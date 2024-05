Startseite Schnelleinstieg in RTOS mit FreeRTOS Kompakt-Seminar mit Professor Dr.-Ing. Daniel Fischer Pressetext verfasst von Polina Handzhiyska am Di, 2024-05-14 03:13. Am Dienstag, den 11.06.2024 veranstaltet Verifysoft Technology GmbH in ihren Räumlichkeiten im Technologiepark in Offenburg das Kompakt-Seminar zum Thema „Schnelleinstieg in RTOS mit FreeRTOS“ mit Prof. Dr.-Ing. Daniel Fischer (Hochschule Offenburg).

Sie wollen Ihre zukünftigen Projekte basierend auf einem Echtzeitbetriebssystem (Real Time Operating System - RTOS) deutlich effizienter und stabiler umsetzen?

Bei Ihnen steht ein Refactoring von Bare-Metal-Architekturen an?

Neue Mitarbeiter sollen zügig geschult werden? Buchen Sie jetzt das Kompaktseminar "Schnelleinstieg in RTOS mit FreeRTOS" und erhalten Sie die notwendigen theoretischen und praktischen Kenntnisse.

Integrierte praktische Übungen in C mit FreeRTOS und einem STM32F429I-DISC1 Evaluationsboard vertiefen die Lehrinhalte und können später einfach in eigenen Projekten wiederverwendet werden. Mehr Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie unter: https://www.verifysoft.com/de_seminar_free_RTOS.html

Verifysoft Technology GmbH, gegründet 2003 im Technologiepark Offenburg und bis heute dort ansässig, bietet neben Softwaretesttools auch Webinare und Seminare zu den Themen Softwaretesting, Code Coverage und Softwarequalität an. So auch dieses Jahr am 11. Juni 2024 das Seminar "Schnelleinstieg in RTOS mit FreeRTOS" mit Dr.-Ing. Daniel Fischer in Offenburg