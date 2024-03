Startseite Ein Hauch von Nostalgie: PrintPlanet präsentiert personalisierte Blechschilder Pressetext verfasst von PrintPlanet am Mi, 2024-03-06 12:38. [Garbsen, den 06.03.2024] - PrintPlanet, die Online-Druckerei, die bereits seit 2001 auf beste Druckqualität und ein großes Produkt-Sortiment setzt, begeistert schon seit Längerem mit hochwertigen und personalisierten Schildern. Besonders beliebt sind dabei Blechschilder mit eigenem Motiv, die Kunden individuell bedrucken lassen können. Mit personalisierten Blechschildern vermitteln Kunden ein Flair vergangener Zeiten und fügen gleichzeitig eine moderne und individuelle Note hinzu. Ob für den privaten Gebrauch, als Geschenkidee oder für Unternehmen - mit den individuellen Blechschildern von PrintPlanet können Kunden ihren eigenen Stil ausdrücken und ihre Räume auf eine einzigartige Weise gestalten. Blechschilder strahlen eine zeitlose Eleganz aus und sind gleichzeitig äußerst vielseitig. Mit einer Personalisierung mit Foto, Namen, Wunschtext oder eigenem Design können Kunden diese Schilder zu einem einzigartigen Statement machen. Die Blechschilder sind in verschiedenen Größen und Designs erhältlich. Darüber hinaus bietet PrintPlanet eine Vielzahl von Farboptionen und Finishes an, um sicherzustellen, dass die Schilder aus Blech genau den Wünschen der Kunden entsprechen. PrintPlanet bietet eine benutzerfreundliche Online-Plattform, auf der Kunden ihre Blechschilder online selbst gestalten und bedrucken lassen können. Das hochwertige Material und der sorgfältige Druck garantieren langlebige und qualitativ hochwertige Ergebnisse.

Personalisierte Blechposter von PrintPlanet eignen sich ideal für die Dekoration von Wohnräumen, Bars, Restaurants, Büros und Geschäften. Sie sind auch eine einzigartige Geschenkidee für alle, die eine Vorliebe für Retro-Chic und individuelle Dekoration haben.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter: https://www.printplanet.de/produkte/blechposter.html Über PrintPlanet:

PrintPlanet ist ein führender Anbieter von personalisierten Druckprodukten. Mit einer breiten Palette von Produkten und Dienstleistungen bietet PrintPlanet individuelle Lösungen für Privat- und Geschäftskunden. Die riesige Auswahl und die individuellen Gestaltungsmöglichkeiten sorgen dafür, dass Kunden einzigartige Geschenke oder Drucksachen schaffen, die Erinnerungen für immer festhalten. Kontakt:

PrintPlanet GmbH

Anastasia M. Kobisch

Baumarktstraße 10

30823 Garbsen

kobisch(at)digital-print.net

+49 5137 8998-822

https://www.printplanet.de/ Anhang Größe Blechschilder drucken (©PrintPlanet.de) 245.31 KB Über PrintPlanet Komplettes Benutzerprofil betrachten