Startseite Gastgeschenke handmade, nach Ihren Wünschen zur Kommunion und Konfirmation. Als Geschenk für Ihre Gäste Pressetext verfasst von Tischdeko-online am Fr, 2024-03-01 13:11. 1. Gastgeschenk - Glasröhrchen mit einer Taube: Beschreibung: Dieses charmante Gastgeschenk ist perfekt für Feiern zur Taufe, Kommunion, Konfirmation oder Firmung sowie zur Jugendweihe geeignet. Das Reagenzgläschen ist dekoriert mit einer weißen Taube aus Kunststoff und einem Naturkorken als Verschluss.

Maße: Länge ca. 16 cm, Durchmesser ca. 1,8 cm.

Inhalt: Enthält die traditionellen 5 weißen Mandeln als Symbol für gute Wünsche. Zusätzlich befindet sich im Gläschen ein Danksagungsspruch.

Anwendung: Ideal als Dankeschön und als Symbol für gute Wünsche an die Gäste. https://www.tischdeko-online.de/gastgeschenk-glasroehrchen-taube-kommuni... 2. Gastgeschenk Kissen mit einer Taube: Beschreibung: Dieses elegante Gastgeschenk in Form eines Kissens ist passend für Kommunion, Konfirmation, Taufe und Firmung. Es kann entsprechend der Farbe Ihrer Tischdeko ausgewählt werden. Die weiße Taube ist aus Holz gefertigt und das Kissen ist mit Bändern in verschiedenen Farben erhältlich.

Maße: Ca. 9 x 7 x 2,5 cm.

Material: Hergestellt aus Karton, Holz und Bändern.

Inhalt: Die Schachtel ist gefüllt mit 5 Hochzeitsmandeln und einem Danksagungsspruch.

Verwendung: Ein stilvolles Gastgeschenk, das Ihre Gäste zu schätzen wissen werden und perfekt zu verschiedenen festlichen Anlässen passt. https://www.tischdeko-online.de/gastgeschenk-taube-kommunion-konfirmatio... Anhang Größe buchsmustertischkommunionkonfirmationtaubebuchskugel11_1826_3.jpg 884.77 KB taubeglasr_hrchengastgeschenktaufekommunnionkonfirmation1.jpg 118.98 KB taubegastgeschenkset_1826_2.jpg 276.67 KB Gastgeschenk-Kissen-Taube-blau-4-.JPG 150.92 KB Über Tischdeko-online Komplettes Benutzerprofil betrachten