Startseite Hier darf gelesen, gerätselt oder ausgemalt werden Pressetext verfasst von Kummer am Fr, 2024-05-31 06:46. Bei den folgenden Buchtipps kommen Kinder voll auf ihre Kosten. Hier darf gelesen, gerätselt oder ausgemalt werden. Da kommt keine Langeweile auf. Bestimmt werden auch ihre Kinder oder Enkelkinder Freude an diesen Werken haben. Ratet wer ich bin?:Rätselspaß mit Emil, Luise und Hörnchen

Ein Buch mit vielen kindgerechten Rätseln, für Kinder in der Altersgruppe von 6 - 12 Jahre. Es sind Denksportaufgaben enthalten, um die Konzentrationsfähigkeit der Kinder zu erhalten und zu steigern.

ISBN-13: 978-1502703859 Juna

Juna ist ein Drachenmädchen, das dich in die Welt der Tiere mitnimmt. Lerne die neuen Freunde von Juna kennen, löse kleine Rätselaufgaben und gestalte das Buch farblich so, wie es dir gefällt.

ISBN-13: 978-3748583608 Neue Abenteuer mit Nepomuck und Finn

Kobold Nepomuck und Mäuserich Finn nehmen Dich auf spannende Abenteuer mit.

Sei gewiss, wo die zwei auftauchen, ist immer etwas los. Sie haben es nämlich faustdick hinter den Ohren und sind stets zu neuen Späßen aufgelegt. Freundschaft und gegenseitiges Vertrauen sind sehr wichtige Aspekte in dieser Geschichte. Denn, wer wünscht sich nicht einen Freund, auf den er sich voll und ganz verlassen kann?! Zusätzlich gibt es passende Ausmalbilder zum Text.

So kannst Du Deiner Kreativität freien Lauf lassen und das Buch nach Deinen Vorstellungen mitgestalten.

Natürlich warten am Ende auch noch ein paar tolle Überraschungen auf Dich!

Neugierig geworden?

Dann nichts wie los!

ISBN-13: 978-3749454280 Mal- und Rätselspaß mit Mäuserich Finn

Sei kreativ!

Der freche und vorwitzige Mäuserich Finn möchte Dich animieren, Deine kreative Seite zu entdecken und dieser freien Lauf zu lassen.

Gestalte das Buch farblich so, wie es Dir gefällt und löse kleine Rätselaufgaben.

Du wirst sehen, das macht Spaß.

Empfohlen wird die Verwendung von Buntstiften, damit die Farben nicht auf der anderen Seite durchscheinen.

ISBN-13:? 978-3758331695 Zauberhafte Abenteuer: Fantasievolle Geschichten für kleine Entdecker

Diese herzerwärmenden Geschichten werden kleine Leserinnen und Leser inspirieren und verzaubern.

Dieses Kinderbuch ist eine speziell für Kinder geschriebene und gestaltete Buchform, die eine Vielzahl von Illustrationen und eine kindgerechte Sprache enthält.

Ein Buch, das nicht nur zum Lesen, sondern auch zum Ausmalen einlädt – für stundenlangen Spaß und Unterhaltung!

ISBN-13:? 979-8326148759 Firmeninformation:

Britta Kummer wurde 1970 in Hagen (NRW) geboren. Heute lebt sie im schönen Ennepetal und ist gelernte Versicherungskauffrau.

Die Freude am Schreiben hat sie im Jahre 2007 entdeckt und seit dieser Zeit bestimmt es ihr Leben.

Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher. Zusätzlich gibt es auch zwei Bücher zum Thema MS. Diese sind aber keine Fachbücher über die Krankheit MS (Multiple Sklerose), sondern die MS-Geschichte der Autorin.

https://brittasbuecher.jimdofree.com/ Über Kummer Komplettes Benutzerprofil betrachten