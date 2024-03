Startseite Neues Pumpenhandbuch von Alfa Laval Pressetext verfasst von INS am Do, 2024-03-07 14:02. Alfa Laval hat gerade eine brandneue Ausgabe des renommierten Pumpenhandbuchs des Unternehmens veröffentlicht. Das 375-seitige Handbuch ist kostenlos und enthält wissenschaftliche Informationen zur grundlegenden Funktionsweise von Pumpen sowie ausführliche Richtlinien zur Dimensionierung und Auswahl des richtigen Pumpentyps für optimale Effizienz. Für eine bessere Benutzerfreundlichkeit ist das Handbuch mit Beispielen aus der Praxis gespickt. Sprache ist Englisch. Die erste Ausgabe des Alfa Laval Pumpenhandbuchs wurde vor 25 Jahren veröffentlicht und war schon bald Teil des Lehrplans von Ingenieurschulen in aller Welt. Das Buch fand auch seinen Weg in die Produktionsstätten und diente Technikern als Nachschlagewerk beim täglichen Ablauf von Fluid-Handling-Prozessen. Neuester Stand der Pumpentechnik

Im Laufe der Jahre hat das Handbuch kleinere Überarbeitungen erfahren, und 2023 wurde eine umfassende Überarbeitung vorgenommen, um das Handbuch auf den neuesten Stand der Technik zu bringen. „Wir haben intensiv daran gearbeitet, die globale Pumpengemeinschaft mit dem neuesten Wissen über Pumpenfunktionen und Spitzentechnologien zu versorgen, die die Effizienz von Pumpen steigern, um die Nachhaltigkeitsagenda von Gesellschaft und Industrie umzusetzen. Pumpen gehören zu den Geräten mit dem höchsten Stromverbrauch in Fluid-Handling-Prozessen. Das Potenzial für Energieeinsparungen ist groß, wenn man von Anfang an die richtige Pumpe auswählt und sie während des gesamten Prozesses wartet“, sagt Lars Sørensen, Manager Product Management bei Alfa Laval. Die Autoren des Buches sind allesamt erfahrene Pumpenfachingenieure mit umfangreichem theoretischem Wissen und praktischer Erfahrung mit der Installation von Pumpen und der Schulung von technischem Personal in Branchen, die Flüssigkeiten handhaben. Online verfügbar

Das Handbuch ist kostenlos und online verfügbar. Es kann unter www.alfalaval/PumpHandbook heruntergeladen werden und enthält eine Reihe von Videos, z. B. über die Funktionsweise von Pumpen, die Fehlersuche und Wartungsrichtlinien. Die Hauptkapitel des Handbuchs umfassen Folgendes:

• Grundlegende Theorie zu Pumpanwendungen

• Pumpentypen für verschiedene Anwendungen

• Pumpendimensionierung für maximale Effizienz

• Pumpenspezifikation

• Pumpenmotoren

• Fehlersuche

• Technische Daten und Formeln Weitere Informationen auf www.alfalaval.com/PumpHandbook Über Alfa Laval

Alfa Laval ist ein weltweit führender Anbieter in den Bereichen Wärmeübertragung, Separationstechnik und Fluid-Handling-Komponenten. Das Angebot von Know-how, Produkten und Services richtet sich an eine Vielzahl von Branchen in über 100 Ländern und hat dabei insbesondere die Bereiche Energie, Marine sowie Lebensmittel und Wasser im Fokus. Die innovativen Technologien von Alfa Laval tragen zu optimierter Energieeffizienz und Wärmerückgewinnung, besserer Wasseraufbereitung und reduzierten Emissionen bei. So unterstützt Alfa Laval Kunden bei der Erreichung ihrer Geschäfts- und Nachhaltigkeitsziele. Alfa Lavals Mission lautet: "Together, we are pioneering positive impact." Alfa Laval beschäftigt 20.300 Mitarbeiter und erzielte 2022 einen Jahresumsatz von 52,1 Milliarden SEK (ca. 4,9 Milliarden EUR). Das Unternehmen ist an der Nasdaq Stockholm notiert. www.alfalaval.de Weitere Informationen: Lars Sørensen

Manager Product Management

Pumps, Alfa Laval

E-Mail: lars.sorensen@alfalaval.com Marianne Højby

Marketing Communication Manager, Alfa Laval

