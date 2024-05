Startseite Ferienlektüre für die digitale Generation - "Fidelius lebt! Was passieren kann, wenn ein Avatar aus dem Smartphone fällt" Pressetext verfasst von ZukunftsMacherin am Do, 2024-05-23 15:38. Die Ferienzeit steht vor der Tür und damit auch die Suche nach der idealen Lektüre für kleine Abenteurerinnen und Abenteurer. Iris Isabella Haiderer präsentiert stolz ihr Debütwerk "Fidelius lebt! Was passieren kann, wenn ein Avatar aus dem Smartphone fällt" – der erste Roman, in dem ein Avatar aus einem Handy fällt und für ein unvergessliches Abenteuer sorgt. Dieses bezaubernde Buch verspricht ein unvergessliches Leseerlebnis voller Spannung, Fantasie und wichtiger Lebenslektionen – und das alles aufgrund eines Ereignisses in einem Smartphone!

In "Fidelius lebt!" begleiten wir Julius Engel und seinen treuen vierbeinigen Begleiter Truffi in die charmante Kulisse der Salzburger Altstadt. Das ruhige Leben des Musikantiquars wird auf den Kopf gestellt, als ein lebendiger Avatar namens Fidelius aus einem Smartphone fällt und fortan bei ihm wohnt. Zusammen mit den abenteuerlustigen Zwillingen Mia und Kai aus Hamburg stürzen sie sich in ein aufregendes Abenteuer, das sie auch an einen malerischen See und in ein idyllisches Bergdorf führt. Gemeinsam kämpfen sie für das Gute und versuchen mysteriöse Geheimnisse zu enthüllen.

„Fidelius lebt! ist eine innovative Mischung aus traditioneller Kinderliteratur und moderner Technologie, die die digitale Generation anspricht und fasziniert“, sagt die Autorin. Die Geschichte vermittelt wichtige Werte wie Zusammenhalt, Mut und die Bedeutung, für das Gute einzutreten, während sie die Leserinnen und Leser auf eine spannende Reise durch die Welt von Smartphones und Avataren mitnimmt. Die liebevoll gestalteten Charaktere laden dazu ein, sich mit ihnen zu identifizieren und gemeinsam mit ihnen zu wachsen. Für Kinder ist Fidelius der lebende Avatar, den sie wohl selbst gern zum Spielgefährten hätten, für Erwachsene einfach ein liebenswertes Hirngespinst.

Auch erhältlich als E-Book!

"Fidelius lebt!" ist ab sofort als gebundenes Buch und als E-Book erhältlich und kann in Buchhandlungen und im Onlinehandel bestellt werden. Es ist die ideale Ferienlektüre für Kinder ab 8 Jahren und verspricht ein unvergessliches Leseerlebnis für die Sommermonate.

Zusätzlich lädt die Autorin Interessierte ein, auf ihrer Website www.ZukunftsMacherin.at eine Online-Lesung zum Buch anzusehen und lustige Ausmalbilder der Charaktere herunterzuladen.