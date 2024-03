Startseite Zwei wie Wir - das dufte Duett von Manuela Lorenz und Andre Jan Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2024-03-11 13:04. Ihr erstes Duett Manuela Lorenz und Andre Jan: "Zwei wie wir" - Ein energiegeladenes Schlagerduett über unerwartete Liebe mit einer gesunden Portion Humor. "Nicht gesucht und doch gefunden", so oder so ähnlich lässt sich die Thematik des neuen Duetts von Manuela Lorenz und Andre Jan am besten Beschreiben. Die Schlagersänger Manuela Lorenz und Andre Jan überraschen ihre Fans dabei mit einem erfrischenden Duett. In "Zwei wie wir" singen die beiden auf humorvolle Weise über mehr als Freundschaft. Moderner Sound, die charmanten Textzeilen und die mitreißende Melodie spiegeln die Lebensfreude wider, die durch unerwartete Liebe entstehen kann. Manuela Lorenz und Andre Jan, bekannt für ihre einzigartigen Stimmen und Bühnenpräsenzen, bringen in diesem Song eine harmonische Kombi zum Ausdruck. Auch im zugehörigen Musikvideo ist der Spaß nicht zu kurz gekommen. Das Duett ist ab sofort auf allen gängigen Streaming-Plattformen verfügbar, verspricht gute Laune und bereichert die Schlagerlandschaft um eine unterhaltsame Liebesgeschichte. © USP Records Manuela Lorenz & Andre Jan - Zwei wie wir

Musik: Natalie Holzner / Dominik Hemmer

Text: Natalie Holzner / Michael Macher / Dominik Hemmer

ISRC: ATGK22400150

Label: USP Records

Produzent: Dominik Hemmer

Associated Performer, Vocals: Manuela Lorenz

Associated Performer, Vocals: Andre Jan

Programmer, Keyboards, Studio Personnel, Mixer: Dominik Hemmer

Programmer, Keyboards: Marcel Hemmer

Guitar: Hannes Wallner

Background Vocalist: Mike Werner, Natalie Holzner

