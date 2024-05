Startseite Jede Stimme zählt und pflanzt einen Baum Pressetext verfasst von connektar am Do, 2024-05-30 15:02. Oldenburgerin bei Rede-Wettbewerb Germany's next Speaker Star 2024 nominiert Bereits zum 4. Mal sucht die Speaker Stars Allianz, in Kooperation mit der GSA (dem größten Rednerverband Deutschlands) und der 5 Sterne Redner Agentur, Deutschlands beste Rednertalente. Dieses Jahr ist die Oldenburgerin Maren Ewald mit dabei. Mit 29 Jahren erfuhr sie, das sie damals im Mutterleib nicht alleine war. In diesem Moment wurde ihr so viel klar und es brach auch so viel zusammen. Endlich wusste sie, woher diese Sehnsucht nach tiefer Liebe und einer Schwester kam. "Ich fühlte mich ein Leben lang alleine, als wäre ich verlassen worden und als hätte ich die Liebe verloren. Gleichzeitig konnte ich ab diesem Moment in Frieden weiterleben und mich von ihrer Zwillingsschwester Lyra, die nur 20 Wochen an meiner Seite war, verabschieden", sagt Sie. Genau diese Sehnsucht nach einer Schwester und die Arbeit auf Seelenebene hat dazu geführt, das sie die tiefe Liebe und Heimat in sich finden konnte. "Umweiterzukommen zählt jede Stimme, daher freue ich mich, wenn viele Personen für mich abstimmen" Noch bis zum 16.06.2024 ist dies möglich. Die besten 20 Redner:innen stehen am 10.08.2024 im Capitol in Offenbach auf der Bühne und dürfen ihre Rede live vor Publikum und der Jury halten. Maren Ewald ist selbstständiger Coach und unterstützt Menschen dabei, Erlebnisse die im Mutterleib geschehen sind, zu verarbeiten und gleichzeitig die tiefe Liebe und Heimat in sich zu finden. Ein Einblick in ihre Arbeit gibt der "Maren Ewald Podcast", zu finden überall wo es Podcast gibt und ihr YouTube Kanal @marenewald. Mehr zu ihr, findest du ebenfalls auf ihrer Website www.marenewald.de. Wohltätiger Zweck: Die Speaker Stars Allianz ist ein Zusammenschluss von Menschen, die mit ihren Botschaften bewegen, begeistern, voranbringen und Gutes tun möchten. Aus diesem Grund wird auch dieser Wettbewerb zugunsten der Hakuna Matata Foundation veranstaltet. Und darüber hinaus wird mit jeder gültigen Stimme zusätzlich noch ein Baum gepflanzt. Mit dem QR-Code kannst Du direkt Maren Ewald Deine Stimme geben und damit Gutes für uns alle tun. Denn jeder Baum zählt für unsere Umwelt. Alternativ kannst du unter https://speakerstars.de/videos/maren-ewald/ deine Stimme abgeben. Neben der Austragung dieses innovativen Wettbewerbs, hat die Speaker Stars Allianz aber noch ein weiteres Ziel: Persönlichkeitsentwicklung mit Charity zu verbinden "Gemeinsam wachsen und dabei Gutes tun" lautet das Motto. Es sind daher weitere Charity Events (wie beispielsweise der Speaker Stars Spendenmarathon) geplant, die viele Menschen voranbringen und gleichzeitig dabei Spenden für ausgesuchte Stiftungen generieren sollen. Wir freuen uns das Maren Ewald einen wertvollen Teil dazu beiträgt und drücken die Daumen für die Top 20. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Maren Ewald

