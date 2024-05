Startseite Vorschau Neuerscheinung: Himmel leben - Ute B. Walz zeigt Wege zum inneren Wachstum auf Pressetext verfasst von VerlagKern am Mi, 2024-05-22 09:56. Wann hat Ihnen jemand das letzte Mal gesagt: Du bist wertvoll, Du hast großartige Anlagen, Du bist geliebt? – Ute B. Walz ermutigt zu einem neuen Blick auf die eigene Persönlichkeit und die der Mitmenschen. In Ihrem Buch „Himmel leben“, das am 10. Juni 2024 im Verlag Kern erscheint, zeigt sie Wege auf, um das Beste in uns zu leben. Wenn der Himmel auf Erden bedeutet, dass wir in Liebe, Frieden und Glückseligkeit leben, so ist es wichtig, zu verstehen wie wir dahin gelangen können. In diesem Buch wird den Lesenden bewusst gemacht: Du bist wertvoll, Du hast großartige Anlagen, Du bist geliebt. Da dies in unserer Gesellschaft oft vergessen und ignoriert wird, ist es Ute B. Walz´ Ansatz, einen neuen Blick auf die eigene Persönlichkeit und die der Mitmenschen zu werfen. Dabei zeigt sie Erkenntnisse aus der Entwicklungspsychologie und Traumaforschung auf, aus denen sich potentiale der inneren Entwicklung ableiten. Mit einer Reihe praktischer Übungen regt sie auch methodisch dazu an, negative Denkmuster aufzubrechen und den Teufelskreis der inneren Abwertung zu überwinden.

Ein großes Plädoyer für die Liebe, eine positive, ermutigende und aufbauende Lektüre. Ute B. Walz wurde 1974 im Hochland von Papua-Neuguinea geboren und wuchs seit ihrem fünften Lebensjahr in Deutschland auf. Sie studierte Psychologie und schloss später eine Heilpraktiker- Ausbildung an machen. Seit über 20 Jahren arbeitet sie psychologisch und heilpraktisch in ihrem Traumberuf. Anderen Menschen (Selbst-)Liebe und (Selbst-)Mitgefühl in ihrem Leid und ihren Traumatisierungen zu ermöglichen, ist ihr ein Herzensanliegen.