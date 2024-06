Startseite Switzerland-Highlights.com sucht Partnerschaften & Kooperationen im exklusiven Luxus-Touristik Segment Pressetext verfasst von kmuinnovation am Mi, 2024-06-05 22:03. Switzerland-Highlights.com ist ein unabhängiges Reiseportal, das sich auf Luxusreisen durch die Schweiz spezialisiert hat. Kunden können zwischen maßgeschneiderten Luxusreisen und 7-, 10- oder 14-tägigen Luxusreise-Packages mit privater Führung für 1 bis 4 Personen sowie für Familien und Freunde bis zu 10 Personen wählen. Unsere exklusiven Luxusreisen sind vollständig auf die individuellen Wünsche und Bedürfnisse der Kunden abgestimmt und bieten unvergessliche Erlebnisse und Erinnerungen, die ein Leben lang anhalten. Unser Portal präsentiert, aufgeteilt in 11 Regionen der Schweiz, 87 Top-Highlights und 150 weitere Highlights als mögliche Reiseziele, alle sorgfältig ausgewählt von der Luxusreise-Expertin und Tour Guide Brigitte Heller. Zusätzlich stellen wir für jede Region die lebendigen Traditionen, Bräuche und kulinarischen Spezialitäten vor. Switzerland-Highlights.com sucht Partnerschaften und Kooperationen, die zu einer echten, gegenseitigen Win-Win Situation führen. Interessante Partnermöglichkeiten ergeben sich im exklusiven Luxus-Touristik Segment in folgenden Bereichen: - Luxushotels, Schlösser und Palästen

- Luxus-Flusskreuzfahrten in Europa

- Luxusurlaub Resorts & Wellness

- Luxusflüge, Helikoptertransfers & Privatjets

- Luxusuhren, Bijouterie & Accessoires

- Exklusive Privatvillen und Resorts Folgende Kooperationsformen sind grundsätzlich willkommen: - Gegenseitige Verlinkung: Voraussetzung: Ergänzende Produkte oder Dienstleistungen im Luxus-Touristik Segment mit Synergie- bzw. gegenseitigem Win-Win Potential. - Gastartikel: Kolumnen und Gastbeiträge für Print- und Onlinemedien. - Werbung: Die Schaltung von bezahlten Werbe-Beiträgen ist möglich. Voraussetzung ist, dass die beworbenen Produkte und Dienstleistungen zur Luxus-Touristik Zielgruppe passen. - Affiliate Marketing: Bei der Erwähnung von Produkten verlinken wir gegen eine entsprechende Provision gern auf die Angebote von Partnern. Voraussetzung ist, dass die erwähnten Produkte und Dienstleistungen zur Luxus-Touristik Zielgruppe passen und für die Besucher unseres Portals einen Mehrwert darstellen. - Newslettermarketing: Erwähnung von Partnerprodukten und Dienstleistungen. Voraussetzung ist, dass die beworbenen Produkte und Dienstleistungen zur Luxus-Touristik Zielgruppe passen. Brigitte Heller, Luxusreise-Expertin und Tour Guide, freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme via E-mail an mail@switzerland-highlights.com. Weitere Informationen zum Thema Partnerschaften & Kooperationen mit Win-Win Potential: https://www.switzerland-highlights.com/de/partner/ Über kmuinnovation Komplettes Benutzerprofil betrachten