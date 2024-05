Startseite Chesapeake Gold kündigt Vereinbarung über den Erwerb geistiger Eigentumsrechte an Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2024-05-24 07:08. 23. Mai 2024, VANCOUVER, B.C. / IRW-Press / Chesapeake Gold Corp. (TSXV:CKG, OTCQX:CHPGF) (Chesapeake oder das Unternehmen - www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/chesapeake-gold-corp/) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen und seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Alderley Gold Corp. (zusammen Alderley) eine Vereinbarung mit der Hycroft Mining Holding Corporation und deren hundertprozentigen Tochtergesellschaften (zusammen Hycroft) eingegangen ist (die Kaufvereinbarung), um die Patente, Patentanmeldungen, Technologien und bestimmte andere Rechte (zusammen geistige Eigentumsrechte) an einer Laugungstechnologie zu erwerben, die Alderley derzeit unter Lizenz von Hycroft hält (die Alderley-Lizenz). Im Rahmen der Kaufvereinbarung hat sich Chesapeake bereit erklärt, als Gegenleistung für die geistigen Eigentumsrechte 2.000.000 C$ in bar zu zahlen und 1.026.518 Stammaktien des Unternehmens zu begeben. Die Stammaktien sind an eine Haltedauer von vier Monaten und einem Tag gebunden. Nach Abschluss der Kaufvereinbarung: - wird Alderley das alleinige und ausschließliche Eigentum und die Kontrolle über die geistigen Eigentumsrechte haben, die erteilte Patente und anhängige Anträge in mehreren Ländern weltweit umfassen;

- wird die bestehende Alderley-Lizenz beendet und Alderleys Verpflichtung zur Zahlung bestimmter Lizenzgebühren und verschiedener anderer Verpflichtungen im Rahmen der Alderley-Lizenz erlischt;

- sind in Zukunft keine weiteren Zahlungen an Hycroft fällig; und

- wird Hycroft keine Rechte an den geistigen Eigentumsrechten behalten. Jean-Paul Tsotsos, Interim Chief Executive Officer, sagt dazu: Diese Akquisition ist ein wichtiger Meilenstein für die technologische Entwicklung von Chesapeake, und wir freuen uns darauf, unsere Untersuchungen weiter voranzutreiben und unsere strategische Vision für die Zukunft des Unternehmens zu verwirklichen. Der Abschluss der Transaktionen im Rahmen der Kaufvereinbarung wird voraussichtlich bis zum 30. Mai 2024 erfolgen und steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange sowie anderer üblicher Abschlussbedingungen gemäß der Kaufvereinbarung. Für weitere Informationen: Für weitere Informationen über Chesapeake und seine Projekte Metates und Lucy besuchen Sie bitte unsere Website www.chesapeakegold.com oder wenden Sie sich an Jean-Paul Tsotsos unter invest@chesapeakegold.com oder unter +1 778 731 1362. In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Über Chesapeake Chesapeake Gold Corp. konzentriert sich auf die Entdeckung, den Erwerb und die Erschließung von großen Gold-Silber-Lagerstätten in Nord- und Südamerika. Das Vorzeigeprojekt von Chesapeake ist das Metates-Projekt im mexikanischen Bundesstaat Durango. Metates beherbergt eine der größten unerschlossenen Gold-Silber-Lagerstätten in Nord- und Südamerika Mexicos biggest undeveloped gold deposits. Veröffentlicht von Bnamericas am Dienstag, den 24. November 2020.

mit über 16,77 Millionen Unzen Gold zu 0,57 Gramm pro Tonne (g/t) und 423,2 Millionen Unzen Silber zu 14,3 g/t innerhalb von 921,2 Millionen Tonnen in der Kategorie der nachgewiesene und angedeutete Mineralressourcen sowie weiteren 2,13 Millionen Unzen Gold zu 0,47 g/t und 59,0 Millionen Unzen Silber zu 13,2 g/t innerhalb von 139,5 Millionen Tonnen in der Kategorie der vermuteten Mineralressourcen. Siehe technischer Bericht mit dem Titel Metates Sulphide Heap Leach Project Phase I vom 13. Januar 2023 und Pressemeldung vom 23. Februar 2023. Chesapeake verfügt über eine organische Pipeline von Satelliten-Explorationskonzessionsgebieten, die sich in strategischer Lage in der Nähe von Metates befinden, einschließlich der neuen Goldentdeckung auf seinem Projekt Lucy (siehe Pressemeldung vom 3. Oktober 2023). Darüber hinaus ist das Unternehmen zu 68 % an dem Unternehmen Gunpoint Exploration Ltd. beteiligt, welches Eigentümer des Gold-Silberprojekts Talapoosa in Nevada ist. Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die unter anderem Aussagen über den Abschluss der Transaktion enthalten können. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt dieser Aussagen und basieren auf verschiedenen Annahmen, einschließlich des Erhalts der aufsichtsrechtlichen Genehmigung, der Fähigkeit des Unternehmens, die Transaktion abzuschließen, und der allgemeinen wirtschaftlichen und finanziellen Bedingungen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem die Fähigkeit, die Transaktion abzuschließen, die Verfügbarkeit von Finanzmitteln, der Erhalt der entsprechenden aufsichtsrechtlichen Genehmigungen und die allgemeinen wirtschaftlichen und finanziellen Bedingungen. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Chesapeake Gold Corp.

