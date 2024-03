Startseite Einzigartige Bierdeckel für einen individuellen Biergenuss: PrintPlanet setzt auf Kreativität und Persönlichkeit Pressetext verfasst von PrintPlanet am Mi, 2024-03-06 12:24. [Garbsen, 06.03.2024] – Bier ist das Getränk, das Freunde zusammenbringt, Geschichten erzählt und Erinnerungen schafft. Doch was wäre ein gutes Bier ohne den passenden Untersetzer? PrintPlanet präsentiert Untersetzer, die verbinden und sofort für gute Laune sorgen: Personalisierte Bierdeckel mit eigenem Motiv.

Personalisierte Bierdeckel sind nicht nur praktische Accessoires, sondern kleine Kunstwerke, die den Biergenuss zu einem Erlebnis machen. PrintPlanet lädt Kunden dazu ein, ihre Kreativität zu entfalten und ihre eigene Persönlichkeit auf einem Bierdeckel zum Ausdruck zu bringen. Ob mit einem lustigen Spruch, einem selbstgemalten Motiv oder einem Foto von Freunden oder der Familie – mit den individuellen Bierdeckeln wird jede Bierpause zu einem persönlichen Moment.

Die Bierdeckel von PrintPlanet sind in verschiedenen Formen und Materialien erhältlich, von klassischen runden Untersetzern bis hin zu quadratischen Modellen aus hochwertigem Acrylglas. Neu dabei: edle Holz-Untersetzer mit Gravur! Der einfache Gestaltungsprozess ermöglicht es, in wenigen Schritten ein individuelles Design zu erstellen und die eigenen Ideen Wirklichkeit werden zu lassen.

PrintPlanet lädt alle Bierliebhaber und Kreative dazu ein, die Welt des Biergenusses neu zu entdecken und ihre persönlichen Bierdeckel zu gestalten. Denn warum sollte man sich mit langweiligen Untersetzern zufriedengeben, wenn man seine eigene Geschichte darauf erzählen kann?

Die Bierdeckel sind bei PrintPlanet erhältlich und können einfach und bequem online personalisiert und bestellt werden.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter https://www.printplanet.de/produkte/bierdeckel.html Über PrintPlanet:

PrintPlanet ist ein führender Anbieter von personalisierten Druckprodukten. Mit einer breiten Palette von Produkten und Dienstleistungen bietet PrintPlanet individuelle Lösungen für Privat- und Geschäftskunden. Die riesige Auswahl und die individuellen Gestaltungsmöglichkeiten sorgen dafür, dass Kunden einzigartige Geschenke oder Drucksachen schaffen, die Erinnerungen für immer festhalten. Kontakt:

PrintPlanet GmbH

Anastasia M. Kobisch

Baumarktstraße 10

30823 Garbsen

kobisch(at)digital-print.net

+49 5137 8998-822

https://www.printplanet.de/ Anhang Größe Bierdeckel mit Foto (©PrintPlanet.de) 476.84 KB Über PrintPlanet Komplettes Benutzerprofil betrachten