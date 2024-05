Startseite Kostenloses Datacolor-Webinar zur Makrofotografie mit Daniel Spohn in Kooperation mit SIGMA Pressetext verfasst von StickyIdeas am Do, 2024-05-23 11:18. Kostenloses Datacolor-Webinar zur Makrofotografie mit Daniel Spohn in Kooperation mit SIGMA Marl, Deutschland, 23. Mai 2024 Datacolor, ein führendes Unternehmen für Farbmanagementlösungen, lädt in Kooperation mit SIGMA zu einem kostenlosen Webinar zum Thema Makrofotografie ein. Thema: Makrofotografie - kreative Auseinandersetzung mit kleinen Motiven

Referent: Daniel Spohn

Datum: Mittwoch, 5. Juni 2024

Beginn: 19:00 Uhr

Registrierung: https://bit.ly/makrowebinar In dem etwa einstündigen Webinar entführt der Fotograf und Biologe Daniel Spohn die Teilnehmer in den Mikrokosmos und gibt allerlei Tipps und Tricks für emotionale Einblicke in die Motivvielfalt, die Fotografen dort erwartet. Da ein gutes Bild nur selten zufällig entsteht, erhalten die Teilnehmer hilfreiche Tipps für die Vorbereitung eines Makroshootings. Dabei geht es insbesondere darum, die kreativen Möglichkeiten der Fotoausrüstung neu zu entdecken und Wege auszuloten, um die kleinen Hauptmotive in ausdrucksstarken Bildideen festzuhalten. Anhand einer Fülle von Beispielbildern erklärt Daniel Spohn die Aufnahmesituationen im Detail: • Welche kleinen Hilfsmittel machen, richtig angewendet, den großen Unterschied?

• Zwei Fliegen mit einer Klappe: Warum es sich lohnt, früh auszustehen (oder lange wach zu bleiben)

• Weniger ist mehr: Das Spiel mit der Unschärfe in der Bildkomposition

• Trefferquote erhöhen: hilfreiche Kameraeinstellungen Dieses Webinar gewährt einen sehr persönlichen Blick hinter die Kulissen professioneller Naturfotografie und Daniel Spohn steht im Anschluss für Fragen zur Verfügung. Die Teilnahme am Webinar ist kostenlos, eine Anmeldung erfolgt auf der Datacolor-Website unter https://bit.ly/makrowebinar. Über Datacolor

