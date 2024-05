Startseite Juggernaut kündigt überzeichnete Finanzierung in Höhe von 3.328.598,33 $ an Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2024-05-24 15:24. Folgebohrungen in ausgedehnten Zielzonen mit hochgradiger Kupfer- und Goldmineralisierung sind in Planung Vancouver, British Columbia - 24. Mai 2024 / IRW-Press / Juggernaut Exploration Ltd. (TSX-V: JUGR) (OTCQB: JUGRF) (FWB: 4JE) (das Unternehmen oder Juggernaut) freut sich, im Anschluss an seine Pressemeldung vom 16. Mai 2024 mitteilen zu können, dass das Unternehmen die bedingte Genehmigung der Börsenaufsicht der TSX Venture Exchange für seine institutionell unterstützte, überzeichnete Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung (die Finanzierung) mit einem Bruttoerlös in Höhe von insgesamt 3.328.598,33 $ erhalten hat und nun die für deren Abschluss erforderlichen Unterlagen einreichen wird. Crescat Capital hält nunmehr 13.828.386 Aktien von Juggernaut Exploration Ltd. Die Geldmittel aus dieser Finanzierung sollen für ein Bohrprogramm mit einem Bohrvolumen von rund 5000 Metern in den unternehmenseigenen Konzessionsgebieten Bingo und Midas verwendet werden, wo die Erkundung einer potenzialreichen hochgradigen Kupfer- und Goldmineralisierung an der Oberfläche geplant ist. Dr. Hennigh erklärt: Die vielversprechenden Ergebnisse des ersten Bohrprogramms von 2023 haben das enorme Potenzial für intrusionsgebundene Erzgänge mit Gold- und Basismetallmineralisierung vom Surebet-Typ bei Bingo bestätigt. Darüber hinaus liefern Folgebohrungen bei Midas konstante Hinweise auf ein großes vulkanogenes Massivsulfidsystem, das noch genauer untersucht werden muss. Angesichts des zunehmenden Interesses an Bergbau und Exploration ist es von entscheidender Bedeutung, dass sich Unternehmen wie Juggernaut wieder der Entdeckung von Vorkommen widmen. Gerade jetzt im Zuge der Planung der diesjährigen Bohrkampagne auf diesen beiden faszinierenden Projekten freue ich mich ganz besonders auf die Zusammenarbeit mit dem Team des Unternehmens. Diese Investition und die strategische Partnerschaft sind zusammen mit der laufenden Unterstützung und dem Interesse seitens anderer weltweit anerkannter Institutionen und wichtiger Bergbauexperten eine große Bestätigung des erheblichen kurzfristigen Expansionspotenzials unserer zu 100 % kontrollierten Konzessionsgebiete - insbesondere nennenswert ist eine kürzlich gemachte Entdeckung auf Bingo, wo zahlreiche Bohrlöcher eine hochgradige Gold-Silber-Kupfer-Mineralisierung entlang eines großen, nach Norden verlaufenden und nach Westen einfallenden Schergangs mit Werten von bis zu 11,42 g/t AuÄq (7,57 g/t Au, 20,23 g/t Ag und 2,72 % Cu) über 5,11 Meter, einschließlich 19,69 g/t AuÄq (13,05 g/t Au, 24,93 g/t Ag und 4,70 % Cu) über 2,90 Meter, durchteuften. Der Schergang auf der Main Zone von Bingo ist teilweise an der Oberfläche über 600 Meter freigelegt, und bislang wurde nur der Hauptausbiss Testbohrungen unterzogen, sodass das System in alle Richtungen hin offen ist. Die Finanzierung umfasst 27.395.871 Wertpapiereinheiten (Einheiten) zum Preis von jeweils 0,1215 $, was einem Bruttoerlös von 3.328.598,33 $ entspricht. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie sowie einem Warrant, der innerhalb von sechsunddreißig (36) Monaten zum Kauf einer Stammaktie zum Preis von 0,14 $ berechtigt. Das Unternehmen muss im Einklang mit den Richtlinien der TSX möglicherweise Vermittlungsgebühren (Finders Fees) zahlen. Alle im Rahmen der Finanzierung ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer Haltedauer von vier Monaten und einem Tag. Über Juggernaut Exploration Ltd. Juggernaut Exploration Ltd. ist ein Projektentwickler für Edel- und Basismetalle im geopolitisch stabilen Kanada und konzentriert sich auf die ergiebigen geologischen Rahmenbedingungen im Nordwesten von British Columbia, die das Goldene Dreieck umfassen. Der qualifizierter Sachverständige Rein Turna, P. Geo, ist die qualifizierte sachverständige Person gemäß National Instrument 43-101 für die Explorationsprojekte von Juggernaut. Er hat die Erstellung der technischen Informationen in dieser Pressemitteilung beaufsichtigt, geprüft und genehmigt. Sehen Sie sich die Videos von Juggernaut an, indem Sie hier klicken. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Juggernaut Exploration Ltd. Dan Stuart

President, Direktor und Chief Executive Officer 604-559-8028 info@juggernautexploration.com

www.juggernautexploration.com WEDER DIE TSX VENTURE EXCHANGE NOCH IHR REGULIERUNGSDIENSTLEISTER (WIE DIESER BEGRIFF IN DEN RICHTLINIEN DER TSX VENTURE EXCHANGE DEFINIERT IST) ÜBERNEHMEN DIE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNG. ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN Bestimmte Angaben in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen, die zahlreichen Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die Geschäftstätigkeit von Juggernaut unterliegen, die dazu führen können, dass künftige Ergebnisse erheblich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, einschließlich der Fähigkeit, die geplante Privatplatzierung abzuschließen. Die Leser werden gewarnt, sich nicht auf diese Aussagen zu verlassen. NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER AN U.S. PERSONEN ODER ZUR VERTEILUNG AN US-NACHRICHTENDIENSTE BESTIMMT. DIESE PRESSEMITTEILUNG STELLT WEDER EIN ANGEBOT ZUM VERKAUF NOCH EINE AUFFORDERUNG ZUM KAUF DER IN IHR BESCHRIEBENEN WERTPAPIERE DAR. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Juggernaut Exploration Ltd.

Dan Stuart

300 - 1055 West Hastings Street

V6E-2E9 Vancouver, BC

Kanada email : info@juggernautexploration.com Pressekontakt: Juggernaut Exploration Ltd.

Dan Stuart

300 - 1055 West Hastings Street

V6E-2E9 Vancouver, BC email : info@juggernautexploration.com Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten