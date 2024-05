Startseite Seminar „Testen von Embedded Software“ (2-tägiges Präsenz-Seminar) am 12. und 13. Juni 2024 mit Dipl.-Ing. M. Heininger Pressetext verfasst von Polina Handzhiyska am Di, 2024-05-14 03:16. Die Qualität von Software bleibt ein entscheidender Faktor für unternehmerischen Erfolg. Unternehmen mit robusten Prozessen zur Qualitätssicherung sichern ihre Wettbewerbsfähigkeit.

Möchten Sie Ihre Kenntnisse zu Softwarequalität und Tests erweitern?

Planen Sie entsprechende Maßnahmen in Ihrem Unternehmen? Wünschen Sie eine schnelle Einarbeitung Ihrer Mitarbeiter in unsere Tools? Das Seminar bietet die Lösung für diese Herausforderungen. Es vermittelt die nötigen Fähigkeiten, um Embedded Software effizient und sicher zu entwickeln und zu testen. Informationen zum Seminar am 12. + 13.06.2024 in Offenburg finden Sie auf: https://www.verifysoft.com/de_seminar_testen_von_embedded_systems.html Seit ihrer Gründung im Jahr 2003 im Technologiepark Offenburg hat die Verifysoft Technology GmbH ihren Sitz dort behalten. Neben einer breiten Palette an Softwaretesttools bietet das Unternehmen auch Webinare und Seminare zu Themen wie Softwaretesting, Code Coverage und Softwarequalität an. Ein Beispiel dafür ist das zweitägige Präsenzseminar "Testen von Embedded Software" mit Dipl.-Ing. M. Heininger, das am 12. und 13. Juni 2024 in Offenburg stattfinden wird. Über Polina Handzhiyska Komplettes Benutzerprofil betrachten