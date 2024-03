Startseite Fototassen selbst gestalten bei PrintPlanet: Ein Geschenk, das für unvergessliche Momente sorgt Pressetext verfasst von PrintPlanet am Mi, 2024-03-06 12:18. [Garbsen, 06.03.2024] – Wie oft verblassen Urlaubsfotos, Bilder der Kinder oder Schnappschüsse mit den Freunden oder dem Partner auf dem Smartphone oder auf der Festplatte? Mit PrintPlanet genießen Kunden ihre schönsten Momente täglich mit individuellen Fototassen. Diese zauberhaften Kaffeebecher bieten die Möglichkeit, Lieblingsfotos in den Alltag zu integrieren und die Kaffeepause zu einem ganz persönlichen Erlebnis zu machen.

Fototassen sind mehr als nur gewöhnliche Tassen. Sie sind lebendige Erinnerungen, die jeden Schluck zu einem besonderen Moment machen. Egal, ob es sich um Familienfotos, Urlaubsschnappschüsse oder spezielle Ereignisse handelt - mit den Fototassen von PrintPlanet werden Lieblingsbilder in bester Qualität auf einer hochwertigen Keramiktasse verewigt.

Die Tassen mit Fotos sind in verschiedenen Größen, Farben und Ausführungen erhältlich, darunter zum Beispiel klassische Kaffeetassen, Thermobecher und Zaubertassen. Mit PrintPlanet können Kunden schnell und bequem Fototassen online selbst gestalten. Daneben stehen ihnen zahlreiche kreative Designs zur Verfügung, um Fotocollagen zu erstellen, einen Rahmen oder Effekt hinzuzufügen oder Namen oder Texte in Szene zu setzen. Dank des benutzerfreundlichen Online-Konfigurators werden die Tassen komplett individuell personalisiert.

Die Fototassen von PrintPlanet sind nicht nur eine großartige Möglichkeit, sich selbst zu verwöhnen, sondern auch ein einzigartiges Geschenk für Familie, Freunde und Kollegen zu jedem Anlass. Mit einer individuellen Tasse wird den Lieblingsmenschen garantiert ein Lächeln ins Gesicht gezaubert.

Über PrintPlanet:

PrintPlanet ist ein führender Anbieter von personalisierten Druckprodukten. Mit einer breiten Palette von Produkten und Dienstleistungen bietet PrintPlanet individuelle Lösungen für Privat- und Geschäftskunden. Die riesige Auswahl und die individuellen Gestaltungsmöglichkeiten sorgen dafür, dass Kunden einzigartige Geschenke oder Drucksachen schaffen, die Erinnerungen für immer festhalten. Kontakt:

