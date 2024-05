Nano One meldet Ergebnisse des 1. Quartals 2024

Vancouver, Kanada (TSX: NANO) (OTC: NNOMF) (Frankfurt: LBMB), den 15. Mai 2024 / IRW-Press /

1. Quartal 2024 und darüber hinaus - Höhepunkte und Schlagzeilen

- Barmittel und Barmitteläquivalente in Höhe von 23,1 Mio. CAD zum Ende des Berichtszeitraums

- Betriebskapital in Höhe von 21,2 Mio. CAD zum Ende des Berichtszeitraums

- Strategischer Kooperations- und Lizenzvertrag mit Worley, einem führenden globalen Ingenieursunternehmen für Nachhaltigkeitslösungen, zum Zweck der gemeinsamen Entwicklung, Vermarktung und Implementierung eines Kathodenanlagendesigns mittels des One-Pot-Verfahrens. Lizenzvertrag zur Regelung der Lizenzierung, der Gebühren und sonstiger Vergütungen für beide Parteien.

- Die Machbarkeitsstudie (FEL 3), die Optimierung und die Produktvalidierung sind sämtlich im Gange mit dem Ziel, Umsatzerlöse aus bestehenden Aktiva in Candiac zu erwirtschaften, größere Abnahmemengen zu sichern, die das Wachstum ankurbeln, und Informationen für das Design, die Vermarktung, die Lizenzierung und die Implementierung zukünftiger CAM-Pakete zu erheben.

Nano One® Materials Corp. (Nano One oder das Unternehmen) ist ein Cleantech-Unternehmen mit patentierten Prozessen für die Herstellung von aktiven Kathodenmaterialien für Lithium-Ionen-Akkus (CAM), die sichere, widerstandsfähige Lieferketten ermöglichen, indem sie die Kosten, die Komplexität, die Energieintensität und den ökologischen Fußabdruck der Herstellung verringern.

Nano One hat seinen verkürzten konsolidierten Zwischenabschluss (der Abschluss) und den Lagebericht (MD&A) für das am 31. März 2024 endende Quartal (Q1/2024) vorgelegt und freut sich, die folgenden Höhepunkte zu präsentieren.

Lizenz- und Kooperationsvertrag mit Worley Chemetics®

Am 1. Mai 2024 unterzeichnete Nano One einen strategischen Kooperationsvertrag und einen Lizenzvertrag mit Worley Chemetics (einer hundertprozentigen kanadischen Tochtergesellschaft von Worley Limited, einem führenden globalen Ingenieurunternehmen für Nachhaltigkeitslösungen). Gemäß dem strategischen Kooperationsvertrag werden Nano One und Worley gemeinsam Kathodenanlagendesigns mittels des One-Pot-Verfahrens entwickeln, vermarkten und implementieren, was zur Beschleunigung der Umsetzung der LFP-Produktion mit dem One-Pot-Verfahren und anderer Kathodenchemien beitragen wird. Gemäß dem strategischen Kooperationsvertrag werden Nano One und Worley gemeinsam ein CAM-Paket entwickeln, das das One-Pot-Verfahren von Nano One in ein modulares Verfahrenstechnik-Design-Paket mit geistigen Eigentumsrechten, Flowsheets, detaillierter technischer Planung, dem betrieblichen Know-how beider Parteien und der entsprechenden proprietären Ausrüstung integriert.

Der Lizenzvertrag regelt den Verkauf von CAM-Paketen, einschließlich der erforderlichen wechselseitigen Lizenzvergabe für geistiges Eigentum, der Lizenzgebühren und der Vergütung für beide Parteien über eine Laufzeit von bis zu 20 Jahren.

Das CAM-Paket inklusive des One-Pot-Verfahrens wird an ein breites Spektrum von Kunden in Nordamerika, Europa, der Indo-Pazifik-Region und weiterer Regionen weltweit vermarktet, verkauft und implementiert und ermöglicht es diesen, wettbewerbsfähige CAM-Produktionsanlagen zu entwickeln, um die entstehende Marktnachfrage in den Bereichen Speicherung erneuerbarer Energien und Elektrofahrzeuge zu befriedigen. Es wird erwartet, dass das CAM-Paket das Risiko sowie die Kosten senkt und gleichzeitig die Zeitspanne bis zur Projektsicherheit und finanziellen Investitionsentscheidungen beschleunigt.

Aktuelle Informationen zu den Zielen und zur Vermarktung 2024

Die Arbeiten an der LFP-Optimierung und der Produktvalidierung werden 2024 und bis in das Jahr 2025 hinein fortgesetzt, um (a) Produktverkäufe und erste Umsätze zu generieren und die Kapazität in den bestehenden Anlagen des Unternehmens in Candiac, Québec, auf bis zu 1.000-2.000 Tonnen pro Jahr zu steigern; (b) Kundenabnahmen in größeren Volumen zu sichern, um die derzeitige Projektentwicklung der LFP-Anlage mit 25.000 Tonnen pro Jahr zu unterstützen; (c) Informationen für die derzeit durchgeführte Machbarkeitsstudie (FEL 3) und die Finanzinvestment-Entscheidungen für das LFP-Projekt mit 25.000 Tonnen pro zu erheben; und (d) die LFP-CAM-Pakete mittels des One-Pot-Verfahrens (Verfahrenstechnik-Design-Pakete) in Zusammenarbeit mit Worley zu entwickeln, zu vermarkten, zu lizenzieren und zu implementieren.

1. Quartal 2024 - Finanzposition

- Verringerung des Mittelabflusses aus betrieblicher Tätigkeit im Quartalsvergleich

- Barmittel und Barmitteläquivalente in Höhe von 23,1 Mio. CAD zum Ende des Berichtszeitraums

- Betriebskapital in Höhe von 21,2 Mio. CAD zum Ende des Berichtszeitraums

- Gesamte Aktiva von 41,1 Mio. CAD zum Ende des Berichtszeitraums

- Gesamte Passiva von 5,3 Mio. CAD ohne langfristige Schulden zum Ende des Berichtszeitraums

Für detailliertere Informationen zu den Zwischenergebnissen von Nano One des ersten Quartals 2024 verweisen wir auf den Zwischenabschluss und den Lagebericht (MD&A) des Unternehmens, verfügbar unter www.sedarplus.ca .

Neu angesetztes Datum für die Hauptversammlung 2024

Die Hauptversammlung 2024, die ursprünglich für den 27. Juni 2024 angesetzt war, wird aufgrund unerwarteter Personalangelegenheiten auf den 1. August 2024 verschoben, damit mehr Zeit für die Vorbereitung der Hauptversammlungsunterlagen zur Verfügung steht. Uhrzeit und Ort werden noch bekannt gegeben.

Über Nano One®

Nano One Materials Corp. (Nano One) ist ein Cleantech-Unternehmen mit einem patentieren, kohlenstoffarmen Verfahren zur Herstellung von kostengünstigen, leistungsstarken Lithium-Ionen-Batteriekathodenmaterialien. Es verfügt über strategische Kooperationen und Partnerschaften, unter anderem mit Automobilherstellern und strategischen Zulieferern wie Sumitomo Metal Mining, BASF, Umicore und Rio Tinto. Die Technologie von Nano One ist anwendbar für Elektrofahrzeuge, Energiespeicher, und Unterhaltungselektronik, um Kosten und Kohlenstoffintensität zu senken und gleichzeitig die Umweltverträglichkeit zu verbessern.

Nano One erprobt seine Technologie als schlüsselfertige Produktionslösungen für Lizenz-, Joint-Venture- und unabhängige Produktionsmöglichkeiten im Pilotversuch und setzt dabei kanadische Experten, wichtige Mineralien, erneuerbare Energien und ein florierendes Ökosystem mit Zugang zu großen aufstrebenden Märkten in Nordamerika, Europa und dem indopazifischen Raum ein. Nano One hat zudem Fördermittel von SDTC und der kanadischen Regierung sowie der Regierung von British Columbia erhalten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.nanoone.ca .

Firmenkontakt:

Paul Guedes

info@nanoone.ca

(604) 420-2041

Vorsorglicher Hinweis und zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte hierin enthaltene Informationen können zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: den Erfolg der Worley-Allianz, der von der erfolgreichen Entwicklung des CAM-Pakets, den Eigenschaften, Inhalten und Vorteilen des CAM-Pakets, einschließlich der Tatsache, dass das CAM-Paket eine modulare Lösung für die verfahrenstechnische Konstruktion ist und schnell eingesetzt werden kann, dem Erfolg bei der Vermarktung und dem Einsatz des CAM-Pakets bei den Kunden, der Entwicklung von Technologie, Lieferketten und Plänen für den Bau und den Betrieb von Kathodenproduktionsanlagen abhängt; das gegenwärtige und zukünftige Geschäft und die Strategien des Unternehmens; das geschätzte zukünftige Betriebskapital, die verfügbaren Mittel und die Verwendung der Mittel, die zukünftigen Investitionskosten und andere Ausgaben für den kommerziellen Betrieb; Nachfrage in der Branche; das Entstehen von Kosten; die Wettbewerbsbedingungen; die allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen; die Absicht, das Geschäft, den operativen Betrieb und die potenziellen Aktivitäten des Unternehmens auszubauen; die Funktionen und beabsichtigten Vorteile der Technologie und der Produkte von Nano One; die Entwicklung und Optimierung der Technologie und der Produkte des Unternehmens; voraussichtliche Partnerschaften und die erwarteten Vorteile der Partnerschaften des Unternehmens; die Lizenzierung der entwickelten Technologie durch das Unternehmen und deren Skalierbarkeit, um der erweiterten Kapazität gerecht zu werden; und die Ausführung der erklärten Pläne des Unternehmens - die von Zugang zu Kapital und Zuschüssen abhängen. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von Begriffen wie "glauben", "erwarten", "vorhersehen", "planen", "beabsichtigen", "fortsetzen", "schätzen", "können", "werden", "sollten", "fortlaufend", "anvisieren", "Ziel", "potenziell" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "eintreten können", erkannt werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Meinungen und Einschätzungen der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen und sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Ereignisse. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: allgemeine und globale wirtschaftliche und regulatorische Veränderungen; die nächsten Schritte und die rechtzeitige Ausführung der Geschäftspläne des Unternehmens; die Entwicklung von Technologie, Lieferketten und Plänen für den Bau und den operativen Betrieb von Kathodenproduktionsanlagen; die Nachfrage in der Branche; erfolgreiche aktuelle oder zukünftige Kooperationen mit OEMs, Bergbauunternehmen oder anderen; die Ausführung der Pläne des Unternehmens, die von Unterstützung und Zuschüssen abhängen; die Fähigkeit des Unternehmens, seine erklärten Ziele zu erreichen; die Kommerzialisierung der Technologie und der Patente des Unternehmens über Lizenzen, Joint Ventures und unabhängige Produktion; die erwartete weltweite Nachfrage und das prognostizierte Wachstum für LFP-Batterien; und andere Risikofaktoren, die in der MD&A von Nano One und im Jahresbericht vom 27. März 2024, beide für das am 31. Dezember 2023 zu Ende gegangene Jahr, sowie in den jüngsten Wertpapierdokumenten des Unternehmens, die unter www.sedarplus.ca . Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Die Leser werden daher darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen bzw. zukunftsgerichtete Informationen nicht verlässlich sind. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, auf die hier verwiesen wird, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Anleger sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

