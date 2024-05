Startseite DRUTEX PRÄSENTIERT DIE NEUE FENSTER-GENERATION IGLO EDGE Pressetext verfasst von ITMS22 am Mi, 2024-05-15 15:31. Bytow/Polen, 15. Mai 2024 - DRUTEX, einer der größten Hersteller von Türen, Fenstern und Rollläden in Europa, bringt mit IGLO EDGE eine neue Fenster-Generation auf den Markt. Sie wird heute in Rom auf der Edilexpo (Halle 6, Stand C11), einer internationalen Fachmesse für die Bau- und Einrichtungsbranche, vorgestellt. Mit der Entwicklung setzt der global agierende Hersteller neue Maßstäbe für die Gebäudegestaltung. Das IGLO EDGE-Fenster basiert auf neuester innovativer Technologie, zeichnet sich durch eine hervorragende Wärmedämmung aus und vereint dabei modernes minimalistisches Design mit hoher Statik. Erhältlich ist IGLO EDGE ab sofort bei allen Händlern von DRUTEX. Die jahrelange Forschungs- und Entwicklungsarbeit von DRUTEX findet mit der Einführung des Fenstersystems IGLO EDGE ihren vorläufigen Höhepunkt. Das neue System zählt zu den technologisch fortschrittlichsten Fenstern im gesamten Sortiment und ist als Antwort auf die Bedürfnisse von Kunden, Handelspartnern, Architekten und Branchenexperten zu verstehen. „Es ist ein innovativer Ansatz, um die Erwartungen der modernen, äußerst anspruchsvollen Kundschaft zu erfüllen“, ergänzt Pawe? Grzonka, Marketingdirektor bei DRUTEX. „Die Entwicklung des Produkts dauerte mehr als zwei Jahre und ist das Ergebnis von 30-jähriger Erfahrung in der Produktion von Isolierglas sowie fast 20 Jahren in der Herstellung eigener, innovativer Fenstersysteme im globalen Maßstab. Deshalb sind wir überzeugt, dass die Zukunft IGLO EDGE gehört.“ Mit einem Uw-Wert von 0,66 W/(m2K) bietet das IGLO EDGE-Fenster ein hohes Maß an Wärmedämmung. Das verwendete 7-Kammer-Profil der Klasse A ist in drei Farben erhältlich (Weiß, Braun, Anthrazit) und zählt mit einer Bautiefe von 82 mm und einem Isolierglaspaket mit einer Breite von bis zu 58 mm zu den Pionieren auf dem globalen Fenstermarkt. Als eines der ersten PVC-Fenster weltweit ermöglicht IGLO EDGE damit auch eine ausgezeichnete Wärmedämmung bei geringeren Fenstertiefen, die häufig bei älteren Häusern mit Sanierungs- oder Renovierungsbedarf zu finden sind. Bei IGLO EDGE setzt DRUTEX zudem auf ein vollständig neu konzipiertes Dichtungssystem, das aus drei EPDM-Dichtungen einschließlich Mitteldichtung besteht. Die modifizierte Mitteldichtung sorgt für eine perfekte Anpressung über die gesamte Kontaktfläche und ermöglicht dadurch herausragende Werte für die Wärmedämmung, Wasserdichtigkeit und Luftdurchlässigkeit. Für eine zusätzliche Verbesserung der Wärmedämmung sorgen zwei PVC-Dichtungen, die im Flügel unter der Verglasungseinheit angebracht sind. Die minimalistische Form und die einfache, elegante Konstruktionslinie sorgen für die visuelle Attraktivität des neuen Fenstersystems. Aufgrund der hohen Statik können mit IGLO EDGE auch großformatige Konstruktionen realisiert werden, die sich perfekt in die neuesten architektonischen Trends einfügen. So eignet sich IGLO EDGE nicht nur als klassisches Fenster, sondern auch als Balkon- oder Terrassentür. Darüber hinaus zeichnet sich das System durch ein hohes Maß an Multifunktionalität aus und ist mit Aluminium- und PVC-Rollläden, Fassadenjalousien, französischen Balkonglaswänden sowie Smart-Home-Automatisierung kompatibel. Aufgrund der reduzierten Rahmen- und Flügelfalzfläche (114 mm) bietet IGLO EDGE außerdem eine größere Transparenz der Glasfläche, was sich in einer höheren Energieeffizienz und einer noch besseren Belichtung der Räume niederschlägt. # # #

Bildmaterial:

Dazugehöriges Bildmaterial finden Sie nachfolgend zum Download. Bildquelle: DRUTEX SA.

Bild

Bildunterschrift 1: IGLO EDGE gibt es als klassisches Fenster sowie Balkon- oder Terrassentür. Bild

Bildunterschrift 2: IGLO EDGE verfügt über ein ausgeklügeltes Dichtungssystem mit 3 EPDM-Dichtungen inklusive Mitteldichtung, das eine hervorragende Wärmedämmung ermöglicht. Bild

Bildunterschrift 3: IGLO EDGE wird standardmäßig mit 4 Sicherheitsschließzapfen und einer 2 mm dicken Stahlverstärkung angefertigt und bietet daher ein hohes Maß an Sicherheit. Bitte verwenden Sie im Rahmen Ihrer Berichterstattung bei Website-Verweisen www.drutex.de.

# # #

MEDIENINFORMATIONEN

DRUTEX S.A. wurde 1985 als Hersteller von Maschendrahtzäunen gegründet. Das innovationsreiche Familienunternehmen verlegte den Schwerpunkt schnell auf die Fertigung von Fenstern und verfügt dank seines rund 200 Millionen Z?oty teuren Europäischen Bauelementezentrums über ein Produktionspotenzial von bis zu 7.000 Fenstern pro Tag. Des Weiteren entwickelt und produziert DRUTEX S.A. eigene Fensterprofile und stellt Fenster und Türen aus Holz und Aluminium sowie Brandschutztüren, Rollläden und eigenes Isolierglas her. In Deutschland verfügt das Unternehmen über ein starkes Händlernetz und bietet am Firmensitz fast 4.000 Mitarbeitern einen modernen und sicheren Arbeitsplatz. Neben hoher Produktqualität überzeugt das Unternehmen durch seine einmalige Lieferzeit: DRUTEX gewährleistet Europaweite Lieferungen seiner Produkte sogar ab 7 Tagen, was nicht zuletzt durch die rund 450 Fahrzeuge starke Flotte erreicht wird. # # #

