CEO nimmt Stellung zur Debatte um die Abschaffung der abschlagsfreien Rente Pressetext verfasst von MeetLobby am Mo, 2024-05-20 10:53. Inmitten der aktuell brodelnden Debatte zur Abschaffung der abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren nimmt Roland Richert, der CEO von MeetLobby, Stellung und sagt klar "Nein Danke". Unterstützt wird er dabei von der bekannten Social-Media-Plattform MeetLobby, die sich als das bekannteste soziale Netzwerk für Nachbarn in NRW positioniert. Die Debatte zur Abschaffung der Rente ab 63 „Die öffentliche Debatte, wie sie derzeit zur „Abschaffung der Rente ab 63" geführt wird, ist realitätsfremd.", sagt Roland Richert deutlich. "Schon heute kann niemand mehr mit 63 Jahren abschlagsfrei in Rente gehen. Auch hier wird das Renteneintrittsalter schrittweise angehoben. Aktuell können Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer diesen Anspruch erst ab 64 Jahren und 4 Monaten nutzen." Die Diskussion wird also, so der CEO von MeetLobby, unnötig aufgeheizt und ist eher ein politisches Manöver denn eine effektive Lösungsstrategie für die aktuellen Herausforderungen im Rentensystem. „Rente ab 63" - Ein falsches Bild wird gezeichnet Weiterhin erklärt Roland Richert: "Diese Rente wurde für besonders langjährig Versicherte eingeführt, die ein langes Arbeitsleben von 45 Jahren hinter sich haben. Politikerinnen und Politiker, darunter Christian Lindner, bezeichnen sie fälschlicherweise gern als „Rente ab 63". Das ist schlicht falsch und unfair." Manche Politikerinnen und Politiker sollten sich laut Richert die Fakten genauer anschauen, bevor sie voreilige Forderungen stellen und so das Bild in der Öffentlichkeit verzerren. MeetLobby unterstützt diese Meinung und setzt sich weiterhin für eine faire und sachliche Debatte ein. Diese Pressemitteilung zielt darauf ab, Kunden, Investoren, Medien, Mitarbeiter, die Öffentlichkeit, sowie Leser und Mitglieder von MeetLobby dabei zu unterstützen, sich eine fundierte Meinung zu diesem wichtigen Thema zu bilden. MeetLoobby ist das bekannteste soziale Netzwerk für Nachbarn in NRW. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, ein starkes Netzwerk nachbarschaftlicher Unterstützung und Zusammenarbeit zu schaffen. Bei uns kann man sich kennenlernen, empfehlen und sich bei Bedarf gegenseitig helfen. Werden auch Sie Teil unserer Community und erleben Sie Ihre Nachbarschaft auf eine ganz neue Weise. Über MeetLobby