Startseite Verlieben: „Ein bisschen Lebenszeit zu zweit verprassen“ Pressetext verfasst von SmartNett am Fr, 2024-03-08 14:23. Claas Triebel lädt mit seinem neuen Song „Verlieben“ zum Träumen ein, weckt positive Erinnerungen an knisternde Flirts und romantische Begegnungen. Eine Melodie zum Mitsummen, ein poetischer Text zum Entdecken – beides aus der Feder des Münchner Singer-Songwriters. Die Reiselust ist förmlich ansteckend, wenn er vom Ausflug auf Wolke sieben singt. „Verlieben“ setzt mit Herzblut fort, was Claas Triebel mit seinem Album „Mein Haus“ und der eben erschienenen Single „Faul sein“ bereits erfolgreich auf den Weg gebracht hat. Claas Triebel kann bei Smart & Nett als Musiker gebucht werden, aber auch als Speaker und Coach. UPC 3617384377139

Release 8. März 2024 Smart & Nett bringen als Label und Musikverlag seit 2016 ausgewählte Musik- und Videoproduktionen aus den Bereichen Pop, Rock, Jazz, Electronic, Klassik und Weltmusik auf den Markt. Genre-offen und mit schwerpunktmäßig deutschsprachigen Künstlern, erobert das Team aus München immer weiter den internationalen Raum.

Das Label ist Teil der Smart & Nett Marketing- und Künstleragentur, in welcher Dirk Walter und Veronika Peschkes ihre Talente aus Marketing, Webdesign, Photoshop-Know-how, bildender Kunst und Organisation gebündelt haben. Das vielfältige Potenzial stets neu kombinierbarer Synergieeffekte kommt wiederum dem Label zugute.

Musik steht bei Smart & Nett nicht für sich allein: häufig ist sie verbunden mit Buchprojekten https://smart-und-nett-verlag.de/. Sei es als Song oder gar als komplettes Musical zum Buch und natürlich als Rahmen für Events. Es finden sich zahlreiche Musiker in der Künstleragentur wieder und können für Liveauftritte gebucht werden https://smart-und-nett.de/kuenstleragentur/.