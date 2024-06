Startseite Millennial Potash kündigt eine Privatplatzierung mit einem Erlös von bis zu 2.000.000 $ an Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2024-06-03 15:38. 3. Juni 2024, Millennial Potash Corp. (TSX.V:MLP, OTCQB:MLPNF, FSE: X0D) ("MLP", "Millennial" oder das "Unternehmen") - www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/millennial-potash-corp/ - freut sich, eine Privatplatzierung (die "Privatplatzierung") von bis zu 2.000.000 $ bekannt zu geben, die aus dem Verkauf von bis zu 8.000.000 Einheiten (die "Einheiten") zu einem Preis von 0,25 $ pro Einheit besteht. Jede Einheit wird aus einer Stammaktie und einem halben (1/2) Warrant auf den Kauf einer Stammaktie bestehen, wobei jeder ganze Warrant (ein Warrant") den Inhaber berechtigt, innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten nach Abschluss der Privatplatzierung eine Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 0,35 $ zu erwerben. Alle im Rahmen der Privatplatzierung emittierten Stammaktien, einschließlich aller Stammaktien, die aufgrund der Ausübung von Warrants emittiert werden, unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten ab dem Abschluss der Privatplatzierung. Für einen Teil der Privatplatzierung sind Provisionen in Höhe von sieben (7%) Prozent in bar und Warrants (die "Commission Warrants") in Höhe von sieben (7%) Prozent der Anzahl der platzierten Einheiten zu zahlen. Jeder Commission Warrant kann über einen Zeitraum von drei (3) Jahren zu einem Ausübungspreis von 0,35 $ pro Stammaktie ausgeübt werden. Die Erlöse aus der Privatplatzierung, die der Genehmigung der TSX Venture Exchange unterliegt, werden zur Finanzierung von Explorations- und Erschließungsaktivitäten auf dem unternehmenseigenen Kaliprojekt Banio in Gabun sowie für allgemeine Betriebskapitalzwecke verwendet werden. Um mehr über Millennial Potash Corp. zu erfahren, wenden Sie sich bitte an Investor Relations unter (604) 662-8184 oder per E-Mail an info@millennialpotashcorp.com . MILLENNIAL POTASH CORP. "Farhad Abasov"

Vorsitzender des Verwaltungsrats In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Dieses Dokument kann bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze enthalten. Wenn in dieser Pressemitteilung die Wörter "antizipieren", "glauben", "schätzen", "erwarten", "anpeilen", "planen" oder "geplant", "prognostizieren", "beabsichtigen", "können", "planen" und ähnliche Wörter oder Ausdrücke verwendet werden, sind damit zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen gemeint. Diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen können sich auf künftige Rohstoffpreise, die Genauigkeit von Mineralien- oder Ressourcenexplorationsaktivitäten, Reserven oder Ressourcen, behördliche oder staatliche Anforderungen oder Genehmigungen, einschließlich Genehmigungen von Eigentumsrechten und Bergbaurechten oder -lizenzen und Umweltgenehmigungen (einschließlich Land- oder Wassernutzung), Genehmigungen der lokalen Gemeinschaft oder der indigenen Gemeinschaft, die Zuverlässigkeit von Informationen Dritter, den weiteren Zugang zu Mineraliengrundstücken oder Infrastruktur beziehen, Änderungen von Gesetzen, Regeln und Vorschriften in Gabun oder anderen Ländern, die sich auf das Unternehmen oder seine Grundstücke oder die kommerzielle Nutzung dieser Grundstücke auswirken könnten, Währungsrisiken, einschließlich des Wechselkurses von USD$ zu Cdn$ oder CFA oder anderen Währungen, Schwankungen auf dem Markt für Kali oder kalibezogene Produkte, Änderungen der Explorationskosten und staatlichen Lizenzgebühren, Exportrichtlinien oder Steuern in Gabun oder anderen Ländern sowie andere Faktoren oder Informationen. Die aktuellen Pläne, Erwartungen und Absichten des Unternehmens in Bezug auf die Entwicklung seines Geschäfts und des Kaliprojekts Banio können durch wirtschaftliche Unwägbarkeiten, die sich aus einer Pandemie ergeben, oder durch die Auswirkungen der aktuellen Finanz- und sonstigen Marktbedingungen auf die Fähigkeit des Unternehmens, weitere Finanzierungen oder die Finanzierung des Kaliprojekts Banio sicherzustellen, beeinträchtigt werden. Solche Aussagen stellen die gegenwärtigen Ansichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse dar und basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die, obwohl sie vom Unternehmen zum gegenwärtigen Zeitpunkt als vernünftig erachtet werden, von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen, umweltbezogenen und sozialen Risiken, Unwägbarkeiten und Ungewissheiten unterworfen sind. Viele bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, um Änderungen in den Annahmen oder Änderungen der Umstände oder andere Ereignisse, die diese Aussagen und Informationen beeinflussen, widerzuspiegeln, es sei denn, dies wird von den geltenden Gesetzen, Regeln und Vorschriften verlangt. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Millennial Potash Corp.

Graham Harris

300 - 1455 Bellevue Ave

V7T 1C3 West Vancouver, BC

Kanada email : graham@blackmountaingoldusa.com Pressekontakt: Millennial Potash Corp.

Graham Harris

300 - 1455 Bellevue Ave

V7T 1C3 West Vancouver, BC

