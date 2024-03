Startseite Faul sein und Brezel biegen Pressetext verfasst von SmartNett am Fr, 2024-03-01 14:51. In seinem neuen Song träumt Claas Triebel vom gemeinsamen „Faul sein“. Eine melodische Hommage an das süße Nichtstun, ein Moment frei von Verpflichtungen und den Sorgen des Alltags.

Der Singer-Songwriter spielt mit der Sprache und poetischen Bildern. So möchte er „Den lieben langen Tag im Bett rumliegen und aus der Zeit eine Brezel biegen“ – charmanter lässt sich der sinnfreie Genuss des Nichtstuns nicht ausdrücken. Text und Melodie stammen ganz aus der Feder des Münchner Musikers. Es ist die erste Single nach seiner Albumproduktion „Mein Haus“, die 2023 erschien. Claas Triebel kann bei Smart & Nett als Musiker gebucht werden, aber auch als Speaker und Coach. UPC 3617384377146

Release 1. März 2024 Smart & Nett bringen als Label und Musikverlag seit 2016 ausgewählte Musik- und Videoproduktionen aus den Bereichen Pop, Rock, Jazz, Electronic, Klassik und Weltmusik auf den Markt. Genre-offen und mit schwerpunktmäßig deutschsprachigen Künstlern, erobert das Team aus München immer weiter den internationalen Raum.

Das Label ist Teil der Smart & Nett Marketing- und Künstleragentur, in welcher Dirk Walter und Veronika Peschkes ihre Talente aus Marketing, Webdesign, Photoshop-Know-how, bildender Kunst und Organisation gebündelt haben. Das vielfältige Potenzial stets neu kombinierbarer Synergieeffekte kommt wiederum dem Label zugute.

Musik steht bei Smart & Nett nicht für sich allein: häufig ist sie verbunden mit Buchprojekten https://smart-und-nett-verlag.de/. Sei es als Song oder gar als komplettes Musical zum Buch und natürlich als Rahmen für Events. Es finden sich zahlreiche Musiker in der Künstleragentur wieder und können für Liveauftritte gebucht werden https://smart-und-nett.de/kuenstleragentur/.