge, Tennis, Volleyball und sogar ein Fußballfeld sowie ein Gym laden zum gemeinsamen Auspowern ein. Beim Familientraining haben Kinder und Eltern Spaß und die Kleinen werden spielerisch in Sportroutinen eingeführt. Auch das esKape-Spa bietet Behandlungen für die ganze Familie.

Im Kandima können Eltern und Kindern gemeinsam die beste Zeit des Jahres verleben. Gleichzeitig bietet das Kandiland eine willkommene Möglichkeit, Kinder Kinder sein zu lassen. Hier lernen sie Kinder aus aller Welt kennen und können sich kindgerecht austoben. Das Kandima ist der perfekte Ort für jeden Familienurlaub, vor allem im Sommer. Familien Traum-Sommer-Escape Arrangement im Kandima Maldives bis 30. Sept.:

Bis zu 60 % Ermäßigung auf alle Zimmertypen. • Zwei Kinder unter 5,99 Jahren übernachten und essen kostenlos im Rahmen derselben gewählten Verpflegung • Familienfilmparty mit koolen Filmleckereien - mit der Familie einen besonderen Film nach Wahl genießen inkl. Pizza, Popcorn und alkoholfreie Getränken • Kostenloses Eis für Kinder während des gesamten Aufenthalts • Pizza-Backkurs im Kandiland • Spiele und Aktivitäten im Kandiland Kids' Club • Kostenlose 20-minütige Fotosession für die gesamte Familie ? 15 % Ermäßigung auf Ausflüge und Wassersportarten sowie kostenlose tägliche Schnorchelabenteuer ? Kostenlose Yoga über Fitnessprogramme ? Spielen und Feiern: kostenlose Nutzung von Tennis-, Beachvolleyball- und Fußballarena; wöchentliche Strandspielen und Poolpartys im Breeze oder Beach Club Kandima.com Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Kandima Maldives

