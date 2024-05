Startseite Kostenloses Beratungszentrum für Versicherungen & Finanzen Pressetext verfasst von MeetLobby am Di, 2024-05-28 12:42. MeetLobby: Neues Beratungszentrum bringt Aufklärung und Sparpotentiale im Bereich Versicherungen. MeetLobby, das weitbekannte soziale Netzwerk für Nachbarn in Nordrhein-Westfalen, etabliert ein neues Beratungszentrum für Versicherungen und Finanzen. Der CEO und Versicherungsfuchs Roland Richert sorgt für frischen Wind und transparente Beratung im Versicherungsmarkt. Ambitioniertes Vorhaben um Gemeinschaften zu stärken Mit dem Beratungszentrum unterstreicht MeetLobby sein Engagement für die Gemeinschaft und setzt erneut ein positives Zeichen im sozialen Netzwerk-Bereich. Die Alleinstellungsmerkmale im neuen Angebot liegen in der Transparenz und der Neutralität der Beratung. Die Versicherungsplanung ist ein komplexes Feld und die allgemein unbefriedigende Transparenz in diesem Sektor erfordert neue Ansätze. „Welche Versicherungen wichtig sind, hängt von Ihrer Lebenssituation ab. Unser Versicherungsfuchs informiert, worauf es ankommt und wie du durch Aussortieren sparen kannst", sagt Roland Richert. Ein großer Schritt in Richtung Aufklärung Das Beratungszentrum richtet sich an alle Mitglieder und Leser von MeetLobby sowie Mitarbeiter, Kunden und die breite Öffentlichkeit. Alle können von den genauen und ehrlichen Informationen, die das Beratungszentrum bietet, profitieren. Jeder Privathaushalt gibt im Durchschnitt 3.000 Euro jährlich oder rund 250 Euro monatlich für Versicherungsverträge aus, ohne die Lebensversicherung zu berücksichtigen. „Das stellt ein erhebliches Sparpotenzial dar und wir zeigen Ihnen, wie Sie dieses Potenzial entfesseln können", so Roland Richert weiter. Diese Ankündigung ist vor allem ein sicheres Zeichen dafür, dass MeetLobby seine Mission, die Gemeinschaft zu stärken und den Austausch unter Nachbarn zu fördern, ernst nimmt. Die Plattform nimmt eine führende Rolle ein und wird auch in Zukunft weiterhin Innovationen hervorbringen, die bedeutende Vorteile für alle Nutzer bringen. Als bekanntestes soziales Netzwerk für Nachbarn in Nordrhein-Westfalen hat sich MeetLobby das Ziel gesetzt, Gemeinschaften zu stärken und den Austausch unter Nachbarn zu fördern. Mit innovativen Projekten und Ambitionen wird der Weg für eine transparentere und fairere Versicherungsbranche geebnet. Unsere Mitglieder und unser Engagement stehen dabei immer im Mittelpunkt unserer Bemühungen. MeetLobby erhält weder Provisionen, Vermittlungsgebühren oder sonstige Zuwendungen von Versicherungsgesellschaften, Banken oder Sparkassen, was eine vollständige Unabhängigkeit und Neutralität unserer Beratung gewährleistet. Unser Beratungszentrum steht allen offen und bietet wertvolle Einsichten und Aufklärung im Versicherungsbereich. Über MeetLobby Komplettes Benutzerprofil betrachten